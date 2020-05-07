Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам рассказали об ошибках при ношении маски

Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении. Об этом рассказал оториноларинголог Владимир Зайцев, передает газета «Аргументы и Факты». По словам Зайцева, некоторые трогают маску руками, предварительно не обработав их.
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с чего всё началось

Масочный режим. Врач назвал главные правила при ношении защиты

Маска должна быть не только по факту, но и полезной.
Аргументы и Факты03:26

Подробнее о событии

Названы главные ошибки при ношении маски

РИА Новости10:16

Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски

Lenta.ru11:24

Врач назвал основные ошибки при ношении масок

Газета.Ru11:04

Врач раскрыл главные ошибки при ношении маски от COVID-19

News.ru10:52

Медик дал рекомендации по ношению масок

Pravda.Ru10:31

Лор указал на главную ошибку при ношении маски

Московский Комсомолец11:47

Врач рассказал о главных ошибках при ношении маски

Российская газета09:24
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 12:09, Ашберн
Общество

Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России

Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
2,5K
Экономика

Китай может продать часть госдолга США, обвалив курс доллара

Даже если власти КНР примут решение избавиться от всего госдолга США, ФРС облигации быстро скупит и после резкого краткосрочного взлета процентные ставки по ним придут в норму, уверены эксперты.
Экономика сегодня 08:47
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Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса".
РИА Новости 10:59
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Политика

Путин призвал форсировать развитие внутреннего туризма

Ранее Путин отметил, что транспорт, который задействован в международных перевозках, необходимо переориентировать на внутренний туризм в связи с ограничениями, действующими из-за коронавируса.
RT на русском 09:19
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Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

BFM.ru вчера в 11:49
3,1K
Общество

Верховный суд Карелии оставил в СИЗО историка Дмитриева

6 мая 155 общественных деятелей попросили председателя ВС Карелии Анатолия Накваса освободить 64-летнего историка, поскольку в петрозаводском СИЗО, где он содержится три года, выявлены случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Интерфакс 06:02
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
8,4K
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России передвинули

Ранее ученые сообщали, что пандемия в РФ сократится на 97% к 24 мая, а к 4 июня заболеваемость снизится на 99%.
Интерфакс вчера в 03:52
4,7K
Политика

У личного помощника Трампа выявили коронавирус

Тест на коронавирус у одного из военнослужащих ВМС США, который является личным помощником американского президента Дональда Трампа, оказался положительным, пишут СМИ.
Взгляд.ру 12:01
Общество

Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски

В Москве за нахождение в общественных местах и транспорте без масок предусмотрены штрафы.
Известия 10:07
1,6K
Происшествия

В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку

Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
РИА Новости 10:36
95
Экономика

Индекс PMI сферы услуг в России в апреле рухнул с 37,1 до 12,2 пункта

Индекс PMI сферы услуг России в апреле 2020 года рухнул до 12,2 пункта с 37,1 пункта в марте, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.
Интерфакс 02:25
3
Общество

Глава Волгоградской области попросил не посещать памятные места 9 мая

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании оперативного штаба призвал жителей региона воздержаться от посещения памятных мест 9 мая.
РИА Новости 05:41
29
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
2,1K
Культура

Песню «День Победы» споют на разных языках

Сервис с караоке запустят на портале «Диктант Победы» и на сайте.
Globalcity.info 01:00
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Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
518
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
1,8K
Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
646
Армия и оружие

Появились фотографии кораблей НАТО в Баренцевом море

Шестой флот США опубликовал снимки кораблей НАТО, которые находятся у границ России в Баренцевом море, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
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Фигурное катание

Тутберидзе поделилась мнением об уходе Трусовой

Inc-news.ru вчера в 12:34
8
Общество

Временные ограничения в Москве продлены до 31 мая

В Москве до 31 мая 2020 года продляется режим самоизоляции горожан, ограничение работы кафе и ресторанов, сферы культуры и спорта, а также непроизводственных отраслей.
Вести.Ru 09:34
2,4K
Общество

Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая

Московские школы продолжат работу в удаленном формате до конца мая, формат экзаменов для выпускников 9-х и 11-х классов определит Минпросвещения.
Lenta.ru 10:57
26
Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
17
Политика

Журналист «Первого канала» сообщил о высылке из Белоруссии

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» в составе двух человек 6 мая.
РБК 04:45
4,6K
Киберспорт

S1mple ответил на обвинения dimasick: «Хватит позориться»

Игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев ответил на недовольство Дмитрия dimasick Матвиенко организацией матча на ESL One: Road to Rio по CS:GO.
CyberSport.ru 05:57
Финансы

Международные резервы России за неделю сократились на $2,5 млрд

Международные резервы РФ по данным на 1 мая 2020 года уменьшились по сравнению с показателем на 24 апреля на 0,4% (или $2,5 млрд) и составили $567,3 млрд.
ТАСС 09:05
Политика

США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву

Взрыв над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области.
Lenta.ru вчера в 17:12
2,4K
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры

Московский Комсомолец 06:36
5
Общество

В Подмосковье возобновят строительство детсадов и школ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе в первую очередь возобновят строительство инфраструктурных объектов, включая школы и детские сады.
Москва 24 вчера в 21:24
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Армия и оружие

Сын Микояна рассказал о советском прототипе американского космолета

Московский Комсомолец 07:17
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