Коронавирус
Lenta.ruРоссиянам рассказали об ошибках при ношении маски
Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении. Об этом рассказал оториноларинголог Владимир Зайцев, передает газета «Аргументы и Факты». По словам Зайцева, некоторые трогают маску руками, предварительно не обработав их.
Читать в источнике
Оценить22
с чего всё началось
Маска должна быть не только по факту, но и полезной.Аргументы и Факты03:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 12:09, Ашберн
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
Экономика
Китай может продать часть госдолга США, обвалив курс доллара
Даже если власти КНР примут решение избавиться от всего госдолга США, ФРС облигации быстро скупит и после резкого краткосрочного взлета процентные ставки по ним придут в норму, уверены эксперты.
Экономика сегодня 08:47
Политика
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса".
РИА Новости 10:59
Политика
Путин призвал форсировать развитие внутреннего туризма
Ранее Путин отметил, что транспорт, который задействован в международных перевозках, необходимо переориентировать на внутренний туризм в связи с ограничениями, действующими из-за коронавируса.
RT на русском 09:19
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Общество
Верховный суд Карелии оставил в СИЗО историка Дмитриева
6 мая 155 общественных деятелей попросили председателя ВС Карелии Анатолия Накваса освободить 64-летнего историка, поскольку в петрозаводском СИЗО, где он содержится три года, выявлены случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Интерфакс 06:02
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России передвинули
Ранее ученые сообщали, что пандемия в РФ сократится на 97% к 24 мая, а к 4 июня заболеваемость снизится на 99%.
Интерфакс вчера в 03:52
Политика
У личного помощника Трампа выявили коронавирус
Тест на коронавирус у одного из военнослужащих ВМС США, который является личным помощником американского президента Дональда Трампа, оказался положительным, пишут СМИ.
Взгляд.ру 12:01
Общество
Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски
В Москве за нахождение в общественных местах и транспорте без масок предусмотрены штрафы.
Известия 10:07
Происшествия
В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку
Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
РИА Новости 10:36
Экономика
Индекс PMI сферы услуг в России в апреле рухнул с 37,1 до 12,2 пункта
Индекс PMI сферы услуг России в апреле 2020 года рухнул до 12,2 пункта с 37,1 пункта в марте, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.
Интерфакс 02:25
Общество
Глава Волгоградской области попросил не посещать памятные места 9 мая
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании оперативного штаба призвал жителей региона воздержаться от посещения памятных мест 9 мая.
РИА Новости 05:41
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Культура
Песню «День Победы» споют на разных языках
Сервис с караоке запустят на портале «Диктант Победы» и на сайте.
Globalcity.info 01:00
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Армия и оружие
Появились фотографии кораблей НАТО в Баренцевом море
Шестой флот США опубликовал снимки кораблей НАТО, которые находятся у границ России в Баренцевом море, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Фигурное катание
Тутберидзе поделилась мнением об уходе Трусовой
Inc-news.ru вчера в 12:34
Общество
Временные ограничения в Москве продлены до 31 мая
В Москве до 31 мая 2020 года продляется режим самоизоляции горожан, ограничение работы кафе и ресторанов, сферы культуры и спорта, а также непроизводственных отраслей.
Вести.Ru 09:34
Общество
Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая
Московские школы продолжат работу в удаленном формате до конца мая, формат экзаменов для выпускников 9-х и 11-х классов определит Минпросвещения.
Lenta.ru 10:57
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
Политика
Журналист «Первого канала» сообщил о высылке из Белоруссии
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» в составе двух человек 6 мая.
РБК 04:45
Киберспорт
S1mple ответил на обвинения dimasick: «Хватит позориться»
Игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев ответил на недовольство Дмитрия dimasick Матвиенко организацией матча на ESL One: Road to Rio по CS:GO.
CyberSport.ru 05:57
Финансы
Международные резервы России за неделю сократились на $2,5 млрд
Международные резервы РФ по данным на 1 мая 2020 года уменьшились по сравнению с показателем на 24 апреля на 0,4% (или $2,5 млрд) и составили $567,3 млрд.
ТАСС 09:05
Политика
США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву
Взрыв над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области.
Lenta.ru вчера в 17:12
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец 06:36
Общество
В Подмосковье возобновят строительство детсадов и школ
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе в первую очередь возобновят строительство инфраструктурных объектов, включая школы и детские сады.
Москва 24 вчера в 21:24
Армия и оружие
Сын Микояна рассказал о советском прототипе американского космолета
Московский Комсомолец 07:17