Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Российская газета
Российская газета

Россиянам разрешили в день рождения уходить с работы раньше

Верховный суд России разрешил уходить россиянам с работы пораньше в свой день рождения, если такая традиция существует в организации. Поводом для принятия такого решения стало рассмотрение кассационной жалобы бывшей сотрудницы одной компании.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России разрешили уходить с работы в день рождения раньше, но с условием

Верховный суд разрешил россиянам в день рождения уходить с работы пораньше, если в организации существует подобная традиция. К такому решению суд пришел после рассмотрения кассационной жалобы бывшей сотрудницы компании "Волгофарм".
РИА Новости05:06
Подробнее о событии
ТАСС

Верховный суд не разрешал работникам уходить на празднование дня рождения

ТАСС10:37
РБК

Верховный суд назвал условие для ухода с работы пораньше в день рождения

РБК07:04
ПРАЙМ

Верховный суд разрешил работникам в день рождения уходить с работы пораньше

ПРАЙМ04:29
РИА Новости

В России разрешили уходить с работы в день рождения раньше, но с условием

РИА Новости05:06
Телеканал 360°

ВС разрешил россиянам уходить пораньше с работы в день рождения. Но есть одно условие

Телеканал 360°04:37
Известия

ВС России не разрешал работникам уходить с работы в день рождения

Известия06:24
РАПСИ

ВС разрешил в день рождения уходить с работы пораньше

РАПСИ02:51

Депутаты Думы в 2019 году перестали покупать недвижимость за рубежом

Никто из депутатов Госдумы в 2019 году не приобрел недвижимости за рубежом, в списке владельцев домов или квартир за границей - 22 парламентария или члены их семей, также как и в 2018 году.
Интерфакс14 августа в 14:01
42

Глава Башкирии отменил встречу с защитниками шихана Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров отменил запланированную встречу с защитниками шихана Куштау, выступающими против разработки горы, из-за состава активистов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главы республики.
ТАСС11:37
24