Live24 15

Жители России довольно активно пользуются возможностью платить ипотеку с помощью средств маткапитала, но стоит учитывать, что в этом случае возникают и некоторые проблемы. Обо всех подобных трудностях рассказал директор кредитного центра «Финансовый сервис» Андрей Романов.