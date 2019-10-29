Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам разъяснили новую пенсионную систему

В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Законопроект презентовали первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости29 октября в 04:59

Подробнее о событии

Без гарантий: в чем проблема нового пенсионного плана Минфина

РБК08:16

Новая система пенсионных накоплений коснется самозанятых

Телеканал 360°вчера в 03:01

Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок

Lenta.ruвчера в 01:59

Новая версия пенсионной системы затронет репетиторов и таксистов

URA.Ruвчера в 02:47

Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений

RT на русском29 октября в 10:14

В Минфине подсчитали расходы бюджета от льгот в новой системе накопительной пенсии

ТАСС29 октября в 06:01

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

РИА Новости29 октября в 04:59
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 19:50, Вашингтон
Происшествия

В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду

Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК. Подозреваемого сразу же задержали.
РИА Новости 08:57
Общество

Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб

Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.
ТАСС 10:25
Общество

В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров

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Гол Сусо принес «Милану» победу над СПАЛом в матче чемпионата Италии

РИА Новости 17:57
Футбол

Клоун на плечах клоуна. Роналду показал свой костюм на Хэллоуин

Бомбардир.ру 11:23
Происшествия

В баре Марселя неизвестный открыл стрельбу, ранены шесть человек

На юге Франции в городе Марсель шестеро посетителей бара получили ранения в результате нападения вооруженного мужчины.
Вести.Ru 18:38
Здоровье

Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах

В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru 02:43
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В Латвии построили внедорожник Black Stallion для съемок в кино

Компанией Dartz Motorz был показан необычный 1000-сильный внедорожник Black Stallion, который построен на заказ для съёмок в кино.
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Политика

Захарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
RT на русском 16:25
Политика

Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
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Кино

Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»

Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Piter.tv 14:46
Технологии

Гарантия на точность появится у сигнала ГЛОНАСС

Генеральный конструктор российской навигационной системы ГЛОНАСС Сергей Карутин рассказал, что система может стать первой в мире, которая будет предоставлять сигнал с гарантированной точностью.
Телеканал 360° вчера в 07:10
Политика

Закрылось посольство Израиля в России

Закрываются посольства по всему миру. Из-за забастовок отказалось работать посольство на Украине.
Русская Планета вчера в 05:16
Политика

Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
РИА Новости 12:42
Общество

В ООН призвали прекратить расследование против дипломата Краснощёкова

В ООН призвали немедленно прекратить уголовное расследование в отношении российского сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего 28 мая при нападении косовской полиции, и провести расследование в отношении нападавших, передаёт Интерфакс.
RT на русском 17:26
Наука

Назвали тревожный признак скорой смерти

Тревожным признаком скорой смерти являются изменения в двигательной активности пожилых людей.
ToDay News Ufa 11:54
Здоровье

В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином

Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 09:33
Авто

Назвали дату премьеры нового электрического кроссовера Fisker

Новый электрический кроссовер может составить конкуренцию Tesla Model Y, а его название и другая более детальная информация будет раскрыта в следующем месяце.
Тарантас Ньюс 29 октября в 07:48
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.
News.ru вчера в 06:16
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Пентагон заказал систему передачи солнечной энергии из космоса

Вместе с подрядчиком Northrop Grumman ученые из лаборатории AFRL, основного научно-исследовательского центра военно-воздушных сил США, создадут и испытают на орбите систему беспроводной передачи энергии солнца для нужд Пентагона.
Хайтек+ 03:36
Футбол

Футболисты сборной России посоветовали фильмы ужасов в честь Хэллоуина

Футболисты сборной России в честь Хэллоуина посоветовали болельщиками свои любимые фильмы ужасов.
Чемпионат 17:24
Кино

Вышел финальный трейлер нового «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном

В Сети появился финальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.
Культуромания 12:49
Политика

Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России

С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
Газета.Ru 17:46
Политика

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
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Здоровье

В поликлинику №1 Петропавловска теперь можно записаться предварительно

В Петропавловской поликлинике №1 изменился порядок записи на плановый прием к узким специалистам: талоны можно получить по предварительной записи, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в краевом Минздраве.
Камчатка-Информ вчера в 22:07
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета вчера в 10:17
Армия и оружие

Президент Литвы объяснил танки США на границе защитой жителей страны

Президент Литвы Гатанас Науседа заверил, что американские военнослужащие и танки на границе с Белоруссией необходимы для защиты жителей страны, а не ради устрашения Минска, пишет Delfi.
РБК 29 октября в 04:58
Происшествия

СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.
BFM.ru вчера в 12:50
Космос

SpaceX уверен, что в 2022 году они смогут посадить корабль на Луну

AstroNews.ru 29 октября в 07:11
Армия и оружие

«Исламское государство» подтвердило смерть аль-Багдади

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