Коронавирус
Lenta.ruРоссиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Читать в источнике
Оценить1,3K
с чего всё началось
Коронавирус еще продолжает распространяться среди людей. Как обезопасить себя от вируса и сохранить здоровье, kp.ru рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков. Специалист назвал три варианта, когда человек может не заболеть при встрече c covid-19.Комсомольская правдавчера в 18:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Иммунолог назвал три варианта, при которых человек не заболеет коронавирусом
Комсомольская правдавчера в 18:12
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 09:14, Ашберн
Политика
Путин призвал продлить планирование по нацпроектам на десять лет
Президент РФ Владимир Путин призвал расширить горизонт планирования национальных целей и проектов за 2024 год и определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие.
РИА Новости 03:08
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Общество
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Интерфакс вчера в 11:51
Происшествия
Чиновников администрации Кирова заподозрили в злоупотреблениях
Российская газета 08:02
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Общество
В России создали легкий скоростной броневик «Стрела»
В России создали легкий бронеавтомобиль "Стрела".
РИА Новости 04:53
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
Происшествия
В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами
В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 08:36
Общество
В коллекционное издание Far Cry 6 войдёт огнемёт
Актуальные Новости 01:53
Политика
Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 07:38
Происшествия
Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
Общество
Жительница Будапешта осталась без работы из-за своей внешности
Жительница Будапешта осталась без работы из-за «сводящей мужчин с ума красоты».
Мойка78 08:58
Финансы
Набиуллина не исключила дальнейшего снижения ключевой ставки
Центробанк видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.
Известия 08:56
Общество
Китайский журналист перечислил самые удивительные блюда русской кухни
Самые необычные блюда русской кухни перечислил пользователь китайской интернет-платформы Sohu.
ПолитРоссия вчера в 03:16
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Происшествия
Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ
В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
Происшествия
В Китае водитель автобуса утопил 21 человека из-за проблем с жильем
Стало известно, что водитель, который утопил автобус в водохранилище в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, употребил алкоголь алкоголь перед тем, как произошло событие, связанное с неудовлетворенностью своей жизнью у этого водителя.
ToDay News Ufa 08:20
Общество
Добровольцам Минобороны ввели второй компонент вакцины от COVID-19
Двадцати добровольцам, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса в филиале Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко, ввели второй компонент препарата.
РБК 08:16
Происшествия
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
РИА Новости 04:58
Политика
Песков: Сроки визита Путина в Белград предстоит определить
Точные сроки визита Владимира Путина в Белград предстоит определить по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российская газета 08:48
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Происшествия
Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии
Газета.Ru 04:26
Игры
Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции
Российская газета 05:39
Энергетика
«Газпром нефть» начала поставки нефти из Арктики в Китай
Деловое.ТВ 08:14
Происшествия
Суд признал виновным экс-совладельца «Росгосстраха» в растрате
Дорогомиловский суд Москвы в понедельник, 13 июля, признал виновным бывшего совладельца страховой компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова в присвоении и растрате имущества на сумму более 2 млрд рублей.
Известия 07:51
Шоу-бизнес
Рудковская и Дакота поссорились из-за сумок Louis Vuitton
Певица Рита Дакота рассказала подписчикам о своём споре с Яной Рудковской по поводу брендовых сумок Louis Vuitton и о том, как продюсер и представители бренда унизили её.
News.ru 11 июля в 18:49
Шоу-бизнес
Алена Свиридова показала фигуру в бикини в честь Дня рыбака
Поздравительный пост 57-летняя певица разместила в микроблоге Instagram.
Дни24 01:36