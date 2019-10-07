Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРоссиянам разрешат копить на вторую пенсию

Главным образом, новая инициатива будет нацелена на то, чтобы мотивировать граждан России копить на пенсию самостоятельно и создать условия для улучшения работы НПФ. Сообщается, что речь идет о налоговом стимулировании россиян.
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с чего всё началось

Копить дать: россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

Как рассказал «Известиям» глава группы, член думского комитета по финрынку Дмитрий Скриванов, задача парламентариев — сформировать комплекс мер для совершенствования деятельности НПФ и мотивации граждан самостоятельно копить на пенсию.
Известия06 октября в 17:01

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Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии, узнали СМИ

Газета.Ru06 октября в 19:59

Россиянам захотели создать условия для накопления второй пенсии

Lenta.ru06 октября в 21:51

Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии — СМИ

Телеканал 360°06 октября в 21:05

Заставить людей отказаться от денег: эксперт о негосударственных пенсиях

REGNUM07 октября в 09:04

Условия для формирования второй пенсии создадут в России

РЕН ТВ06 октября в 18:33

В Госдуме готовы разрешить россиянам самим копить себе на пенсию

URA.Ru06 октября в 17:47

Копить дать: россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

Известия06 октября в 17:01
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 09:37, Ашберн
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В новом законопроекте требования распространяются на сервисы, которые включены в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, среди них «Яндекс.Почта», Почта Mail.ru, «Рамблер.Почта».
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