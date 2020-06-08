Россияне смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Иностранцы также получат возможность въезжать в Россию с медицинскими целями, добавил он.

с чего всё началось

Россияне смогут выезжать за границу для работы, учебы, лечения или ухода за больными родственниками. Соответствующее решение приняли в правительстве страны. Ранее это было невозможно из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

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