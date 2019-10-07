Экономика

ТВ ЦентрТВ ЦентрРоссиянам разрешат копить на вторую пенсию

Жителей России начнут мотивировать копить на пенсию самостоятельно. Базу для развития негосударственной пенсии разработают в течение года, рассказал газете "Известия" депутат Госдумы Дмитрий Скриванов.
Читать в источнике
Комментировать77
с чего всё началось

Копить дать: россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

Как рассказал «Известиям» глава группы, член думского комитета по финрынку Дмитрий Скриванов, задача парламентариев — сформировать комплекс мер для совершенствования деятельности НПФ и мотивации граждан самостоятельно копить на пенсию.
Известия06 октября в 17:01

Подробнее о событии

Заставить людей отказаться от денег: эксперт о негосударственных пенсиях

REGNUMвчера в 09:04

Условия для формирования второй пенсии создадут в России

РЕН ТВ06 октября в 18:33

Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии — СМИ

Телеканал 360°06 октября в 21:05

Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии, узнали СМИ

Газета.Ru06 октября в 19:59

Россиянам захотели создать условия для накопления второй пенсии

Lenta.ru06 октября в 21:51

В Госдуме готовы разрешить россиянам самим копить себе на пенсию

URA.Ru06 октября в 17:47

Копить дать: россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

Известия06 октября в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 03:34, Ашберн
Политика

Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию

Газета.Ru вчера в 23:56
Происшествия

Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце

На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Политика

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
Единоборства

Спонг провалил допинг-тест перед боем с Усиком

Спорт-Экспресс вчера в 23:11
Шоу-бизнес

Бочкарева вышла на связь после новости об исчезновении

Ситуацию прокомментировал друг актрисы На днях соседи сообщили об исчезновении звезды ситкома "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой — якобы она оставила под окнами своего дома дорогое авто и перестала провожать детей в школу.
WomanHit.ru 03:21
Политика

Захарова прокомментировала угрозу Трампа разрушить экономику Турции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента США Дональда Трампа, что он при определенных обстоятельствах может "разрушить" экономику Турции.
РИА Новости вчера в 16:10
Происшествия

В Германии грузовик въехал в стоявшие у светофора автомобили

ТАСС вчера в 15:16
Политика

МИД Украины не смог назвать дату нормандского саммита

Дата проведения встречи лидеров государств "нормандского формата" еще не определена.
ИА Новороссия вчера в 06:40
Политика

В Кремле объяснили повышение зарплат Путину и Медведеву

Увеличение зарплат президента и премьер-министра России на 4,3 процента с 1 октября 2019 года является плановой индексацией.
Lenta.ru 02:45
Происшествия

Экс-начальник якутского рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО

Бывший начальник якутского рудника «Мир» Алексей Бурксер найден мёртвым в СИЗО.
RT на русском 02:55
Армия и оружие

Трамп рассказал о разработке новых вооружений

В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.
Известия 01:04
Шоу-бизнес

Сысоева Надя рассказала о беременности

Звезда Comedy Woman Надя Сысоева опубликовала на своей странице в Instagram новый пост. Актриса заговорила о самом сокровенном.
Дни.ру 02:35
Политика

Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу

На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
BFM.ru вчера в 11:47
Авто

Новый «каблучок» Lada Van появится в 2020 году

Новый российский «каблучок» LADA Van – аналог Renault Dokker с измененным дизайном, выйдет в продажу летом 2020 года.
Автоновости дня 02:06
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс вчера в 01:51
Политика

Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос в аэропорту Нью-Йорка

РИА Новости 02:05
Экономика

Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года

Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.
РИА Новости 02:05
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Экономика

На Украине могут ввести налог на обмен валюты

На Украине в ближайшее время могут ввести налог на обмен наличной валюты.
REGNUM вчера в 08:51
Общество

В Лондоне полиция задержала более 130 протестующих

REGNUM вчера в 09:45
Общество

Названы российские города с самыми большими зарплатами

Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru 06 октября в 19:58
Шоу-бизнес

Заворотнюк выписали из больницы

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 02:20
Общество

Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя

РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Общество

В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Политика

Абэ заявил о распространении суверенитета Японии на южные Курилы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что его страна считает, что её суверенитет распространяется на острова, расположенные в южной части Курил, и позиция Токио по этому поводу неизменна.
Московский Комсомолец вчера в 22:57
Политика

В МИД Украины рассказали о сценариях развития ситуации в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, причем один из них подразумевает отказ Киева от контроля над регионом.
Известия 00:22
Происшествия

Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов

В начале октября «Коммерсантъ» сообщил о появлении в интернете объявлений о продаже личных данных клиентов Сбербанка.
РБК вчера в 14:53
Технологии

«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов

В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК 06 октября в 13:43
Политика

Украинский режиссер призвал запретить сериал «Сваты»

Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев призвал запретить сериал «Сваты» из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова.
iReactor вчера в 20:48
Происшествия

Рассекречены документы о массовом убийстве детей нацистами

Lenta.ru вчера в 06:47
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное