Технологии

Life.ruLife.ruРоссиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на вице-премьера РФ Максима Акимова. Нововведение готовится в рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов.
Читать в источнике
Комментировать34
с чего всё началось

«От первого вздоха до гробовой доски всё надо отрегулировать»

Тестовый эксперимент по выдаче в России электронных паспортов начнется в Москве в первой половине 2020 года с запуском отдельного приложения. Он будет распространен на услуги, где нет юридически значимых трансакций.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

«От первого вздоха до гробовой доски всё надо отрегулировать»

Известиявчера в 17:01

Россиянам разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта

Интерфаксвчера в 21:26

Россияне смогут купить алкоголь, показав приложение вместо паспорта

РЕН ТВ03:33

Эксперимент с электронными паспортами начнут в Москве в первом полугодии 2020 года

ТАССвчера в 20:27

Акимов: для покупки алкоголя можно будет предъявлять мобильный вместо паспорта

Коммерсантъвчера в 23:43

СМИ: покупать алкоголь разрешат по мобильному приложению вместо паспорта

РИА Новости03:57

В Москве проведут эксперимент с покупкой алкоголя при помощи мобильного

РБК02:44
Показать все источники
Автоматически обработано 6985 источников, обновлено в 08:00, Вашингтон
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»

8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.
RT на русском 07:43
Общество

Дельфин поблагодарил рыбаков за спасение детеныша

К итальянским рыбакам, которые отпустили попавшего в сеть дельфиненка, приплыла его мать. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Lenta.ru 07:37
Политика

Джонсон заявил, что Британия покинет Евросоюз до 31 октября

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в рамках совместной пресс-конференции в Дублине со своим ирландским коллегой Лео Варадкаром заявил, что Британия выйдет из ЕС не позднее 31 октября.
Аргументы недели 06:28
Политика

Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Происшествия

Молодой Алибаба изнасиловал 83-летнюю пенсионерку в Ленобласти

По заявлению потерпевшей сотрудниками полиции задержан подозреваемый – 29-летний местный житель, уроженец Азербайджана по имени Алибаба.
Konkretno.ru 01:42
Общество

Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей

В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Общество

Прокурор Москвы подал иск к Навальному и другим оппозиционерам

Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и другим оппозиционерам, говорится в картотеке Черемушкинского районного суда.
Ведомости 06:38
Происшествия

На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей

Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
Российская газета 00:55
Армия и оружие

Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Политика

Актер из сериала «Реальные пацаны» стал депутатом гордумы в Пермском крае

Как уточнили в комиссии, ранее он уже пытался стать депутатом - в 2013 году баллотировался в городскую думу города Оса, а в 2016 году - в Земское собрание Осинского района.
РИА Новости 06:58
Гаджеты

Xiaomi представила беспроводную зарядку, работающую быстрее проводной

Ferra 05:12
Автоспорт

Хэмилтон отреагировал на свист итальянских болельщиков

Чемпионат вчера в 13:50
Политика

Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу

Вести.Ru вчера в 20:17
Гаджеты

Компания Apple представит новую линейку iPhone и другие гаджеты

ИА ЯСИА 04:29
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились

По некоторым данным свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой долго откладывалась из-за того, что Федор не был разведен.
Paparazzi.ru 04:05
Общество

Россия подала в ЮНЕСКО заявку на учреждение премии им. Менделеева

Россия обратилась в ЮНЕСКО с инициативой об учреждении международной премии в честь российского ученого Дмитрия Менделеева, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета 07:38
Общество

Пользователи YouTube не оценили песню Тимати и Гуфа о Москве

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города на YouTube, посмотрели более 2,6 миллиона человек, к полудню понедельника он собрал 812 тысяч дизлайков против 60 тысяч лайков.
РИА Новости 05:33
Авто

Беспилотные автомобили «Яндекса» проехали более миллиона километров

Известия 05:10
Шоу-бизнес

Лолита рассказала об условиях брачного контракта с мужем

Рассказала Лолита Милявская и об условиях контракта с Дмитрием Ивановым.
Дни24 01:47
Космос

NASA: минимальные шансы на столкновение Земли с астероидом сохраняются

NASA оценивает вероятность того, что это небесное тело упадет на планету, как мало вероятную. Примерно в пропорции один на 11 миллионов.
Millionaire.ru вчера в 09:13
Экономика

В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Политика

Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии

РИА Новости вчера в 14:47
Политика

Врио мэра Сочи назначили Копайгородского, сообщил источник

Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский временно исполняет обязанности мэра Сочи до проведения конкурса на должность главы курорта, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
РИА Новости 05:17
Армия и оружие

МРК «Смерч» вышел на очередной этап испытаний

На Тихоокеанском флоте начался очередной этап заводских ходовых испытаний после модернизации малого ракетного корабля (МРК) "Смерч" проекта 12341.
Sudostroenie.info 04:55
Происшествия

В Грозном ликвидирован обстрелявший полицейских водитель

В Грозном сотрудники полиции ликвидировали преступника, который открыл огонь по силовикам.
Российская газета 05:22
Политика

Вышинский поблагодарил Путина за поддержку

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.
РИА Новости 03:49
Общество

В сухих завтраках для школьников обнаружили токсины

В шоколадных шариках для сухого завтрака нескольких марок обнаружили токсин.
Lenta.ru 03:57
Происшествия

СК просит арестовать обвиняемого в нападении на Памфилову

Следственный комитет России просит суд арестовать Бахыта Карабалаева, который обвиняется в нападении на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову.
Москва 24 07:50
Происшествия

Два человека погибли при столкновении трех микроавтобусов в Ленобласти

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на трассе в Лужском районе столкнулись два микроавтобуса с пассажирами, погибли два человека.
ТАСС 04:14
Армия и оружие

Шойгу заявил о готовности к сотрудничеству с Минобороны Франции

Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках встречи с главой оборонного ведомства Франции Флоранс Парли подтвердил готовность к более тесному сотрудничеству.
РБК 07:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное