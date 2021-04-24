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Россиянам рассказали о лучших способах потратить последние деньги

Аналитик Юлия Афанасьева рассказала россиянам о лучших способах потратить последние деньги в беседе с агентством «Прайм». Сначала стоит разобраться, о каких именно последних деньгах идет речь. От этого зависит стратегия по их вложению, отметила Афанасьева.В источнике
Lenta.ru
Московский Комсомолец
ПРАЙМ
Петербургский дневник
Газета.Ru
Национальная служба новостей
Life.ru
РИА Новости
Центральная Служба Новостей
ФАН
Цензуры.Нет

С чего всё началось

Финансист научил, на что стоит потратить последние деньги

Прежде всего стоит разобраться, о каких именно последних деньгах идёт речь — в ряде случаев их стоит нести на биржу, но иногда от этого лучше воздержаться, чтобы не остаться без гроша. Об этом рассказывает агентству "Прайм" аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева.
ПРАЙМ18:01

Подробнее о событии

Финансист рассказал, как лучше потратить последние деньги

Московский Комсомолец19:08

Россиянам объяснили, на что стоит потратить последние деньги

Life.ru20:16

Финансист Афанасьева дала советы по инвестированию накопленных средств

ФАН19:29

Россиянам рассказали о лучших способах потратить последние деньги

Lenta.ru21:01

Финансист рассказал, на что пустить последние деньги

News.ru18:42

Финансист рассказал, как лучше потратить последние деньги

РИА Новости18:15

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ПРАЙМ18:01
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