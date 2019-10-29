Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам разъяснили новую пенсионную систему

В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Законопроект презентовали первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. Администрировать взносы и вести реестр участников ГПП будет Национальный расчетный депозитарий.
РИА Новости29 октября в 04:59

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Новая система пенсионных накоплений коснется самозанятых

Телеканал 360°вчера в 03:01

Новая версия пенсионной системы затронет репетиторов и таксистов

URA.Ruвчера в 02:47

В Минфине подсчитали расходы бюджета от льгот в новой системе накопительной пенсии

ТАСС29 октября в 06:01

Новая система пенсионных накоплений охватит самозанятых

РБК29 октября в 17:00

Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений

RT на русском29 октября в 10:14

Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок

Lenta.ruвчера в 01:59

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

РИА Новости29 октября в 04:59
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Армия и оружие

Турция ведет переговоры с Россией о передаче пленных сирийских военных

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара ведет переговоры с Россией о передаче ей 18 пленных военных сирийской армии, сообщил телеканал TRT.
РИА Новости 09:09
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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
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РИА Новости 01:00
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Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей

На встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области была поднята проблема ответственности медиков и медицинских организаций за ошибки при назначении инвалидности.
Российская газета 07:06
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Журналистская правда вчера в 10:25
Политика

Россия отправила в США ракетные двигатели РД-180

Газета.Ru 06:32
Общество

ВСУ обстреляли медицинский автомобиль в ДНР — Народная милиция

Два человека получили ранения в ДНР в результате обстрела машины скорой помощи украинскими силовиками, сообщили 31 октября в пресс-службе Народной милиции ДНР.
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Лавров заявил, что Дания присоединилась к консенсусу Европы по СП-2

«Дания как европейская страна присоединилась к консенсусу, который сформировался достаточно давно в отношении газопровода, который будет повышать энергобезопасность европейских стран», - отметил министр.
Аргументы и Факты 08:56
Политика

В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией

Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Газета.Ru 08:44
Общество

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Общество

Счетная палата: деньги на поддержку кино выводили в офшоры

Банкротство в искусстве: картины, книги и кино Счётная палата рассмотрела пять реестров первичных оправдательных документов и установила, что 60% от сметной стоимости кинокартин направляются либо в зарегистрированную на Кипре организацию, либо в российские компании.
Право.ру 04:59
Экономика

Российской экономике предсказали скорое превосходство над миром

Российский ВВП в 2020 году ждет гарантированный рост, в то время как в мире произойдет торможение экономики.
Lenta.ru 08:16
Общество

Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье

Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
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Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс 08:21
Армия и оружие

Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади

Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
REGNUM вчера в 18:50
Авто

Кабриолету Aurus разрешили выезжать на дороги общего пользования

На один из экземпляров парадного кабриолета Aurus оформили допуск для выезда на дороги общего пользования.
Российская газета 04:00
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Сергей Семак: «Есть желание выиграть Кубок России»

У «Зенита» есть желание выиграть Кубок России.
78.ru 01:47
Общество

Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском вчера в 07:52
Экономика

Сбербанк понизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Известия 08:40
Политика

В Санкт-Петербурге рассекретили характеристику КГБ на Владимира Путина

Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил характеристику-рекомендацию КГБ СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.
REGNUM вчера в 20:58
Происшествия

В Волгограде женщина бросила грудную дочь у поликлиники

Женщина оставила свою грудную дочь в коляске возле поликлиники в Волгограде, в отношении матери возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 05:06
Происшествия

В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду

"Днем в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа", - говорится в релизе.
РИА Новости 08:57
Футбол

Директор «Вальядолида» сравнил Месси с оспой

Директор «Вальядолида» Давид Эспинар поделился мнением о выступлении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в матче команд в 11-м туре испанской Примеры.
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Армия и оружие

Бельгийские летчики похвастались, что сопровождали российский Су-35

Бельгийские военные летчики сообщили в социальных сетях, что им удалось сопроводить в Балтийском регионе российские самолеты, в том числе «мощный» Су-35.
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Хоккей

Хоккеист Лемтюгов вышел на игру британской лиги в маске Путина

Хоккеист "Шеффилда" Николай Лемтюгов в матче британской лиги против "Манчестер Шторм" вышел на лед в маске Владимира Путина.
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Рогозин назвал сроки начала испытаний «водородной» ракеты «Ангара»

Летные испытания ракеты-носителя "Ангара-А5В" с кислородно-водородной ступенью начнутся на космодроме Восточный в 2026-2027 годах, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
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Криштиану перешел в лучший клуб мира. Месси играет дома, на поле, где все создано для его комфорта.
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Здоровье

Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни

Зарубежными медицинскими экспертами названы четыре диагностируемые многими российскими врачами у пациентов, но при этом несуществующие некоторые заболевания, об этом информирует Mail.ru.
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Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
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