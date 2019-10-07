Как рассказал «Известиям» глава группы, член думского комитета по финрынку Дмитрий Скриванов, задача парламентариев — сформировать комплекс мер для совершенствования деятельности НПФ и мотивации граждан самостоятельно копить на пенсию.

с чего всё началось

Главным образом, новая инициатива будет нацелена на то, чтобы мотивировать граждан России копить на пенсию самостоятельно и создать условия для улучшения работы НПФ. Сообщается, что речь идет о налоговом стимулировании россиян.

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