Тестовый эксперимент по выдаче в России электронных паспортов начнется в Москве в первой половине 2020 года с запуском отдельного приложения. Он будет распространен на услуги, где нет юридически значимых трансакций.

с чего всё началось

Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на вице-премьера РФ Максима Акимова. Нововведение готовится в рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов.

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