Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия
Известия

Россиянам разрешили регистрировать автомобили в МФЦ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о регистрации транспортных средств в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Об этом 21 августа сообщается на сайте правительства РФ.В источнике
С чего всё началось
Как информирует
 пресс-служба правительства, данной услугой можно будет воспользоваться в тех МФЦ, которые располагают необходимой инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.
RT на русском03:26
Подробнее о событии
Российская газета

Россиянам разрешили ставить машины на учет по-новому

Российская газета08:50
Телеканал 360°

«Избавиться от этой процедуры нереально»: названа сложность регистрации автомобиля в МФЦ

Телеканал 360°06:11
ТАСС

Мишустин подписал постановление о регистрации автомобилей в МФЦ

ТАСС03:12
RT на русском

В России разрешили регистрацию транспортных средств в МФЦ

RT на русском03:26
Интерфакс

Россияне смогут регистрировать автомобили в МФЦ

Интерфакс03:20
РИА Новости

Мишустин разрешил регистрировать автомобили в МФЦ

РИА Новости03:15
Коммерсантъ

Мишустин подписал постановление о регистрации автомобилей в МФЦ

Коммерсантъ03:43

Онколог рассказал, люди с какой особенностью гораздо реже болеют раком

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев в своем Instagram ответил на распространенный вопрос о том, могут ли накопившиеся обиды, злость, агрессия и негативные эмоции в целом способствовать развитию рака.
Российская газета01:31
25

Похищение лидера ополчения Донбасса провалила женщина с электрошокером

Жительница Петербурга Оксана Капкаева познакомилась с одним из лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Романом Волянюком, которого планировалось похитить и передать Службе безопасности Украины (СБУ), но провалила операцию.
Lenta.ru07:59
22

МИД Греции ответил на превращение в мечеть еще одной церкви в Турции

"Сегодняшнее решение турецких властей превратить монастырь Хора в мечеть является еще одним вызовом, наносящим ущерб религиозным людям во всем мире и международному сообществу, которое уважает памятники человеческой цивилизации", - приводит агентство слова представителя МИД Греции.
РЕН ТВ06:32
124

Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре

Клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора России, планируется завершить в сентябре 2020 года, сообщили в ведомстве.
Российская газета06:47
188

В ФБК озвучили новую версию случившегося с Навальным

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил, что якобы было найдено некое опасное вещество, но его слова не подтвердили ни в транспортной полиции, ни в больнице, куда госпитализировали Алексея Навального.
РИА Новости02:14
527

Режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до сентября

Решение о продлении режима повышенной готовности дает возможность работающим пенсионерам этого возраста оставаться дома и продлевать больничные листы, пояснили в пресс-службе регионального правительства.
Вечерний Челябинск08:29
10

Зампред правительства Алтайского края Ирина Долгова ушла в отставку

«Губернатор Виктор Томенко выразил сожаление по поводу ее инициативы, но отставку принял и поблагодарил за совместную работу и за многие годы службы в органах государственной власти Алтайского края», — отмечается в официальном сообщении.
REGNUM06:32
4