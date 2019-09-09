Технологии
Life.ruРоссиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на вице-премьера РФ Максима Акимова. Нововведение готовится в рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов.
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с чего всё началось
Тестовый эксперимент по выдаче в России электронных паспортов начнется в Москве в первой половине 2020 года с запуском отдельного приложения. Он будет распространен на услуги, где нет юридически значимых трансакций.Известиявчера в 17:01
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Акимов: для покупки алкоголя можно будет предъявлять мобильный вместо паспорта
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