Экономика
Московский КомсомолецРоссиянам разрешат копить на вторую пенсию
Главным образом, новая инициатива будет нацелена на то, чтобы мотивировать граждан России копить на пенсию самостоятельно и создать условия для улучшения работы НПФ. Сообщается, что речь идет о налоговом стимулировании россиян.
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с чего всё началось
Как рассказал «Известиям» глава группы, член думского комитета по финрынку Дмитрий Скриванов, задача парламентариев — сформировать комплекс мер для совершенствования деятельности НПФ и мотивации граждан самостоятельно копить на пенсию.Известия06 октября в 17:01
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 14:10, Вашингтон
Политика
Зеленский допустил выход Киева из Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае непринятия закона об особом статусе Донбасса с включением в него формулы Штайнмайера стране придётся выйти из минского формата урегулирования конфликта в регионе.
RT на русском 12:11
Футбол
Назван стартовый состав сборной России на матч с Шотландией
Главный тренер национальной команды России по футболу Станислав Черчесов определился с игроками, которые выйдут на поле с первых минут в сегодняшнем матче отборочного цикла Евро-2020 в "Лужниках" против Шотландии.
Российская газета 13:37
Кино
Вуди Аллен показал свой «Нью-Йорк»
Какой получилась лента американского режиссера Мелодрама Вуди Аллена вышла на экраны спустя год после скандала с сексуальными домогательствами режиссера.
Коммерсантъ FM 09:45
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк ответила на пост Стаса Михайлова об актрисе
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram отреагировала на пост с поддержкой, который написал певец Стас Михайлов.
РБК 13:59
Общество
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
РИА Новости 02:46
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 08:44
Происшествия
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12
Российская газета 03:22
Космос
Переселение на другие планеты назвали невозможным
Lenta.ru 07:40
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков номера на номера, идентичные номера кол-центров кредитных организаций.
REGNUM 13:27
Политика
Кремль обвинил Украину в срыве разведения сил в Донбассе
Напомним, как сообщалось ранее, 1 октября на встрече Контактной группы в Минске стороны конфликта в Донбассе достигли договоренности о начале разведения сил в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР) 7 октября текущего года, однако этого не произошло.
Красная весна 10:54
Здоровье
Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов
Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Происшествия
Украинская девочка родила в 12 лет и отказалась от ребенка
В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
Lenta.ru 03:55
Происшествия
Самолет внепланово сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира с пистолетом
В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что самолет совершил внеплановую посадку в Ростове-на-Дону в целях обеспечения безопасности полета, поскольку «одним из пассажиров были нарушены правила перевозки специальных средств на воздушном судне».
РБК 13:41
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Крыму
Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения для жителя города Саки, сторонника украинских националистических организаций Олега Приходько, задержанного за подготовку теракта в одном из административных зданий полуострова.
Российская газета 14:00
Политика
Зеленский установил рекорд по продолжительности пресс-конференции
Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.
Известия 12:09
Шоу-бизнес
Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
МИР 24 08 октября в 13:23
Происшествия
Российский солдат заплатит миллионы рублей за сломанную артустановку
Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России.
Lenta.ru 03:25
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Космос
Запуск станции «Луна-25» может быть вновь отложен
Запуск первой из трех лунных миссий, запланированных в рамках Федеральной космической программы (2016-2025 годы), может вновь быть перенесен на год.
ТАСС вчера в 13:31
Общество
МВД предлагает штрафовать родителей курящих детей
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений разработала инициативу, согласно которой родителям курящих детей может грозить штраф или арест на несколько суток.
Газета.Ru 10:48
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости 06:47
Политика
Зеленский пообещал наказать Порошенко за содеянное
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами в четверг, 10 октября, заявил, что его предшественник Петр Порошенко ответит за содеянное.
Известия 13:13
Футбол
Путин высказался об идее футбольного «колхоза»
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания единого фонда поддержки спонсорами футбольных клубов.
Lenta.ru 13:19
Экономика
Глава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень
Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.
REGNUM 08 октября в 10:46