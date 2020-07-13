Эксперты рассказали РИА Новости, как подобрать надежный пароль. По словам опрошенных агентством специалистов, хороший пароль должен быть длинным. Его также нужно регулярно обновлять.

с чего всё началось

Издание РИА Новости опубликовало материал, в рамках которого россиянам рассказали о правилах создания надежного пароля. Так, согласно данным экспертом, безопасный пароль - это длинный пароль. Кроме того, чтобы избежать взлома пароль необходимо часто менять.

Происшествия ФСБ предотвратила теракты в Ростовской области В Ростовской области выявлена ячейка запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*, готовившая нападения на сотрудников полиции и планировавшая теракты в медицинских и учебных заведениях, сообщает ЦОС ФСБ России.

Политика Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем. 2K

Общество Посольство Венгрии опровергло скорое открытие границ для граждан РФ Посольство Венгрии в России опровергло открытие границ для россиян с 15 июля, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК в Telegram. 262

Политика Полпред Трутнев раскритиковал власти Хабаровского края за митинги Находящийся с рабочим визитом в Хабаровске полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев раскритиковал работу властей региона после ареста губернатора Сергея Фургала. 683

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,4K

Общество Россияне одобрили повышение налогов Опрошенные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россияне одобрили повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для людей с высокими заработками, свидетельствуют данные опроса, опубликованные на сайте организации. 17

Политика Генсек ОДКБ инициировал экстренное заседание постоянного совета "В связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, вызванным произошедшими 12 июля сего года боестолкновениями на тавушском направлении, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля экстренного заседания постоянного совета ОДКБ", - сказал Зайнетдинов.

Футбол CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.

Общество Иммунолог назвал категории наименее подверженных коронавирусу людей Генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал о трёх категориях людей, которые, даже столкнувшись с новой коронавирусной инфекцией, могут не опасаться за своё здоровье. 276

Футбол «Сан-Лоренсо» даст ответ ЦСКА о переходе Гайча 13 июля «Сан-Лоренсо» 13 июля примет окончательное решение о будущем нападающего Адольфо Гайча, который близок к переходу в ЦСКА.

Футбол «Локомотив» хочет арендовать защитника «Лестера» Московский «Локомтив» хочет арендовать с последующим правом выкупа хорватского защитника «Лестера» Филипа Бенковича, сообщает Betting Insider.

Футбол Российский судья подозревается в ставках на матчи РПЛ, где он работал Российский судья, работавший арбитром на одном из последних матчей «Спартака», мог быть причастен к ставкам на спорт.

Происшествия Журналиста Плющева оштрафовали на участие в пикете в поддержку Азара Столичный Тверской суд решил оштрафовать на 10 тысяч рублей журналиста Александра Плющева за участие в одиночном пикете в поддержку своего коллеги Ильи Азара, уведомил "МБХ медиа" адвокат Федор Сирош.

Шоу-бизнес Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.

Происшествия В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем. 45