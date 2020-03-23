Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам рассказали об отсрочке по кредитам из-за коронавируса

Из-за ситуации с коронавирусом некоторые россияне могут получить отсрочки по кредитам. Об этом рассказала юрист Екатерина Духина в интервью радио Sputnik. По ее словам, ситуация с коронавирусом обычно никак не затрагивает обязанности заемщиков.
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Россиянам рассказали об отсрочке по кредитам из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 21:13

Юрист назвал кредиты, по которым можно просить отсрочку из-за COVID-19

Радио Sputnikвчера в 19:00

Юрист назвал способ получить отсрочку по кредитам из-за коронавируса

Телеканал 360°вчера в 20:53

Эксперт назвал способ получить отсрочку по кредиту из-за коронавируса

Известиявчера в 20:50

Юрист: пандемия может стать основанием для получения отсрочки по кредитам

News.ruвчера в 20:12

Юрист сообщила о способе отсрочить кредит из-за коронавируса

РЕН ТВвчера в 19:57

Юрист объяснила, как получить отсрочку по кредиту из-за коронавируса

URA.Ruвчера в 21:13
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Общество

В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
РИА Новости вчера в 08:47
Политика

ВКС России доставили 25 млн медицинских масок из Китая

Как уточняется, самолет Ан-124 ВКС России доставил из КНР на аэродром «Чкаловский» 25,5 млн индивидуальных защитных масок.
Московский Комсомолец 00:07
Происшествия

Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом

Анализы Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, показали положительный результат на COVID-19, сообщило издание Niagara Gazette.
Интерфакс вчера в 19:32
Общество

Дробыш рассказал о тяжелом положении шоу-бизнеса из-за коронавируса

Представителям шоу-бизнеса приходится тяжело из-за отмены массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса, об этом "Вечерней Москве" рассказал композитор и продюсер Виктор Дробыш.
РИА Новости вчера в 20:38
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости вчера в 18:35
Политика

Зеленский провёл переговоры с главой МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой по вопросам расширения сотрудничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 17:18
Наука

В Канаде обнаружена потерянная часть древнего континента

Образцы инкрустированной бриллиантами породы, найденные на канадском острове, по словам ученых, заполняют "кусочек головоломки", чтобы реконструировать древнюю часть континентальной коры Земли.
Planet Today 21 марта в 18:44
Происшествия

На берегу реки в Красноярском крае обнаружили мертвого младенца

ТАСС вчера в 23:16
Политика

Получившая от России помощь Италия обратилась к Пентагону

CNN уточняет, что Гуэрини обратился к США после отправки в Италию нескольких российских военных самолетов с вирусологами и медицинским оборудованием.
Lenta.ru вчера в 23:54
Происшествия

Вылетевший из Южно-Сахалинска самолет вынужденно вернулся в аэропорт

По его данным, самолет вернулся обратно из-за незначительной технической неисправности.
РБК вчера в 21:22
Футбол

Семин объявил трех лучших футболистов сезона

Наставник «Локомотива» Юрий Семин назвал трех лучших игроков текущего сезона РПЛ.
ProstoProSport вчера в 08:18
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Политика

Гордон предупредил о риске развала Украины из-за кризиса

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна может развалиться из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:23
Армия и оружие

Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира

В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
Российская газета 21 марта в 04:09
Общество

Богатые россияне скупили все аппараты ИВЛ из-за коронавируса

Anews вчера в 11:46
Армия и оружие

Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток

Дальневосточный подводный ядерный арсенал, практически утраченный 30 лет назад, восстановят благодаря стратегическим ракетоносцам проекта «Борей».
Известия вчера в 19:11
Общество

На Украине официально зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом

По состоянию на 22:30 22 марта, на Украине официально подтверждено 73 случая заражения коронавирусом COVID-19.
Евразия Daily 00:32
Политика

Украинцы в вышиванках потребовали от Зеленского вывезти их на родину

Граждане Украины, которые не могут вылететь из Доминиканы в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса, потребовали от главы государства Владимира Зеленского вывезти их на родину президентским самолетом.
РИА Новости 00:08
Наука

Яд скорпиона может помочь детям алкоголиков

Исследователям удалось усилить двигательные навыки с помощью нового препарата на основе яда скорпиона.
MedikForum.ru 20 марта в 00:57
Игры

Бывший менеджер Xbox оценил усилия Sony по созданию PS5

Вашингтон, 20 марта 2020, 13:07 — REGNUM Бывший директор по маркетингу подразделения Xbox Альберт Пенелло, покинувший Microsoft в 2018 году, оценил усилия Sony в разработке консоли нового поколения.
REGNUM 20 марта в 06:07
Армия и оружие

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Известия 21 марта в 23:05
Общество

Появился термин для запасающих туалетную бумагу из-за коронавируса

Словарь английского сленга Urban Dictionary опубликовал термин для людей, паникующих из-за пандемии коронавируса, а также игнорирующих меры предосторожности.
News.ru вчера в 09:19
Экономика

России прописали низкоуглеродное будущее

Минэкономики разработало стратегию развития РФ с низкими парниковыми выбросами Минэкономики направило на согласование в правительство Стратегию долгосрочного развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросом парниковых газов — она предлагает некоторое усиление национальной цели снижения выбросов и запуск инструментов экономического стимулирования компаний к их снижению.
Коммерсантъ вчера в 20:03
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости вчера в 05:03
Происшествия

Неизвестные «заминировали» самолёт рейса Иркутск-Москва

На электронную почту аэропорта Шереметьево пришло сообщение о «минировании» восьми самолётов, обслуживающих рейсы из Москвы в Пермь, Санкт-Петербург, Самару и Уфу, а также в Москву из Астрахани, Иркутска, Хабаровска и Владивостока.
Tkgorod.ru вчера в 21:33
Авто

Россиян пересесть на отечественные авто заставит кризис

Российские автовладельцы в скором времени начнут пересаживаться на машины более низкого класса и обратят внимание на отечественный автопром.
Live24 вчера в 06:41
Происшествия

В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт

"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Вести.Ru вчера в 04:10
Транспорт

Камеры будут фиксировать еще одно нарушение ПДД российскими водителями

Ранее, в феврале, сообщалось, что российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные автоматическими камерами, через портал госуслуг.
Lenta.ru вчера в 16:35
Спорт

Канада решила не отправлять спортсменов на ОИ-2020

Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады сообщили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020, призвали перенести ее на год, сообщает официальный олимпийский вещатель канал CBC.
РИА Новости вчера в 21:56
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