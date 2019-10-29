Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам разъяснили новую пенсионную систему

В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Законопроект презентовали первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать1715
с чего всё началось

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. Администрировать взносы и вести реестр участников ГПП будет Национальный расчетный депозитарий.
РИА Новости29 октября в 04:59

Подробнее о событии

Новая система пенсионных накоплений коснется самозанятых

Телеканал 360°вчера в 03:01

В Минфине подсчитали расходы бюджета от льгот в новой системе накопительной пенсии

ТАСС29 октября в 06:01

Новая система пенсионных накоплений охватит самозанятых

РБК29 октября в 17:00

Финансовые власти представили очередной вариант самостоятельных накоплений на старость

Коммерсантъ29 октября в 15:37

Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений

RT на русском29 октября в 10:14

Новая версия пенсионной системы затронет репетиторов и таксистов

URA.Ruвчера в 02:47

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

РИА Новости29 октября в 04:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 00:29, Ашберн
Происшествия

Десять человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане

REGNUM вчера в 23:49
Происшествия

Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК вчера в 11:34
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru вчера в 07:36
Экономика

За три года пенсии вырастут на 18 %

Страховые пенсии вырастут на 18 % в течение ближайших трех лет, заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
РИА ОмскИнформ вчера в 08:52
Наука

Прародину человечества нашли в Южной Африке

Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa 28 октября в 13:27
Происшествия

Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова

ТАСС вчера в 14:05
Происшествия

Крымский чиновник устроил смертельное ДТП в Подмосковье

Российская газета вчера в 22:45
Космос

Россия вернулась за стол переговоров по окололунной станции

Делегация "Роскосмоса" принимала участие в Международной координационной группе по исследованию космического пространства в октябре в Токио и впервые за долгое время обсуждала с иностранными партнерами проект международной окололунной станции, сообщил РИА Новости официальный представитель "Роскосмоса".
РИА Новости вчера в 18:01
Шоу-бизнес

Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости вчера в 10:24
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

Сийярто заявил, что Будапешт не готов ради геополитической выгоды жертвовать интересами 150 тыс. этнических венгров, которые проживают на западе Украины.
ГЛАС.RU вчера в 10:38
Армия и оружие

Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади

РИА Новости вчера в 17:32
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновлённых Lada 4x4

Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня 28 октября в 02:59
Шоу-бизнес

Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»

Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Территория новостей 29 октября в 15:01
Политика

В Германии призвали оставить Украину транзитером газа

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя решение Дании утвердить прокладку "Северного потока — 2", заявил что транзит газа через Украину должен быть продолжен после окончания реализации этого проекта.
Газета.Ru вчера в 09:37
Происшествия

В Екатеринбурге таксист обматерил девушку, отменившую заказ

В Екатеринбурге таксист, работавший в сервисе «Максим», оскорбил пассажирку за то, что она отказалась ехать после того, как цена выросла вдвое.
Вестник вчера в 09:20
Политика

Рассекречена характеристика КГБ на Путина

В Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга показали характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на Владимира Путина.
Известия вчера в 16:01
Футбол

Евсеев покинул поле до окончания матча ЦСКА – «Уфа»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ушел в раздевалку до окончания матча 1/8 финала Кубка России против московского ЦСКА (0:1). В добавленное время нападающий уфимской команды Ловро Бизяк выходил один на один, но не сумел обыграть Игоря Помазуна.
Горобзор.ру вчера в 14:08
Экономика

Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
РБК вчера в 01:00
Кино

HBO отказался от приквела «Игры престолов»

Телеканал HBO отказался от создания приквела популярного сериала "Игра престолов", в котором одну из главных ролей должна была сыграть австралийская актриса Наоми Уоттс.
Kinonews.ru 29 октября в 17:31
Шоу-бизнес

Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным

Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Газета.Ru вчера в 10:44
Шоу-бизнес

Мама Тимати показала трогательные снимки Алисы и Ратмира

Мама Тимати показала трогательные снимки Алисы и Ратмира Пока ее сын наслаждается отдыхом на курорте вдали от семьи, Симона Черноморская проводит время с любимыми внуками.
Экспресс газета 29 октября в 15:59
Происшествия

В Японии загорелся замок из списка ЮНЕСКО

Огонь вспыхнул в древнем замке Сюри в префектуре Окинава — здание включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 17:40
Хоккей

Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол

Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.
RT на русском вчера в 02:08
Экономика

Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года

На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
РБК вчера в 06:13
Политика

Анкара осудила решение конгресса США о признании геноцида армян

Палата представителей конгресса США признала геноцид армян. Турция назвала решение законодателей позором и вызвала американского посла.
Газета.Ru вчера в 08:39
Политика

Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу

Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
ТАСС вчера в 15:33
Политика

Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском вчера в 15:05
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Здоровье

Назван самый смертельно опасный возраст для мужчин и женщин

Учеными-медиками из Финляндии и Соединенных Штатов Америки озвучен самый смертельно опасный возраст для мужчин и женщин.
Ugpressa.ru вчера в 23:52
Авто

56 часов за рулем и электронные ПТС: какие изменения ждут автомобилистов с 1 ноября

Начиная с 1 ноября текущего года в России заработает сразу несколько новых важных изменений законодательства для автомобилистов.
Car.ru вчера в 01:16
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное