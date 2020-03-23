Юрист полагает, что заемщик может получить отсрочку платежей по ипотечному кредиту, если сможет доказать, что ситуация с коронавирусом ухудшила его материальное положение.

с чего всё началось

Из-за ситуации с коронавирусом некоторые россияне могут получить отсрочки по кредитам. Об этом рассказала юрист Екатерина Духина в интервью радио Sputnik. По ее словам, ситуация с коронавирусом обычно никак не затрагивает обязанности заемщиков.

Россиянам рассказали об отсрочке по кредитам из-за коронавируса

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