Технологии

FerraFerraРоссиянам рассказали о правилах создания надежного пароля

Издание РИА Новости опубликовало материал, в рамках которого россиянам рассказали о правилах создания надежного пароля. Так, согласно данным экспертом, безопасный пароль - это длинный пароль. Кроме того, чтобы избежать взлома пароль необходимо часто менять.
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с чего всё началось

Эксперты рассказали, как придумать и не забыть надежный пароль

Эксперты рассказали РИА Новости, как подобрать надежный пароль. По словам опрошенных агентством специалистов, хороший пароль должен быть длинным. Его также нужно регулярно обновлять.
РИА Новостивчера в 20:16

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Эксперты рассказали, как придумать и не забыть надежный пароль

РИА Новостивчера в 20:16

Эксперты рассказали, какие ошибки совершают россияне при создании паролей

Московский Комсомолец01:38

Россиянам раскрыли секреты надежного пароля

Lenta.ruвчера в 22:44

Эксперты назвали способы создать надежный пароль и не забыть его

Известия00:20

Эксперты подсказали способы придумать надежный пароль и не забыть его

Российская газета00:28

Эксперты назвали способы создать надежный пароль

Astera01:11

Эксперты дали рецепты создания надежного и запоминающегося пароля

РЕН ТВвчера в 20:44
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

Газета.Ru 05:23
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Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Ростовской области

В Ростовской области выявлена ячейка запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*, готовившая нападения на сотрудников полиции и планировавшая теракты в медицинских и учебных заведениях, сообщает ЦОС ФСБ России.
РИА Новости 06:03
Политика

Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
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Общество

Посольство Венгрии опровергло скорое открытие границ для граждан РФ

Посольство Венгрии в России опровергло открытие границ для россиян с 15 июля, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК в Telegram.
Газета.Ru 05:23
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Происшествия

Три человека погибли и один пострадал при пожаре в доме в Туле

В Туле в результате пожара в пятиэтажном доме погибли три человека и один пострадал.
Известия 02:57
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Политика

В РПЦ оценили степень адекватности опального священника

Lenta.ru 05:53
Политика

Полпред Трутнев раскритиковал власти Хабаровского края за митинги

Находящийся с рабочим визитом в Хабаровске полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев раскритиковал работу властей региона после ареста губернатора Сергея Фургала.
URA.Ru 05:30
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Общество

«Золотую судью» Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий

Lenta.ru 05:52
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,4K
Общество

Россияне одобрили повышение налогов

Опрошенные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россияне одобрили повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для людей с высокими заработками, свидетельствуют данные опроса, опубликованные на сайте организации.
Lenta.ru 05:03
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Политика

Генсек ОДКБ инициировал экстренное заседание постоянного совета

"В связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, вызванным произошедшими 12 июля сего года боестолкновениями на тавушском направлении, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля экстренного заседания постоянного совета ОДКБ", - сказал Зайнетдинов.
РИА Новости 04:02
Футбол

CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов

Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
REGNUM 04:51
Политика

Ряд журналистов кремлевского пула записали видео в поддержку Сафронова

В поддержку коллеги выступила и Кира Латухина ("Российская газета"), отметив, что работала с Сафроновым много лет в составе кремлевского пула.
РИА Новости 05:30
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Кино

Российский сериал «Сваты» в седьмом сезоне потерял двух главных героев

Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com 05:43
107
Общество

Иммунолог назвал категории наименее подверженных коронавирусу людей

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал о трёх категориях людей, которые, даже столкнувшись с новой коронавирусной инфекцией, могут не опасаться за своё здоровье.
RT на русском 05:52
276
Футбол

«Сан-Лоренсо» даст ответ ЦСКА о переходе Гайча 13 июля

«Сан-Лоренсо» 13 июля примет окончательное решение о будущем нападающего Адольфо Гайча, который близок к переходу в ЦСКА.
Metaratings 04:05
Футбол

«Локомотив» хочет арендовать защитника «Лестера»

Московский «Локомтив» хочет арендовать с последующим правом выкупа хорватского защитника «Лестера» Филипа Бенковича, сообщает Betting Insider.
BetOn 05:57
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Коммерсантъ вчера в 17:06
199
Общество

Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь

Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Lenta.ru 02:35
20
Космос

Студенты АмГУ провели успешные летные испытания двух моделей ракет

Вести - Амурская область 01:06
Футбол

Российский судья подозревается в ставках на матчи РПЛ, где он работал

Российский судья, работавший арбитром на одном из последних матчей «Спартака», мог быть причастен к ставкам на спорт.
Нева Спорт вчера в 05:49
Происшествия

Журналиста Плющева оштрафовали на участие в пикете в поддержку Азара

Столичный Тверской суд решил оштрафовать на 10 тысяч рублей журналиста Александра Плющева за участие в одиночном пикете в поддержку своего коллеги Ильи Азара, уведомил "МБХ медиа" адвокат Федор Сирош.
ЗакC.Ру 05:55
Автоспорт

Датчанин Лундгор выиграл вторую гонку этапа «Формулы-2» в Австрии

ТАСС Спорт вчера в 06:10
6
Космос

На снимке с Красной планеты уфолог нашел голову рогатого существа

На фото запечатлен каньон в Долине Маринер, на стене которого Уоринг рассмотрел высеченную голову некого рогатого существа.
Evo-rus.com 04:26
2
Шоу-бизнес

Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США

Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Происшествия

Защита обжаловала арест Фургала по делу об убийствах

РИА Новости 05:41
6
Происшествия

СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива

Коммерсантъ вчера в 10:55
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Происшествия

В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
45
Происшествия

Дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте областной прокуратуры.
RT на русском 05:36
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Армия и оружие

США передумали выводить армию из Афганистана и Германии

Вывода войск из разных регионов нет, но предлагается, наоборот, увеличить финансирование зарубежных военных объектов.
Территория новостей 10 июля в 13:52
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