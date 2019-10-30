Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. Администрировать взносы и вести реестр участников ГПП будет Национальный расчетный депозитарий.

с чего всё началось

Самозанятые граждане наряду с наемными работниками смогут участвовать в новой системе пенсионных накоплений (гарантированный пенсионный план, ГПП). Об этом сообщил РБК со ссылкой на Минфин РФ.

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