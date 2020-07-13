Коронавирус еще продолжает распространяться среди людей. Как обезопасить себя от вируса и сохранить здоровье, kp.ru рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков. Специалист назвал три варианта, когда человек может не заболеть при встрече c covid-19.

с чего всё началось

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.

Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19

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