Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам рассказали о резких перепадах температуры летом

Ранее синоптики сообщили, что в июне и июле в столичном регионе ожидается экстремальная жара. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций пообещали москвичам, что температура летом днем может подниматься до плюс 30 градусов.
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с чего всё началось

В Росгидромете объяснили причину затяжных периодов похолодания и потепления

Синоптик отметил, что грозы, шквалистый ветер, подъем уровня рек, скачки температуры воздуха летом традиционно возможны в предгорных районах - юге Красноярского края, Хакасии, Иркутской области - в Восточных и Западных Саянах.
Российская газета01:00

Подробнее о событии

Синоптики предупредили о резкой смене погоды предстоящим летом

Интерфакс08:07

Россиянам рассказали о резких перепадах температуры летом

Lenta.ru05:41

В Росгидромете объяснили причину затяжных периодов похолодания и потепления

Российская газета01:00

Российскому лету предсказали драматическую смену погоды

Телеканал 360°03:50

В Росгидромете объяснили резкую смену погоды летом

РИА Новости03:01

В Росгидромете объяснили затяжные периоды похолодания и потепления

ТК Звезда02:00

В Росгидромете объяснили причины резкой смены погоды летом

ТАСС04:45
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Общество

Полиция организовала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска

РИА Новости 03:13
162
Общество

В Московской области перестал действовать пропускной режим

Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву.
Известия 22 мая в 23:00
2,2K
Общество

Илон Маск признался в любви к русскому языку

Выучил Маск и другую поговорку — «Говорят, что кур доят».
Говорит Москва 04:30
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Политика

Алиханов оценил заявления советника Трампа о Калининграде

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РБК прокомментировал заявления советника американского президента Роберта О'Брайена, назвавшего Калининград «кинжалом в сердце Европы».
RT на русском 08:23
1,1K
Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 22 мая в 13:08
4,6K
Происшествия

Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой

РИА Новости 05:00
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Политика

В Киеве проходит митинг против политики Зеленского

Газета.Ru 09:27
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Политика

Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина

Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
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Армия и оружие

Россия впервые без Украины построила стелс-фрегат

В июле 2019 года издание The Drive написало, что головной фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 является самым современным российским боевым кораблем, однако не отправляется в дальнее плавание без буксировочной техники, что обнажает проблемы ВМФ России.
Lenta.ru вчера в 13:17
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Технологии

Новая нейросеть NVIDIA воссоздала игру Pac-Man за 4 дня

В случае с GameGAN компания NVIDIA обучила генеративную нейросеть с помощью 50 тыс. игровых сессий в Pac-Man.
3DNews 22 мая в 13:25
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Здоровье

90 новых случаев коронавируса зафиксировали в Свердловской области

Всего в Свердловской области у 3704 человек подтвержден коронавирус, из них 1226 пациентов выздоровели, 16 — скончались.
Kursk.com 04:03
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Происшествия

В Крыму задержали авиадебошира из Подмосковья

Жителя Дубны Московской области задержали в Симферополе за пьяный дебош на борту самолёта.
RT на русском 08:13
11
Общество

Детские сады Забайкалья не откроются до 1 июня

Власти до 1 июня не планируют снимать ограничения на работу детских садов Забайкальского края, сообщил в эфире ГТРК «Чита» вице-премьер правительства региона Андрей Гурулев.
Московский Комсомолец Чита 06:42
1
Армия и оружие

В ДНР заявили о подавлении обстрела со стороны украинских военных

В Минобороны Украины заявили, что в районе проведения Операции объединенных сил военные самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик совершили 11 обстрелов, в частности три со стороны ЛНР и восемь — ДНР.
РБК 09:10
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Продюсер Иосиф Пригожин ответил музыканту Сергею Шнурову, который высмеял его слова о "чудовищном" положении артистов.
Газета.Ru 04:13
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Экономика

Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
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Общество

В Челябинской области приступили к снятию ограничений

В Челябинской области с сегодняшнего дня снят ряд ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 08:03
10
Происшествия

В Псковской области ищут пропавшую трехлетнюю девочку

РИА Новости 09:22
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Общество

В Минздраве рассказали, как назначаются страховые выплаты медикам

Медработники, пострадавшие от коронавируса, получили первые страховые выплаты, сообщили в Минздраве.
Российская газета 09:28
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Политика

В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу

США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 22 мая в 16:31
496
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

РИА Новости вчера в 20:14
974
Политика

Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, оценивая интерес президента Белоруссии Александра Лукашенко к Западу, напомнил о судьбе проявлявших лояльность этой стороне экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича.
РИА Новости вчера в 20:53
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Происшествия

Голый мужчина облил прохожего краской в Москве

По словам очевидцев, обнаженный мужчина приставал к прохожим, облил одного из них краской, а затем залез в цистерну с водой.
Известия 09:05
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Экономика

Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца

За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия 02:03
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Общество

В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»

Граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».
РБК 06:32
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Общество

Где заболели коронавирусом в Самарской области

В Самарской области зафиксировано ещё 86 случаев заражения коронавирусом.
СОВА вчера в 04:29
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Культура

Как Олег Ефремов расписался собственной кровью в верности Станиславскому

Отец Олега Ефремова был бухгалтером, и работал, в том числе, в ГУЛАГе - поэтому часть детства Олег провел в Воркуте.
Комсомольская правда 05:00
Футбол

Денис Глушаков: «Может быть, я еще сыграю в футболке „Спартака“»

Спорт-Экспресс вчера в 16:18
Общество

В Гонконге возобновились массовые протесты

Ведомости 07:55
Общество

Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии

Znak.com 22 мая в 12:20
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