Коронавирус
ИзвестияПопова перечислила правила пляжного отдыха
27 мая глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
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Эти рекомендации прописаны, маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими — да, для людей не связанным между собой семейными отношениями или теми, кто живет вместе, должна быть социальная дистанция и на пляже тоже.
— Анна Попова, российский политикКлопс 06:19
с чего всё началось
Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Москва.Кремль.Путин", фрагмент выпуска опубликовал в Instagram ведущий Павел Зарубин.Клопс06:19
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