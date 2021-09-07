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Россиянам разрешили получать деньги за фактически отработанное количество дней

Райффайзенбанк запустил для зарплатных клиентов сервис PayDay, который разрешает перевести на карту деньги за фактически отработанное количество дней.
Lenta.ru
При подключении сервиса в учетную систему компании интегрируется модуль, который автоматически фиксирует количество отработанного сотрудником времени, а также другую информацию, влияющую на сумму заработка, поясняют в Райффайзенбанке.
Коммерсантъ
Модуль переводит сотруднику деньги с расчетного счета, открытого в рамках проекта.
Коммерсантъ
При необходимости компания может установить сотрудникам лимит по выводу средств через сервис в размере 30% – 75% от суммы заработанного.
Плас

С чего всё началось

Банки переводят клиентов на поденщину
Райффайзенбанк запускает для зарплатных клиентов специальную услугу, которая позволит получать часть заработка заранее. Отличие от похожих сервисов других банков в том, что выплата будет осуществляться без привлечения кредитных средств — получение на карту денег за фактически отработанный период.
Коммерсантъ18:10

Подробнее о событии

Райффайзенбанк и Mail.ru Group запустили сервис выплаты зарплаты через СБП в любой удобный день
CNews03:10
Райффайзенбанк запустил сервис для получения зарплаты заранее за фактически отработанное время
ПРАЙМ04:36
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Компания04:15
Россиянам разрешили получать деньги за фактически отработанное количество дней
Lenta.ru06:40
«Райффайзенбанк» запустил сервис для получения зарплаты заранее за отработанные дни
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