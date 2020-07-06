Экономика
ЮгополисРоссиянам разрешат использовать водительские права вместо паспорта
Законопроект, позволяющий использовать водительское удостоверение для упрощенной идентификации, разрабатывает Минэкономразвития вместе с Центробанком и Росфинмониторингом.
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с чего всё началось
Россиянам хотят разрешить использование водительских прав вместо паспорта для получения ряда банковских услуг, рассказали «Известиям» в ЦБ и подтвердили в пяти кредитных организациях. Предполагается, что по удостоверению можно будет обменять валюту и сделать перевод без открытия счета.Известия05 июля в 17:01
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В Госдуме оценили идею разрешить использовать водительские права для получения банковских услуг
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