Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам разъяснили новую пенсионную систему

В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Законопроект презентовали первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
Основные положения представленного Минфином законопроекта о «гарантированном пенсионном плане»
 повторяют положения «индивидуального пенсионного капитала» (ИПК), анонсированного еще в 2016 году.
РБК08:16

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Без гарантий: в чем проблема нового пенсионного плана Минфина

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Новая система пенсионных накоплений коснется самозанятых

Телеканал 360°вчера в 03:01

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РИА Новости29 октября в 04:59

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Lenta.ruвчера в 01:59

Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений

RT на русском29 октября в 10:14

Гарантированный пенсионный план. Как будет работать новая система накопительной пенсии

ТАСС29 октября в 09:45

Новая версия пенсионной системы затронет репетиторов и таксистов

URA.Ruвчера в 02:47
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В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

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Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
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Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в районе населенного пункта Петровское в Донбассе должно начаться 4 ноября.
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Происшествия

Пенсионер обварился в кипятке после прорыва трубы в Купчино

Пенсионер обварился в кипятке после прорыва трубы у дома 21 по улице Олеко Дундича, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми

Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
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Дегтярев: госкорпорации ежегодно тратят на профессиональный футбол более 7 млрд рублей

Государственные корпорации ежегодно тратят на поддержку профессиональных футбольных клубов порядка 7 млрд рублей.
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Lenta.ru 03:02
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Путин сообщил о готовности значительно снизить цену на газ для Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам.
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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

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В Сети появились характеристики Xiaomi Mi Note 10

RuNews24.ru 08:51
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Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета вчера в 10:17
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Трамп: США и КНР выбирают новое место для заключения сделки

США и Китай выбирают новое место для заключения первой фазы торговой сделки, охватывающей более половины всего соглашения.
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По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
РБК 01:30
Общество

В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра

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«Сибирь» победила ЦСКА и одержала шестую победу подряд

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Пьяный волгоградец убил жену и тещу

38-летний подозреваемый жил с супругой и ее матерью в квартире на улице Розы Люксембург.
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Агент Крала подтвердил интерес к футболисту со стороны клубов АПЛ

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал действительно интересен командам английской Премьер-Лиги.
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Путин допустил ужесточение наказания врачам за ошибки при обследовании

В России возможно ужесточение наказания для медиков, которые допускают ошибки при обследовании пациентов и назначении инвалидности.
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НАТО не намерено учитывать мнение России о вступлении Украины в альянс

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Хоккей

«Авангард» расторг контракт с Щербаком

Президент «Авангарда» Максим Сушинский сообщил, что омский клуб расторг контракт с нападающим Никитой Щербаком.
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Футбол

Киевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины

"Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Украины победило "Шахтер" — 2:1. На 22-й минуте отличился Сергей Сидорчук.
Спорт-Экспресс вчера в 16:11
Общество

AliExpress начал доставку в «Пятерочки»

Крупнейший в России маркетплейс товаров из Китая AliExpress запустил доставку в магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», принадлежащие X5 Retail Group.
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«Аэрофлот» начал закрывать доступ в VIP-залы пассажирам бизнес-класса

"Аэрофлот" с 1 ноября закроет бесплатный доступ в VIP-зал аэропорта Магнитогорска владельцам "платиновых" бонусных карт и пассажирам бизнес-класса, следует из материалов авиакомпании.
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СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
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Шипулин поедет к мэру, связавшему с ним нехватку денег в бюджете

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Конгресс США принял резолюцию против участия РФ в G7

Комитет палаты представителей по иностранным делам Конгресса США принял резолюцию против включения России в G7 из-за конфликта в Донбассе и включения полуострова Крым в состав российского государства.
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Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian

Российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian.
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