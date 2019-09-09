Технологии

ИнтерфаксИнтерфаксРоссиянам разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта

В рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.
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с чего всё началось

«От первого вздоха до гробовой доски всё надо отрегулировать»

Об этом в интервью «Известиям» на Восточном экономическом форуме рассказал вице-премьер Максим Акимов.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Россиянам разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта

Интерфаксвчера в 21:26

Эксперимент с электронными паспортами начнут в Москве в первом полугодии 2020 года

ТАССвчера в 20:27

Акимов: для покупки алкоголя можно будет предъявлять мобильный вместо паспорта

Коммерсантъвчера в 23:43

Россияне смогут покупать алкоголь по мобильному приложению

Москва 2402:22

В Москве проведут эксперимент с покупкой алкоголя при помощи мобильного

РБК02:44

Россияне смогут покупать алкоголь без паспорта. Его заменит электронное приложение

Телеканал 360°00:45

В Москве в начале 2020 года планируют провести эксперимент по вводу электронного паспорта

РИАМО03:10
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Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии

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На брифинге в медиацентре «Честные выборы» глава ставропольской избирательной комиссии Евгений Демьянов рассказал, что за действующего главу края проголосовали 79,65 процентов избирателей.
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Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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