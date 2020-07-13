Технологии
FerraРоссиянам рассказали о правилах создания надежного пароля
Издание РИА Новости опубликовало материал, в рамках которого россиянам рассказали о правилах создания надежного пароля. Так, согласно данным экспертом, безопасный пароль - это длинный пароль. Кроме того, чтобы избежать взлома пароль необходимо часто менять.
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с чего всё началось
Эксперты рассказали РИА Новости, как подобрать надежный пароль. По словам опрошенных агентством специалистов, хороший пароль должен быть длинным. Его также нужно регулярно обновлять.РИА Новостивчера в 20:16
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Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
Газета.Ru 05:23
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Ростовской области
В Ростовской области выявлена ячейка запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*, готовившая нападения на сотрудников полиции и планировавшая теракты в медицинских и учебных заведениях, сообщает ЦОС ФСБ России.
РИА Новости 06:03
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Общество
Посольство Венгрии опровергло скорое открытие границ для граждан РФ
Посольство Венгрии в России опровергло открытие границ для россиян с 15 июля, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК в Telegram.
Газета.Ru 05:23
Происшествия
Три человека погибли и один пострадал при пожаре в доме в Туле
В Туле в результате пожара в пятиэтажном доме погибли три человека и один пострадал.
Известия 02:57
Политика
Полпред Трутнев раскритиковал власти Хабаровского края за митинги
Находящийся с рабочим визитом в Хабаровске полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев раскритиковал работу властей региона после ареста губернатора Сергея Фургала.
URA.Ru 05:30
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Общество
Россияне одобрили повышение налогов
Опрошенные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россияне одобрили повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для людей с высокими заработками, свидетельствуют данные опроса, опубликованные на сайте организации.
Lenta.ru 05:03
Политика
Генсек ОДКБ инициировал экстренное заседание постоянного совета
"В связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, вызванным произошедшими 12 июля сего года боестолкновениями на тавушском направлении, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля экстренного заседания постоянного совета ОДКБ", - сказал Зайнетдинов.
РИА Новости 04:02
Футбол
CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов
Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
REGNUM 04:51
Политика
Ряд журналистов кремлевского пула записали видео в поддержку Сафронова
В поддержку коллеги выступила и Кира Латухина ("Российская газета"), отметив, что работала с Сафроновым много лет в составе кремлевского пула.
РИА Новости 05:30
Кино
Российский сериал «Сваты» в седьмом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com 05:43
Общество
Иммунолог назвал категории наименее подверженных коронавирусу людей
Генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал о трёх категориях людей, которые, даже столкнувшись с новой коронавирусной инфекцией, могут не опасаться за своё здоровье.
RT на русском 05:52
Футбол
«Сан-Лоренсо» даст ответ ЦСКА о переходе Гайча 13 июля
«Сан-Лоренсо» 13 июля примет окончательное решение о будущем нападающего Адольфо Гайча, который близок к переходу в ЦСКА.
Metaratings 04:05
Футбол
«Локомотив» хочет арендовать защитника «Лестера»
Московский «Локомтив» хочет арендовать с последующим правом выкупа хорватского защитника «Лестера» Филипа Бенковича, сообщает Betting Insider.
BetOn 05:57
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Коммерсантъ вчера в 17:06
Общество
Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь
Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Lenta.ru 02:35
Космос
Студенты АмГУ провели успешные летные испытания двух моделей ракет
Вести - Амурская область 01:06
Футбол
Российский судья подозревается в ставках на матчи РПЛ, где он работал
Российский судья, работавший арбитром на одном из последних матчей «Спартака», мог быть причастен к ставкам на спорт.
Нева Спорт вчера в 05:49
Происшествия
Журналиста Плющева оштрафовали на участие в пикете в поддержку Азара
Столичный Тверской суд решил оштрафовать на 10 тысяч рублей журналиста Александра Плющева за участие в одиночном пикете в поддержку своего коллеги Ильи Азара, уведомил "МБХ медиа" адвокат Федор Сирош.
ЗакC.Ру 05:55
Автоспорт
Датчанин Лундгор выиграл вторую гонку этапа «Формулы-2» в Австрии
ТАСС Спорт вчера в 06:10
Космос
На снимке с Красной планеты уфолог нашел голову рогатого существа
На фото запечатлен каньон в Долине Маринер, на стене которого Уоринг рассмотрел высеченную голову некого рогатого существа.
Evo-rus.com 04:26
Шоу-бизнес
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Происшествия
Защита обжаловала арест Фургала по делу об убийствах
РИА Новости 05:41
Происшествия
СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива
Коммерсантъ вчера в 10:55
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Происшествия
Дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте областной прокуратуры.
RT на русском 05:36
Армия и оружие
США передумали выводить армию из Афганистана и Германии
Вывода войск из разных регионов нет, но предлагается, наоборот, увеличить финансирование зарубежных военных объектов.
Территория новостей 10 июля в 13:52