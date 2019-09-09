Об этом в интервью «Известиям» на Восточном экономическом форуме рассказал вице-премьер Максим Акимов.

с чего всё началось

В рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

Политика Олег Хорохордин победил на выборах главы Республики Алтай Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин, назначенный на должность 20 марта, победил на выборах руководителя региона, набрав 58,82% голосов, следует из данных Избиркома региона.

Космос NASA: минимальные шансы на столкновение Земли с астероидом сохраняются NASA оценивает вероятность того, что это небесное тело упадет на планету, как мало вероятную. Примерно в пропорции один на 11 миллионов.

Теннис Медведев поднялся на четвертое место в рейтинге ATP Российский теннисист Даниил Медведев поднялся в обновленном рейтинге ATP на одну строчку и теперь занимает четвертую позицию.

Политика Объявившая бойкот России Катамадзе призналась в любви к россиянам Грузинская певица Нино Катамадзе, отказавшаяся от выступлений в РФ на фоне конфликта Москвы и Тбилиси, призналась в любви к своим российским поклонникам.

Политика Кандидаты от оппозиции займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.

Экономика Определены российские регионы с худшей ситуацией на рынке труда Регионами с наилучшей ситуацией на рынке труда стали Москва и Санкт-Петербург (более 90 баллов по индексу рынка труда), тройку замыкает Московская область (81,3 балла).

Происшествия Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.

Экономика В России вырастут детские пособия По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.

Общество В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».

Политика Министр ВС Франции выступает за диалог с Россией Министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли заявила, что Париж намерен вести диалог с Россией по геостратегическим вызовам.

Политика Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».

Общество Летняя жара во Франции убила 1,5 тысячи человек Министр социальных дел и здравоохранения республики Аньес Бюзен заявил, что летом во Франции аномальная жара стала причиной смерти 1,5 тысячи человек.

Происшествия Грузовое судно перевернулось у берегов США Грузовое судно Golden Ray перевернулось и загорелось у атлантического побережья американского штата Джорджия.

Политика В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР лидирует на довыборах в Госдуму На довыборах в Госдуму в Хабаровском крае по итогам обработки 99,72% протоколов лидирует кандидат от ЛДПР Иван Пиляев с 39,12% голосов, свидетельствуют данные ЦИК.

Политика Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.

Политика Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.

Транспорт British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.

Политика Владимир Владимиров победил на выборах губернатора Ставрополья На брифинге в медиацентре «Честные выборы» глава ставропольской избирательной комиссии Евгений Демьянов рассказал, что за действующего главу края проголосовали 79,65 процентов избирателей.

Общество В Приамурье депутат утаил 40 миллионов рублей и лишился мандата Народный избранник «забыл» в сведениях об имуществе, доходах и расходах указать о полученных в 2018 году доходах в размере 40 млн рублей, о наличии у него 25 автомобилей и прицепов, 17 жилых и нежилых домов и земельных участков.

Экономика В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.

Армия и оружие ОДК создаст двигатель нового поколения В России создается двигатель нового поколения ПДВ-4000, который можно будет устанавливать как на самолеты, так и на вертолеты, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Юрий Шмотин.

Общество Медики рассказали о лечебных свойствах водки По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».