Экономика
Lenta.ruРоссиянам рассказали об опасностях при оформлении микрозаймов
Россиянам посоветовали избегать организаций, выдающих микрозаймы слишком быстро, а также рассказали о других опасностях при оформлении кредитов. Рекомендации опубликовал Роспотребнадзор.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 12:40, Ашберн
Общество
В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта
Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс 07 июня в 18:39
Происшествия
Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца
Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
Происшествия
Михаил Ефремов задержан по делу о ДТП в центре Москвы
RT на русском 11:49
Общество
Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
Общество
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Кремль рекомендовал регионам использовать эту возможность по максимуму, сообщили источники РБК.
РБК 01:22
Общество
Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России
Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
Политика
Девять депутатов Мосгордумы потребовали отставки спикера Шапошникова
Девять депутатов Мосгордумы от фракций КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» решили инициировать процедуру выражения недоверия спикеру городского парламента Алексею Шапошникову.
РБК 11:15
Политика
Дело МН17: Следствие не смогло подтвердить запуск ракеты из Снежного
Следствие по крушению малазийского Boeing MH17 в 2014 году не обладает конкретными данными, указывающими на то, что ракета "земля-воздух" была запущена по лайнеру из района Снежного или Зарощенского.
Военное обозрение 11:03
Общество
Члены избиркомов призвали коллег не участвовать в голосовании
Члены избиркомов, имеющие право решающего голоса, начали распространять обращения к членам избирательных комиссий «Мы не расходный материал», сообщили «Открытые медиа».
Компания вчера в 10:27
Общество
Губернатор Подмосковья Воробьев анонсировал снятие ограничений
План по дальнейшему смягчению ограничений, введенных из-за коронавируса, в Московской области подготовят к концу недели.
Mockva.ru 08:42
Политика
Меркель и Путин провели телефонные переговоры
Известия 10:59
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 07 июня в 21:41
Гаджеты
Некоторые производители сознательно наделяют системные платы особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen
В утилите HWinfo появилась возможность, позволившая уличить некоторых производителей системных плат в том, что они сознательно наделяют их особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen.
iXBT.com 04:15
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
Общество
В Севастополе отменят обсервацию для приезжих
Ранее в Севастополе действовал режим обязательной обсервации для всех приезжих на две недели в целях недопущения распространения эпидемии коронавируса.
ИА Красная Весна 12:27
Экономика
Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes
По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК 11:05
Общество
В Кремле прокомментировали отмену ограничений в Москве
В Кремле не считают стремительным снятие ограничений по коронавирусу в Москве.
Известия 06:44
Интернет
Телефоны пользователей WhatsApp попали в поисковую выдачу Google
Телефоны пользователей приложения WhatsApp попали в поисковую выдачу Google. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:51
Энергетика
Goldman Sachs предсказал падение цен на нефть до $35
Падение прибыли, получаемой за переработку, до беспрецедентно низкого уровня отражает то, что цена нефти слишком высока, и то, что восстановление спроса незначительно, отметил Goldman Sachs.
Forbes 05:23
Наука
Археологи нашли предшественника Великой китайской стены
Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
Популярная механика 05:42
Политика
«Единая Россия» выдвинула Богомаза кандидатом в брянские губернаторы
На прошедшем сегодня заседании было принято решение о выдвижении действующего главы региона Александра Богомаза на выборы руководителя от партии «Единая Россия».
Новая жизнь (Клетнянский район) 11:29
Общество
ФТС объяснила задержки сроков доставки посылок
Как объясняли логистические игроки, новые правила привели к увеличению сроков обработки посылок на таможне, так как приказ № 112 устанавливает ограничения для пассажирских таможенных деклараций экспресс-грузов, а также из-за некорректного информационного обмена данными информационной системы ФТС с информационной базой МВД.
РБК 09:49
Футбол
В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Политика
Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу
Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона.
Lenta.ru 04:50
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством и угрозой для региона, об этом говорится в национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы.
РИА Новости 12:00
Общество
Дождь с градом обрушились на Петербург после 32 градусной жары
Неожиданный сюрприз преподнесла погода Санкт-Петербургу 9 июня. После 32 градусной жары на южные районы города обрушились снег и град.
Пятый канал 11:56
Кино
Слухи: в трилогии «Бэтмен» Мэтта Ривза появится Джокер
Киноафиша России 04:33
Космос
Для корабля «Орел» тестируют канатно-спусковое устройство
Инженеры-испытатели лётно-космического центра РКК "Энергия" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") протестировали новое канатно-спусковое устройство для нового пилотируемого корабля "Орёл".
Российская газета 07 июня в 08:45
Шоу-бизнес
Яна Рудковская станцевала с Пухляшом из Little Big и выложила видео
Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она танцует с Дмитрием Красиловым, более известным как Пухляш из рейв-группы Little Big.
Lenta.ru вчера в 20:42
Происшествия
В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
В родном селе погибшего в пьяном ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова рассказали о трагедии, произошедшей в его семье накануне, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 08:26