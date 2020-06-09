Россиянам посоветовали избегать организаций, выдающих микрозаймы слишком быстро, а также рассказали о других опасностях при оформлении кредитов. Рекомендации опубликовал Роспотребнадзор.

Россиянам рассказали об опасностях при оформлении микрозаймов

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