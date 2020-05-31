с чего всё началось

Эти рекомендации прописаны, маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими — да, для людей не связанным между собой семейными отношениями или теми, кто живет вместе, должна быть социальная дистанция и на пляже тоже.

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