Россиянам рассказали о лучших способах потратить последние деньги
Аналитик Юлия Афанасьева рассказала россиянам о лучших способах потратить последние деньги в беседе с агентством «Прайм». Сначала стоит разобраться, о каких именно последних деньгах идет речь. От этого зависит стратегия по их вложению, отметила Афанасьева.В источнике
С чего всё началось
Финансист научил, на что стоит потратить последние деньги
Прежде всего стоит разобраться, о каких именно последних деньгах идёт речь — в ряде случаев их стоит нести на биржу, но иногда от этого лучше воздержаться, чтобы не остаться без гроша. Об этом рассказывает агентству "Прайм" аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева.
ПРАЙМ18:01