Экономика
Московский КомсомолецРоссиянам разрешат копить на вторую пенсию
Главным образом, новая инициатива будет нацелена на то, чтобы мотивировать граждан России копить на пенсию самостоятельно и создать условия для улучшения работы НПФ. Сообщается, что речь идет о налоговом стимулировании россиян.
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с чего всё началось
Как рассказал «Известиям» глава группы, член думского комитета по финрынку Дмитрий Скриванов, задача парламентариев — сформировать комплекс мер для совершенствования деятельности НПФ и мотивации граждан самостоятельно копить на пенсию.Известия06 октября в 17:01
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Коммерсантъ вчера в 21:55
Общество
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Lenta.ru 08:34
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, гражданина России, который планировал теракт на территории республики.
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Армия и оружие
Турецкая армия начала наземную фазу операции в Сирии
Как сообщили в Минобороны Турции, турецкая армия начала наземную часть операции «Источник мира» на севере Сирии.
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Здоровье
Доктор Мясников перечислил продукты, вызывающие развитие рака
Телеведущий и доктор Александр Мясников назвал вызывающие рак продукты. Об этом сообщил портал «Экономика сегодня».
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Гаджеты
Вышла стабильная версия MIUI 11 для Xiaomi Mi 8
Хорошая новость для всех владельцев прошлогоднего флагмана Xiaomi: как пишет источник, компания выпустила стабильную версию MIUI 11 для Mi 8. Пока новая прошивка распространяется только в Китае, но через небольшой промежуток времени она станет доступна и в других странах.
iXBT.com вчера в 10:10
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Один человек пострадал при стрельбе в монастыре в Оренбуржье
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Известия 09:03
Общество
Клишас объяснил необходимость закона о блокировке электронной почты
В новом законопроекте требования распространяются на сервисы, которые включены в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, среди них «Яндекс.Почта», Почта Mail.ru, «Рамблер.Почта».
РБК 08 октября в 12:33
Происшествия
Эксперты оценили действия пилотов Ан-12, севшего на брюхо в Кольцово
Российская газета 08:16
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ЦБ сообщил о новом способе хищения денег с банковских карт
Арсенал банковских мошенников в этом году пополнился новым инструментом: при помощи технологии подмены телефонных номеров они выдают себя за сотрудников банков.
РИА Новости 08:37
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Здоровье
Директор НМИЦ имени Блохина рассказал об увольнениях врачей
Сотрудникам НМИЦ в июле снизили зарплаты на 40-50% из-за материальных проблем, которые возникли из-за ошибок заместителя Стилиди - Виктора Молостова, рассказал директор центра.
Интерфакс 01:29
Футбол
В Мексике хотят наказать фаната, положившего руку на грудь футболистки
Национальная служба новостей 08:42
Происшествия
Самолет Bombardier вернулся в Шереметьево из-за проблем с шасси
Самолет Bombardier CRJ200, на борту которого находились 36 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за проблем с передней стойкой шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 08:31
Политика
Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
Газета.Ru 08:10
Футбол
«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Ростова»
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн своей игрой на старте нынешнего сезона привлёк внимание европейских клубов.
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Технологии
В Китае построили «подлодку без головы»
ГЛАС.RU 09:16
Происшествия
В Иркутске произошло землетрясение
В ИРкутске землетрясение, о чем сообщили не только официальные структуры, но и горожане в своих социальных сетях.
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Экономика
Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM 04:20
Политика
Порошенко предложил «формулу украинского мира» в Донбассе
Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил реализовать Киеву разработанную им «формулу украинского мира» для урегулирования конфликта в Донбассе, содержащую семь шагов.
Lenta.ru 02:39
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
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В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак официально женился на своей возлюбленной Анне.
Life.ru 08 октября в 11:59
Финансы
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Экономика сегодня 06:07
Армия и оружие
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25