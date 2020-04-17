Льготная ипотека под 6,5% будет выдаваться гражданам России один раз, сообщил в пятницу вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

Хуснуллин заявил, что ипотека под 6,5% будет выдаваться разово

Общество Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов. 269

Общество В Ростовской области зарегистрировали 29 новых случаев коронавируса По информации Роспотребнадзора на 10:30, субботы, 18 апреля на территории Ростовской области подтверждено 29 новых случаев заражения COVID-19. 22

Общество Гидрометцентр пообещал россиянам теплый май В пределах нормы температура ожидается на западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. 42

Здоровье Кризис в Уфе: пациенты закрытой на карантин больницы начали забастовку Пациенты республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе начали забастовку после того, как в палаты к ним подселили медиков, у которых был выявлен коронавирус. 36

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 2,7K

Политика Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно. 190

Здоровье В Башкирии от коронавируса скончались еще два пациента На ежедневном брифинге по коронавирусу министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал о двух погибших жителях республики от COVID-19 за последние сутки. 4

Общество Россия вошла в десятку самых зараженных коронавирусом стран Еще 13 апреля Россия была на 15-м месте среди стран по количеству заболевших коронавирусом, а уже сегодня, 18 апреля наша страна вошла в десятку этого антирейтинга. 4

Наука Вакцина от коронавируса может быть готова уже осенью Другие учёные, на которых ссылается телеканал, утверждают, что шансов создать вакцину так быстро - мало.

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы «После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — приводит ТАСС слова министра просвещения Сергея Кравцова. 554

Единоборства Тони Фергюсон объяснил, для кого он согнал вес Американский боец UFC Тони Фергюсон рассказал, зачем он сгонял вес после того, как узнал, что запланированный на 18 апреля турнир не состоится. 2

Общество Оформлять пропуска обяжут журналистов, военных и судей в Подмосковье В документе говорится, что обладатели удостоверений журналиста, военнослужащего, судьи и некоторых других профессий обязаны оформить цифровые пропуска, как и все остальные жители Подмосковья. 12

Политика Российское посольство в Праге сменило свой почтовый адрес Как пишет чешское интернет-издание Aktuálně.cz, теперь посольство будет пользоваться и подписываться адресом своего консульского отдела.