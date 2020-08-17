Россиянам разрешили в день рождения уходить с работы раньше
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Россиянам разрешили в день рождения уходить с работы раньше
Верховный суд России разрешил уходить россиянам с работы пораньше в свой день рождения, если такая традиция существует в организации. Поводом для принятия такого решения стало рассмотрение кассационной жалобы бывшей сотрудницы одной компании.В источнике
С чего всё началось
В России разрешили уходить с работы в день рождения раньше, но с условием
Верховный суд разрешил россиянам в день рождения уходить с работы пораньше, если в организации существует подобная традиция. К такому решению суд пришел после рассмотрения кассационной жалобы бывшей сотрудницы компании "Волгофарм".
РИА Новости05:06
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