с чего всё началось

Эти рекомендации прописаны, маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими — да, для людей не связанным между собой семейными отношениями или теми, кто живет вместе, должна быть социальная дистанция и на пляже тоже.

Анонс опубликован в соцсети Instagram. «Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем», — отметила Попова. Она добавила, что расстояние между отдыхающими должно соблюдаться.

Россиянам разрешили не носить маски на пляже

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