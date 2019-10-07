Экономика
Московский КомсомолецРоссиянам разрешат копить на вторую пенсию
Главным образом, новая инициатива будет нацелена на то, чтобы мотивировать граждан России копить на пенсию самостоятельно и создать условия для улучшения работы НПФ. Сообщается, что речь идет о налоговом стимулировании россиян.
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с чего всё началось
Как рассказал «Известиям» глава группы, член думского комитета по финрынку Дмитрий Скриванов, задача парламентариев — сформировать комплекс мер для совершенствования деятельности НПФ и мотивации граждан самостоятельно копить на пенсию.Известия06 октября в 17:01
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Политика
Зеленский хочет обсудить Крым в «Нормандском формате»
По словам Зеленского, обсуждение Крыма в "Нормандском формате" является единственной возможностью разговора о судьбе полуострова, поскольку этот вопрос никак не обсуждается отдельно.
Московский Комсомолец 05:45
Экономика
Греф заявил о минимальных последствиях утечки данных в Сбербанке
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Известия 05:02
Армия и оружие
Турция начала военную операцию на севере Сирии
DP.RU вчера в 09:26
Политика
Лавров: саммит «нормандской четверки» может быть нужен Киеву для пересмотра соглашений
Москва не исключает, что Киев требует созвать саммит в нормандском формате для пересмотра предыдущих договоренностей лидеров, российская сторона сделает все, чтобы этого не допустить.
ТАСС 06:04
Политика
В Чечне посоветовали не сочинять сказки об отравлении Кадырова
Дудаев посоветовал авторам слухов не выдумывать "теории о покушении и отравлении" и сочинять сказки, а заняться более важными делами.
Газета.Ru 05:17
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
UfacityNews.ru вчера в 07:49
Политика
Зеленский собрал журналистов на фудкорте
Газета.Ru 03:03
Происшествия
В Астрахани директор спецучилища сдавал подростков в аренду
В Астрахани директор спецучилища сдавал подростков в аренду строителям.
Российская газета 05:37
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru 08 октября в 17:06
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
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Ugpressa.ru вчера в 11:06
Единоборства
Федор Емельяненко проведет последний бой в Японии
Известный боец, почетный президент Союза ММА России Федор Емельяненко проведет свой очередной профессиональный бой 29 декабря в Японии.
Тульская пресса 01:02
Кино
Звезда «Аквамена» сыграет главную роль в новой «Матрице»
КиноПоиск вчера в 13:09
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК 08 октября в 09:36
Игры
Опубликованы системные требования Call of Duty: Modern Warfare
Компания Activision опубликовала системные требования долгожданной игры Call of Duty: Modern Warfare.
ITZine.ru 00:00
Происшествия
Поиски пропавшей в Саратове Елизаветы Киселёвой продолжаются
В Саратове продолжаются поиски пропавшей девятилетней Елизаветы Киселёвой.
КП - Саратов 01:23
Общество
Правительство Беларуси утвердило график переноса рабочих дней в 2020 году
Белорусское правительство определилось с переносом рабочих дней в будущем году.
КП - Беларусь вчера в 12:55
Шоу-бизнес
На лечение паралича Заворотнюк было всего 48 часов
WomanHit.ru 03:07
Авто
Большой пикап Great Wall Pao может появиться в России
Компания Great Wall начала прием заявок на новый большой пикап Pao (P-Series) в сентябре текущего года.
Новые автомобили 01:12
Общество
Минздрав прокомментировал идею о штрафах для родителей курящих детей
В Минздраве заявили, что инициатива введения административной ответственности для родителей курящих детей в России требует оценки экспертов, которая подтвердила бы эффективность данной меры.
Газета.Ru 04:25
Политика
Путин уволил Глазьева с должности советника
Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности своего советника.
РИА Новости вчера в 10:58
Здоровье
Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
Lenta.ru 04:45
Политика
Зеленский выступил против возвращения Донбасса и Крыма военным путем
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о недопустимости возвращения Донбасса и Крыма военным путем.
Вечерняя Москва 05:53
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Происшествия
Focus: стрелок в Галле транслировал нападения в интернете
Преступник, обстрелявший в среду в Галле синагогу и турецкую закусочную, транслировал нападения в интернете.
ТАСС вчера в 13:59
Экономика
Бывший партнер E&Y продал 2% акций группы ПИК
Принадлежащая бизнесмену Марку Роудсу компания Firlibia Holdings Limited продает на рынке около 13 млн акций ПАО «Группа компаний ПИК» (около 2% капитала) через процедуру ускоренного формирования книги заявок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом сделки.
Ведомости вчера в 13:51
Футбол
Черчесов идет на рекорд. Россия уже сегодня может выйти на Евро-2020
Пока рекордной является квалификация ЧМ-1993, в которой Россия гарантировала себе проходное второе место в группе за два тура до конца, сыграв дома вничью с исландцами (1:1). В дальнейшем наши решали все проблемы в предпоследних или заключительных матчах групповых этапов либо в последующих стыках, а иногда и вовсе оставались без путевки.
Советский спорт 04:07