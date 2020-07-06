Россиянам хотят разрешить использование водительских прав вместо паспорта для получения ряда банковских услуг, рассказали «Известиям» в ЦБ и подтвердили в пяти кредитных организациях. Предполагается, что по удостоверению можно будет обменять валюту и сделать перевод без открытия счета.

с чего всё началось

Законопроект, позволяющий использовать водительское удостоверение для упрощенной идентификации, разрабатывает Минэкономразвития вместе с Центробанком и Росфинмониторингом.

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