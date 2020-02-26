Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРоссиянам разъяснили оплату выходного 22 апреля

Выходной день 22 апреля, в который пройдет голосование по изменениям в Конституцию, не скажется на зарплате работников, получающих оклад, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова.
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с чего всё началось

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. По его словам, это касается тех, кто работает на окладе.
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