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Мишустин разрешил регистрировать автотранспорт в МФЦ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о регистрации транспортных средств в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Документ опубликован на правительственном сайте.В источнике
С чего всё началось
Как информирует
 пресс-служба правительства, данной услугой можно будет воспользоваться в тех МФЦ, которые располагают необходимой инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.
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Парламентская газета07:09
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Россияне смогут регистрировать автомобили в МФЦ

Интерфакс03:20
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Мишустин подписал постановление о регистрации автомобилей в МФЦ

Коммерсантъ03:43
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В России разрешили регистрацию транспортных средств в МФЦ

RT на русском03:26
Российская газета

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Российская газета03:55
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Мишустин разрешил регистрировать автомобили в МФЦ

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Мишустин подписал постановление о регистрации автомобилей в МФЦ

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