Экономика
Телеканал 360°Новая система пенсионных накоплений коснется самозанятых
Самозанятые граждане наряду с наемными работниками смогут участвовать в новой системе пенсионных накоплений (гарантированный пенсионный план, ГПП). Об этом сообщил РБК со ссылкой на Минфин РФ.
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с чего всё началось
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. Администрировать взносы и вести реестр участников ГПП будет Национальный расчетный депозитарий.РИА Новости29 октября в 04:59
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Гарантированный пенсионный план. Как будет работать новая система накопительной пенсии
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