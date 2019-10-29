с чего всё началось

В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Законопроект презентовали первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщает РИА Новости.

Происшествия В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК. Подозреваемого сразу же задержали.

Общество Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.

Политика Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.

Кино Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов» Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".

Технологии Гарантия на точность появится у сигнала ГЛОНАСС Генеральный конструктор российской навигационной системы ГЛОНАСС Сергей Карутин рассказал, что система может стать первой в мире, которая будет предоставлять сигнал с гарантированной точностью.

Политика Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа Палата представителей конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Общество В ООН призвали прекратить расследование против дипломата Краснощёкова В ООН призвали немедленно прекратить уголовное расследование в отношении российского сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего 28 мая при нападении косовской полиции, и провести расследование в отношении нападавших, передаёт Интерфакс.

Наука Назвали тревожный признак скорой смерти Тревожным признаком скорой смерти являются изменения в двигательной активности пожилых людей.

Авто Назвали дату премьеры нового электрического кроссовера Fisker Новый электрический кроссовер может составить конкуренцию Tesla Model Y, а его название и другая более детальная информация будет раскрыта в следующем месяце.

Космос Пентагон заказал систему передачи солнечной энергии из космоса Вместе с подрядчиком Northrop Grumman ученые из лаборатории AFRL, основного научно-исследовательского центра военно-воздушных сил США, создадут и испытают на орбите систему беспроводной передачи энергии солнца для нужд Пентагона.

Политика Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".

Здоровье В поликлинику №1 Петропавловска теперь можно записаться предварительно В Петропавловской поликлинике №1 изменился порядок записи на плановый прием к узким специалистам: талоны можно получить по предварительной записи, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в краевом Минздраве.

Политика Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".