Маска должна быть не только по факту, но и полезной.

с чего всё началось

Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении. Об этом рассказал оториноларинголог Владимир Зайцев, передает газета «Аргументы и Факты». По словам Зайцева, некоторые трогают маску руками, предварительно не обработав их.

Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски

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