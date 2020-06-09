Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам рассказали об опасностях при оформлении микрозаймов

Россиянам посоветовали избегать организаций, выдающих микрозаймы слишком быстро, а также рассказали о других опасностях при оформлении кредитов. Рекомендации опубликовал Роспотребнадзор.
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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как безопасно оформить микрозаем

Вечерняя Москва03:32

Роспотребнадзор дал советы по оформлению микрозаймов в период пандемии

РБК02:04

Роспотребнадзор дал рекомендации по получению микрозаймов

Известиявчера в 22:14

Роспотребнадзор пояснил, чего опасаться при оформлении микрозаймов

News.ruвчера в 23:03

Роспотребнадзор дал рекомендации по получению микрозаймов во время пандемии

Коммерсантъвчера в 21:52

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору кредитных организаций

RT на русскомвчера в 21:19

Роспотребнадзор призвал избегать организаций, выдающие микрозаймы слишком быстро

ТАССвчера в 20:48
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 12:40, Ашберн
Общество

В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта

Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс 07 июня в 18:39
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Происшествия

Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца

Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
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Происшествия

Михаил Ефремов задержан по делу о ДТП в центре Москвы

RT на русском 11:49
Общество

Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
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Общество

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Кремль рекомендовал регионам использовать эту возможность по максимуму, сообщили источники РБК.
РБК 01:22
Общество

Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России

Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
2,3K
Политика

Девять депутатов Мосгордумы потребовали отставки спикера Шапошникова

Девять депутатов Мосгордумы от фракций КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» решили инициировать процедуру выражения недоверия спикеру городского парламента Алексею Шапошникову.
РБК 11:15
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Политика

Дело МН17: Следствие не смогло подтвердить запуск ракеты из Снежного

Следствие по крушению малазийского Boeing MH17 в 2014 году не обладает конкретными данными, указывающими на то, что ракета "земля-воздух" была запущена по лайнеру из района Снежного или Зарощенского.
Военное обозрение 11:03
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Общество

Члены избиркомов призвали коллег не участвовать в голосовании

Члены избиркомов, имеющие право решающего голоса, начали распространять обращения к членам избирательных комиссий «Мы не расходный материал», сообщили «Открытые медиа».
Компания вчера в 10:27
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Общество

Губернатор Подмосковья Воробьев анонсировал снятие ограничений

План по дальнейшему смягчению ограничений, введенных из-за коронавируса, в Московской области подготовят к концу недели.
Mockva.ru 08:42
68
Политика

Меркель и Путин провели телефонные переговоры

Известия 10:59
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Общество

В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 07 июня в 21:41
3,7K
Гаджеты

Некоторые производители сознательно наделяют системные платы особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen

В утилите HWinfo появилась возможность, позволившая уличить некоторых производителей системных плат в том, что они сознательно наделяют их особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen.
iXBT.com 04:15
2
Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
1,7K
Общество

В Севастополе отменят обсервацию для приезжих

Ранее в Севастополе действовал режим обязательной обсервации для всех приезжих на две недели в целях недопущения распространения эпидемии коронавируса.
ИА Красная Весна 12:27
Экономика

Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes

По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК 11:05
3
Общество

В Кремле прокомментировали отмену ограничений в Москве

В Кремле не считают стремительным снятие ограничений по коронавирусу в Москве.
Известия 06:44
114
Интернет

Телефоны пользователей WhatsApp попали в поисковую выдачу Google

Телефоны пользователей приложения WhatsApp попали в поисковую выдачу Google. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:51
33
Энергетика

Goldman Sachs предсказал падение цен на нефть до $35

Падение прибыли, получаемой за переработку, до беспрецедентно низкого уровня отражает то, что цена нефти слишком высока, и то, что восстановление спроса незначительно, отметил Goldman Sachs.
Forbes 05:23
Наука

Археологи нашли предшественника Великой китайской стены

Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
Популярная механика 05:42
5
Политика

«Единая Россия» выдвинула Богомаза кандидатом в брянские губернаторы

На прошедшем сегодня заседании было принято решение о выдвижении действующего главы региона Александра Богомаза на выборы руководителя от партии «Единая Россия».
Новая жизнь (Клетнянский район) 11:29
23
Общество

ФТС объяснила задержки сроков доставки посылок

Как объясняли логистические игроки, новые правила привели к увеличению сроков обработки посылок на таможне, так как приказ № 112 устанавливает ограничения для пассажирских таможенных деклараций экспресс-грузов, а также из-за некорректного информационного обмена данными информационной системы ФТС с информационной базой МВД.
РБК 09:49
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Футбол

В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Политика

Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу

Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона.
Lenta.ru 04:50
8
Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством и угрозой для региона, об этом говорится в национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы.
РИА Новости 12:00
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Общество

Дождь с градом обрушились на Петербург после 32 градусной жары

Неожиданный сюрприз преподнесла погода Санкт-Петербургу 9 июня. После 32 градусной жары на южные районы города обрушились снег и град.
Пятый канал 11:56
Кино

Слухи: в трилогии «Бэтмен» Мэтта Ривза появится Джокер

Киноафиша России 04:33
Космос

Для корабля «Орел» тестируют канатно-спусковое устройство

Инженеры-испытатели лётно-космического центра РКК "Энергия" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") протестировали новое канатно-спусковое устройство для нового пилотируемого корабля "Орёл".
Российская газета 07 июня в 08:45
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Шоу-бизнес

Яна Рудковская станцевала с Пухляшом из Little Big и выложила видео

Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она танцует с Дмитрием Красиловым, более известным как Пухляш из рейв-группы Little Big.
Lenta.ru вчера в 20:42
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Происшествия

В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия

В родном селе погибшего в пьяном ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова рассказали о трагедии, произошедшей в его семье накануне, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 08:26
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