При подключении сервиса в учетную систему компании интегрируется модуль, который автоматически фиксирует количество отработанного сотрудником времени, а также другую информацию, влияющую на сумму заработка, поясняют в Райффайзенбанке.
Райффайзенбанк запускает для зарплатных клиентов специальную услугу, которая позволит получать часть заработка заранее. Отличие от похожих сервисов других банков в том, что выплата будет осуществляться без привлечения кредитных средств — получение на карту денег за фактически отработанный период.
Старый коричневый карлик, который играет не по правилам По данным New-Science, «Авария» находится на расстоянии около 50 световых лет от Земли и вращается со скоростью 800 000 км/ч, быстрее, чем любой другой коричневый карлик, обнаруженный на аналогичном расстоянии от Земли.
Samsung, скорее всего, анонсирует серию смартфонов Galaxy S22 в январе. — свежая утечка, которая появилась на южнокорейском сайте, предполагает, что некоторые рынки получат смартфоны на процессорах Snapdragon 898 и Exynos 2200.
Священник Роман Степанов, призвавший в Youtube священников РПЦ раскрыть доходы и имущество, запрещен в служении за канонические проступки до определения степени его вины церковным судом, указ митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия (Антонова) опубликован на сайте Чувашской митрополии в понедельник.