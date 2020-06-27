Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruРоссиянам рассказали о сроках бесплатной газификации

Кузнецова резюмировала, что реальные итоги этой реформы потребители смогут почувствовать в 2023-2024 годах.
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Жителям России рассказали о сроках бесплатной газификации

ИА Красная Весна07:06

Эксперт ВШЭ оценила срок реализации плана Путина по бесплатной газификации в России

iReactor06:54

Бесплатный газ: когда россиянам станет доступно подключение

РБКвчера в 09:16

Россиянам назвали сроки бесплатного подключения к газораспределительным сетям

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Эксперт оценил сроки реализации программы по бесплатной газификации в России

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Путин обещал бесплатно провести россиянам газ. Когда это случится и кто оплатит?

Собеседник03:14

Россиянам рассказали о сроках бесплатной газификации

RuNews24.ru06:23
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Происшествия

В Татарстане обжаловали оправдательный приговор насильнику дочери

Российская газета 08:11
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Общество

Медицинские маски и лекарства от коронавируса доставят на «Байконур»

Пять дополнительных аппаратов ИВЛ, 2 тысячи комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты будут доставлены в пятницу, 27 июня, на комплекс "Байконур" спецбортом Госкорпорации "Роскомос", сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.
Российская газета вчера в 14:51
Гаджеты

Xiaomi выпустила оболочку MIUI 12 для смартфона Mi 10 Lite

Деловое.ТВ 25 июня в 08:01
17
Происшествия

Собчак заявила о нападении на нее во время съемок в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре.
Известия 07:54
1K
Шоу-бизнес

Пользователей Instagram поразил похудевший на сто килограммов Фадеев

Продюсер Максим Фадеев удивил своих подписчиков в Instagram постом, в котором рассказал, что похудел на 100 кг.
Газета.Ru 06:32
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Политика

Польшу предупредили об опасности расположения войск США внутри страны

Польшу предупредили об опасности расположения войск США внутри страны.
Авторадио 25 июня в 10:08
19
Футбол

«Зенит» обыграл на своем поле самарские «Крылья Советов»

В матче 24-го тура чемпионата России по футболу петербургский «Зенит» на «Газпром Арене» обыграл самарские «Крылья Советов».
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 16:52
12
Политика

Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
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Общество

Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
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Политика

Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине

Глава украинского исполнительного комитета нацсовета по реформам Михаил Саакашвили заявил, что чиновники на Украине вытеснили государство, преследуя исключительно свои интересы, а не страны.
Известия 06:56
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Авто

В России введение новых правил автотюнинга перенесено на 2021 год

Дата отодвинута ровно на год — на 1 июля 2021 года.
RuNews24.ru 05:54
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Общество

Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ

Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
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Космос

В Роскосмосе назвали недостатки американского корабля Crew Dragon

Москва, 27 июня 2020, 15:04 — REGNUM Основными недостатками американского космического пилотируемого корабля Crew Dragon являются спорное место размещения жидкостных двигателей и несоразмерность пилотируемого модуля стоящим перед кораблём задачам.
REGNUM 08:04
751
Общество

Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
246
Авто

В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada в ЕС

Согласно документу, Lada предоставляет широкий выбор нишевых моделей. Такие машины покупают на территории Европы уже порядка 40 лет.
Evo-rus.com вчера в 07:29
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Происшествия

Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве

Интерфакс 03:26
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Футбол

Роналдиньо может возобновить карьеру ради клуба Марадоны

Легендарный бразильский форвард Роналдиньо может возобновить карьеру.
Vprognoze.ru 07:14
Экономика

Названа выгодная альтернатива банковским вкладам

Директор по рыночной аналитике podelu.ru Лилия Федулина назвала индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) выгодной альтернативой банковским вкладам.
Lenta.ru 07:11
11
Авто

Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году

Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
Новые автомобили вчера в 12:05
78
Политика

МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане

В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
Газета.Ru 03:38
1K
Здоровье

В 13 областях Украины могут усилить карантин

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36
Политика

Facebook изменил правило написания названия Киева

Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
RT на русском 07:00
69
Армия и оружие

Премьер-министр Индии столкнулся с критикой из-за конфликта с Китаем

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подвергся критике со стороны лидеров оппозиционной партии Индийский национальный конгресс за свое заявление о том, что Китай не оккупировал территорию Индии в Ладакхе (союзная территория Индии), 26 июня сообщает India Today.
ИА Красная Весна 08:19
3
Политика

Глава Минобороны Сербии заразился коронавирусом

Министр обороны Сербии Александр Вулин получил позитивный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 и находится в самоизоляции, заявило министерство в субботу.
РИА Новости 06:53
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем

RT на русском 01:16
771
Армия и оружие

Тестирования «Супер-Сухого» Су-57 пройдут в 2022 году

Главным отличием «Супер-Сухого» истребителя от стандартной версии станет наличие турбореактивного мотора под названием «изделие 30», благодаря которому он превзойдет базовый самолет по боевой мощности.
Актуальные Новости вчера в 07:07
15
Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия вчера в 13:24
2,4K
Кино

Белые актеры перестанут озвучивать цветных персонажей в «Симпсонах»

Авторы «Симпсонов» сделали заявление сразу после отказа актера Майка Генри озвучивать темнокожего персонажа Кливленда в мультсериале «Гриффины».
Слово и Дело 02:17
74
Общество

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня

По итогам двух дней голосования по вопросу одобрения изменений в Основной Закон страны явка составила 19,49%.
Российская газета 05:43
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Космос

В NASA показали на видео «жизнь» Солнца за 10 лет

Астрономы отметили, что Обсерватория солнечной динамики (SDO) ежесекундно 10 лет безостановочно наблюдала за Солнцем, в результате чего было собрано 425 миллионов изображений Солнца в высоком разрешении.
РЕН ТВ 01:54
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