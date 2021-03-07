Напомним, что размер будущей пенсии зависит от размера фиксированной выплаты - от того, сколько коэффициентов накоплено на лицевом счете в ПФР и от того, сколько средств скопилось в системе обязательной накопительной пенсии, отмечает проректор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов.

Российская газета 19:30