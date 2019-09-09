Технологии
ИнтерфаксРоссиянам разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта
В рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.
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Об этом в интервью «Известиям» на Восточном экономическом форуме рассказал вице-премьер Максим Акимов.Известиявчера в 17:01
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Акимов: для покупки алкоголя можно будет предъявлять мобильный вместо паспорта
Коммерсантъвчера в 23:43
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Грузовое судно Golden Ray перевернулось и загорелось у атлантического побережья американского штата Джорджия.
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На довыборах в Госдуму в Хабаровском крае по итогам обработки 99,72% протоколов лидирует кандидат от ЛДПР Иван Пиляев с 39,12% голосов, свидетельствуют данные ЦИК.
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Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
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Авто
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