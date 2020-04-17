Недвижимость
ТАССХуснуллин заявил, что ипотека под 6,5% будет выдаваться разово
Льготная ипотека под 6,5% будет выдаваться гражданам России один раз, сообщил в пятницу вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.
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Комментарии
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Коммерсантъ 06:54
Транспорт
Собянин ужесточил ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса
Временные ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 1 мая, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 03:26
Общество
Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем
Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
RT на русском 06:03
Фигурное катание
Давыдов считает, что в будущем фигуристы будут прыгать пятерные прыжки
RT на русском 07:02
Авто
В ГИБДД названы самые непопулярные автомобили в РФ
Основываясь на статистике ГИБДД, эксперты назвали самые непопулярные автомобили в России.
Автоновости дня 16 апреля в 10:10
Общество
В Ростовской области зарегистрировали 29 новых случаев коронавируса
По информации Роспотребнадзора на 10:30, субботы, 18 апреля на территории Ростовской области подтверждено 29 новых случаев заражения COVID-19.
Kursk.com 04:35
Общество
Гидрометцентр пообещал россиянам теплый май
В пределах нормы температура ожидается на западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
Российская газета вчера в 22:00
Здоровье
Кризис в Уфе: пациенты закрытой на карантин больницы начали забастовку
Пациенты республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе начали забастовку после того, как в палаты к ним подселили медиков, у которых был выявлен коронавирус.
Anews 15 апреля в 16:48
Происшествия
В Липецкой области умер первый пациент с коронавирусом
Первая смерть пациента с подтвержденным коронавирусом зарегистрирована в Липецкой области.
ТАСС 06:22
Происшествия
Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова.
Газета.Ru 05:02
Общество
У санитара Покровской больницы подтвердился коронавирус
АиФ Санкт-Петербург 15 апреля в 08:37
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Происшествия
Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи
Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
Lenta.ru 01:54
Экономика
Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости вчера в 05:51
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета вчера в 06:31
Армия и оружие
МИД назвал условие диалога с США по гиперзвуковому оружию
Piter.tv вчера в 03:09
Политика
Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав
Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно.
РБК 04:07
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Здоровье
Китай выступил с новыми фактами по поводу коронавируса
В КНР признали, что симптомы коронавируса демонстрируют не более 20% инфицированных.
Вечерний курьер вчера в 05:18
Здоровье
В Башкирии от коронавируса скончались еще два пациента
На ежедневном брифинге по коронавирусу министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал о двух погибших жителях республики от COVID-19 за последние сутки.
Телеканал UTV 06:11
Общество
Россия вошла в десятку самых зараженных коронавирусом стран
Еще 13 апреля Россия была на 15-м месте среди стран по количеству заболевших коронавирусом, а уже сегодня, 18 апреля наша страна вошла в десятку этого антирейтинга.
ТюменьPRO 06:58
Общество
Правительство утвердило максимальные выплаты безработным на три месяца
Правительство утвердило максимальные выплаты безработным на три месяца.
Piter.tv вчера в 09:48
Наука
Вакцина от коронавируса может быть готова уже осенью
Другие учёные, на которых ссылается телеканал, утверждают, что шансов создать вакцину так быстро - мало.
Эхо Москвы вчера в 11:24
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы
«После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — приводит ТАСС слова министра просвещения Сергея Кравцова.
RT на русском вчера в 03:24
Единоборства
Тони Фергюсон объяснил, для кого он согнал вес
Американский боец UFC Тони Фергюсон рассказал, зачем он сгонял вес после того, как узнал, что запланированный на 18 апреля турнир не состоится.
ProstoProSport вчера в 23:08
Общество
Оформлять пропуска обяжут журналистов, военных и судей в Подмосковье
В документе говорится, что обладатели удостоверений журналиста, военнослужащего, судьи и некоторых других профессий обязаны оформить цифровые пропуска, как и все остальные жители Подмосковья.
Live24 05:58
Политика
Российское посольство в Праге сменило свой почтовый адрес
Как пишет чешское интернет-издание Aktuálně.cz, теперь посольство будет пользоваться и подписываться адресом своего консульского отдела.
Эхо Москвы 06:30
Общество
В Петербурге подтверждена восьмая смерть пациента с коронавирусом
В Комитете по здравоохранению Петербурга подтвердили восьмую смерть пациента с коронавирусом.
АБН 06:32
Шоу-бизнес
Наталья Подольская опубликовала откровенное фото в Страстную пятницу
Наталья Подольская опубликовала в Страстную пятницу откровенное пляжное фото на своей странице в Instagram.
Дни24 02:08