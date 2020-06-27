Общество
RuNews24.ruРоссиянам рассказали о сроках бесплатной газификации
Кузнецова резюмировала, что реальные итоги этой реформы потребители смогут почувствовать в 2023-2024 годах.
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Происшествия
В Татарстане обжаловали оправдательный приговор насильнику дочери
Российская газета 08:11
Общество
Медицинские маски и лекарства от коронавируса доставят на «Байконур»
Пять дополнительных аппаратов ИВЛ, 2 тысячи комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты будут доставлены в пятницу, 27 июня, на комплекс "Байконур" спецбортом Госкорпорации "Роскомос", сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.
Российская газета вчера в 14:51
Гаджеты
Xiaomi выпустила оболочку MIUI 12 для смартфона Mi 10 Lite
Деловое.ТВ 25 июня в 08:01
Происшествия
Собчак заявила о нападении на нее во время съемок в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре.
Известия 07:54
Шоу-бизнес
Пользователей Instagram поразил похудевший на сто килограммов Фадеев
Продюсер Максим Фадеев удивил своих подписчиков в Instagram постом, в котором рассказал, что похудел на 100 кг.
Газета.Ru 06:32
Политика
Польшу предупредили об опасности расположения войск США внутри страны
Польшу предупредили об опасности расположения войск США внутри страны.
Авторадио 25 июня в 10:08
Футбол
«Зенит» обыграл на своем поле самарские «Крылья Советов»
В матче 24-го тура чемпионата России по футболу петербургский «Зенит» на «Газпром Арене» обыграл самарские «Крылья Советов».
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 16:52
Политика
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
Политика
Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине
Глава украинского исполнительного комитета нацсовета по реформам Михаил Саакашвили заявил, что чиновники на Украине вытеснили государство, преследуя исключительно свои интересы, а не страны.
Известия 06:56
Авто
В России введение новых правил автотюнинга перенесено на 2021 год
Дата отодвинута ровно на год — на 1 июля 2021 года.
RuNews24.ru 05:54
Общество
Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ
Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
Космос
В Роскосмосе назвали недостатки американского корабля Crew Dragon
Москва, 27 июня 2020, 15:04 — REGNUM Основными недостатками американского космического пилотируемого корабля Crew Dragon являются спорное место размещения жидкостных двигателей и несоразмерность пилотируемого модуля стоящим перед кораблём задачам.
REGNUM 08:04
Общество
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
Авто
В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada в ЕС
Согласно документу, Lada предоставляет широкий выбор нишевых моделей. Такие машины покупают на территории Европы уже порядка 40 лет.
Evo-rus.com вчера в 07:29
Футбол
Роналдиньо может возобновить карьеру ради клуба Марадоны
Легендарный бразильский форвард Роналдиньо может возобновить карьеру.
Vprognoze.ru 07:14
Экономика
Названа выгодная альтернатива банковским вкладам
Директор по рыночной аналитике podelu.ru Лилия Федулина назвала индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) выгодной альтернативой банковским вкладам.
Lenta.ru 07:11
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году
Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
Новые автомобили вчера в 12:05
Политика
МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане
В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
Газета.Ru 03:38
Здоровье
В 13 областях Украины могут усилить карантин
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36
Политика
Facebook изменил правило написания названия Киева
Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
RT на русском 07:00
Армия и оружие
Премьер-министр Индии столкнулся с критикой из-за конфликта с Китаем
Премьер-министр Индии Нарендра Моди подвергся критике со стороны лидеров оппозиционной партии Индийский национальный конгресс за свое заявление о том, что Китай не оккупировал территорию Индии в Ладакхе (союзная территория Индии), 26 июня сообщает India Today.
ИА Красная Весна 08:19
Политика
Глава Минобороны Сербии заразился коронавирусом
Министр обороны Сербии Александр Вулин получил позитивный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 и находится в самоизоляции, заявило министерство в субботу.
РИА Новости 06:53
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем
RT на русском 01:16
Армия и оружие
Тестирования «Супер-Сухого» Су-57 пройдут в 2022 году
Главным отличием «Супер-Сухого» истребителя от стандартной версии станет наличие турбореактивного мотора под названием «изделие 30», благодаря которому он превзойдет базовый самолет по боевой мощности.
Актуальные Новости вчера в 07:07
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия вчера в 13:24
Кино
Белые актеры перестанут озвучивать цветных персонажей в «Симпсонах»
Авторы «Симпсонов» сделали заявление сразу после отказа актера Майка Генри озвучивать темнокожего персонажа Кливленда в мультсериале «Гриффины».
Слово и Дело 02:17
Общество
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня
По итогам двух дней голосования по вопросу одобрения изменений в Основной Закон страны явка составила 19,49%.
Российская газета 05:43
Космос
В NASA показали на видео «жизнь» Солнца за 10 лет
Астрономы отметили, что Обсерватория солнечной динамики (SDO) ежесекундно 10 лет безостановочно наблюдала за Солнцем, в результате чего было собрано 425 миллионов изображений Солнца в высоком разрешении.
РЕН ТВ 01:54