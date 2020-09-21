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Россиянам рассказали о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

Жители России довольно активно пользуются возможностью платить ипотеку с помощью средств маткапитала, но стоит учитывать, что в этом случае возникают и некоторые проблемы. Обо всех подобных трудностях рассказал директор кредитного центра «Финансовый сервис» Андрей Романов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россиян предупредили о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

Россияне очень активно пользуются возможностью погашать ипотеку средствами материнского капитала, однако следует учитывать, что при таком способе закрывать жилищную ссуду возникают и некоторые проблемы, рассказал РИА Новости исполнительный директор кредитного центра "Финансовый сервис", эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Романов.
РИА Новости20:36
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РЕН ТВ

Эксперт рассказал о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

РЕН ТВ21:13
ТК Звезда

Эксперт рассказал, какие проблемы могут возникнуть у россиян при погашении ипотеки маткапиталом

ТК Звезда21:55
Газета.Ru

Эксперт рассказал о возможных проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

Газета.Ru21:39
Известия

Эксперт предупредил о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

Известия21:32
Комсомольская правда

Эксперт рассказал, какие могут возникнуть проблемы при погашении ипотеки маткапиталом

Комсомольская правда00:49
URA.Ru

Названы минусы погашения ипотеки маткапиталом

URA.Ru20:56
РИА Новости

Россиян предупредили о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

РИА Новости20:36

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

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REGNUM01:56
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Новосибирские вузы получили сообщения о минировании

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В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

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Lenta.ru21:56
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Известия21:43
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