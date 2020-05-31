с чего всё началось

Эти рекомендации прописаны, маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими — да, для людей не связанным между собой семейными отношениями или теми, кто живет вместе, должна быть социальная дистанция и на пляже тоже.

На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

Общество Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1». 137

Авто Названа тройка дизельных кроссоверов среднего ценового сегмента Специалисты издания speedme.ru проанализировали один из основных факторов, влияющих на выбор в пользу кроссовера с дизельным мотором, стоимость, и подобрали самые доступные модели среднего ценового сегмента, то есть до 3 млн рублей.

Политика Меркель и Трамп поспорили из-за «Северного потока-2» Разногласия по поводу газовой магистрали «Северный поток-2» привели к спорам между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и американским президентом Дональдом Трампом. 405

Армия и оружие Украина провела успешные испытания ракеты «Нептун» Украина провела испытательные пуски со своего нового комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", стрельбы прошли на полигоне "Алиби" в Одесской области. 1K

Общество МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны". 78

Единоборства Бернс победил Вудли в главном поединке турнира UFC в Лас-Вегасе Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бернс отпраздновал победу над первым номером рейтинга полусреднего веса, американцем Тайроном Вудли в рамках главного боя турнира UFC on ESPN 9.С первого раунда Бернс активно пошел в атаку и нанес своему оппоненту 25 ударов, при этом пропустил лишь дважды.

Происшествия Губернатор Миннесоты принёс извинения пострадавшим журналистам Губернатор Миннесоты Тим Уолз принёс извинения журналистам, которые были задержаны и на которых нападали полицейские в ночь на воскресенье, 31 мая. 4

Авто Новый Hyundai Santa Fe показали на тизере Hyundai Santa Fe уже собирается получить масштабное обновление и накануне в Сети появилось тизерное изображение от дизайнеров портала AtchaCars. 19

Общество FT сообщила о принуждении элиты КНДР к вливанию денег в экономику Лидер КНДР Ким Чен Ын требует от представителей северокорейской элиты вливаний средств в бюджет страны, что поможет противостоять двойной угрозе, исходящей от пандемии коронавируса COVID-19 и международных санкций.

Гаджеты Apple начала продавать восстановленные iPhone XR Покупая восстановленный iPhone непосредственно у Apple, пользователи получат аппарат с новым аккумулятором и новым корпусом. 17

Общество Попова исключила одномоментное снятие ограничений Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 152

Общество Кабмин определил правила выплат волонтерам Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты. 126

Общество В Пензенской области продлили режим повышенной готовности Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев внес изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области", продлив время действия ограничений до 14 июня. 26