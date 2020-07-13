Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
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Иммунолог назвал три варианта, при которых человек не заболеет коронавирусом

Коронавирус еще продолжает распространяться среди людей. Как обезопасить себя от вируса и сохранить здоровье, kp.ru рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков. Специалист назвал три варианта, когда человек может не заболеть при встрече c covid-19.
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По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

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Названы сроки поступления российской вакцины от коронавируса в оборот

Вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в середине августа.
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В Прикамье разрешили работу аттракционов в парках отдыха

Пермь, 13 июля 2020, 14:20 — REGNUM В Пермском крае разрешена работа аттракционов в парках отдыха и культуры, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
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Шоу-бизнес

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Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

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Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
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Общество

Посольство Венгрии сообщило о смене санитарных условий въезда в страну

Посольство Венгрии в Москве сообщило, что венгерское правительство намерено с 15 июля изменить правила въезда на территорию страны, касающиеся только санитарных условий въезда.
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Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске исполнила её хит на свадьбе

Даже наоборот - большинство отреагировавших на это видео фолловеров отреагировали негативно, написав, что Наташа просто неудачно копирует свою сестру, да еще и исполняет её песни, на что якобы не имеет морального права.
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Происшествия

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Кино

Стивен Кинг продал права на экранизацию трех повестей за три доллара

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Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
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Политика

МИД выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе

Москва выражает серьезную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе и готова оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
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Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
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Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

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CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

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Пожар произошел на складе с краской в Самаре.
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Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера Николе Пельтц

Сын известных родителей экс-футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм сделал предложение дочери крупного миллиардера и инвестора.
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