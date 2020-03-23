Коронавирус
Lenta.ruРоссиянам рассказали об отсрочке по кредитам из-за коронавируса
Из-за ситуации с коронавирусом некоторые россияне могут получить отсрочки по кредитам. Об этом рассказала юрист Екатерина Духина в интервью радио Sputnik. По ее словам, ситуация с коронавирусом обычно никак не затрагивает обязанности заемщиков.
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Общество
В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
Политика
ВКС России доставили 25 млн медицинских масок из Китая
Как уточняется, самолет Ан-124 ВКС России доставил из КНР на аэродром «Чкаловский» 25,5 млн индивидуальных защитных масок.
Происшествия
Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом
Анализы Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, показали положительный результат на COVID-19, сообщило издание Niagara Gazette.
Общество
Дробыш рассказал о тяжелом положении шоу-бизнеса из-за коронавируса
Представителям шоу-бизнеса приходится тяжело из-за отмены массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса, об этом "Вечерней Москве" рассказал композитор и продюсер Виктор Дробыш.
Политика
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
Политика
Зеленский провёл переговоры с главой МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой по вопросам расширения сотрудничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Наука
В Канаде обнаружена потерянная часть древнего континента
Образцы инкрустированной бриллиантами породы, найденные на канадском острове, по словам ученых, заполняют "кусочек головоломки", чтобы реконструировать древнюю часть континентальной коры Земли.
Политика
Получившая от России помощь Италия обратилась к Пентагону
CNN уточняет, что Гуэрини обратился к США после отправки в Италию нескольких российских военных самолетов с вирусологами и медицинским оборудованием.
Происшествия
Вылетевший из Южно-Сахалинска самолет вынужденно вернулся в аэропорт
По его данным, самолет вернулся обратно из-за незначительной технической неисправности.
Футбол
Семин объявил трех лучших футболистов сезона
Наставник «Локомотива» Юрий Семин назвал трех лучших игроков текущего сезона РПЛ.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Политика
Гордон предупредил о риске развала Украины из-за кризиса
Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна может развалиться из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
Армия и оружие
Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира
В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
Общество
Богатые россияне скупили все аппараты ИВЛ из-за коронавируса
Армия и оружие
Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток
Дальневосточный подводный ядерный арсенал, практически утраченный 30 лет назад, восстановят благодаря стратегическим ракетоносцам проекта «Борей».
Общество
На Украине официально зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом
По состоянию на 22:30 22 марта, на Украине официально подтверждено 73 случая заражения коронавирусом COVID-19.
Политика
Украинцы в вышиванках потребовали от Зеленского вывезти их на родину
Граждане Украины, которые не могут вылететь из Доминиканы в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса, потребовали от главы государства Владимира Зеленского вывезти их на родину президентским самолетом.
Наука
Яд скорпиона может помочь детям алкоголиков
Исследователям удалось усилить двигательные навыки с помощью нового препарата на основе яда скорпиона.
Игры
Бывший менеджер Xbox оценил усилия Sony по созданию PS5
Вашингтон, 20 марта 2020, 13:07 — REGNUM Бывший директор по маркетингу подразделения Xbox Альберт Пенелло, покинувший Microsoft в 2018 году, оценил усилия Sony в разработке консоли нового поколения.
Армия и оружие
Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ
Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Общество
Появился термин для запасающих туалетную бумагу из-за коронавируса
Словарь английского сленга Urban Dictionary опубликовал термин для людей, паникующих из-за пандемии коронавируса, а также игнорирующих меры предосторожности.
Экономика
России прописали низкоуглеродное будущее
Минэкономики разработало стратегию развития РФ с низкими парниковыми выбросами Минэкономики направило на согласование в правительство Стратегию долгосрочного развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросом парниковых газов — она предлагает некоторое усиление национальной цели снижения выбросов и запуск инструментов экономического стимулирования компаний к их снижению.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая впервые показала фото без очков
Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Происшествия
Неизвестные «заминировали» самолёт рейса Иркутск-Москва
На электронную почту аэропорта Шереметьево пришло сообщение о «минировании» восьми самолётов, обслуживающих рейсы из Москвы в Пермь, Санкт-Петербург, Самару и Уфу, а также в Москву из Астрахани, Иркутска, Хабаровска и Владивостока.
Авто
Россиян пересесть на отечественные авто заставит кризис
Российские автовладельцы в скором времени начнут пересаживаться на машины более низкого класса и обратят внимание на отечественный автопром.
Происшествия
В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт
"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Транспорт
Камеры будут фиксировать еще одно нарушение ПДД российскими водителями
Ранее, в феврале, сообщалось, что российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные автоматическими камерами, через портал госуслуг.
Спорт
Канада решила не отправлять спортсменов на ОИ-2020
Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады сообщили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020, призвали перенести ее на год, сообщает официальный олимпийский вещатель канал CBC.