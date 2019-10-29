Экономика
Lenta.ruРоссиянам разъяснили новую пенсионную систему
В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Законопроект презентовали первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить1004
с чего всё началось
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. Администрировать взносы и вести реестр участников ГПП будет Национальный расчетный депозитарий.РИА Новостивчера в 04:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 16:28, Ашберн
Политика
Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу
Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
ТАСС 15:33
Музыка
Пиар-директор Бузовой прокомментировал ее участие в Евровидении
Пиар-директор артистки поделился своей информацией. Антон Богословский прокомментировал 5-tv.ru, что все это слухи.
Телепрограмма вчера в 11:59
Происшествия
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
Известия 12:20
Экономика
Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта
"Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы", – говорится в докладе.
Газета.Ru 06:44
Футбол
Футбольный клуб «Уфа» в Кубке России уступил ЦСКА
Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА В минувшие выходные футбольный клуб «Уфа» в Премьер-Лиге крупно уступил «Тамбову».
Телеканал UTV 14:13
Политика
«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»
Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
RT на русском 09:38
Кино
HBO анонсировал приквел «Игры престолов»
Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
Народные новости 02:02
Шоу-бизнес
Симоньян отказалась говорить с Собчак о Петрове и Боширове
Главный редактор RT Маргарита Симоньян отказалась отвечать на уточняющие вопросы Ксении Собчак об интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
News.ru 08:27
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Metaratings 03:31
Общество
Каждый второй подросток в России заявил об агрессии в школе
На психологическую агрессию сверстников жалуются 32% учащихся, на физическую — 26,6%. О случаях агрессии со стороны учеников в отношении учителей заявили 22% опрошенных подростков в возрасте от 10 до 18 лет, следует из результатов исследования «Российские школьники: политические, сексуальные и карьерные предпочтения», пишет РБК.
BFM.ru 14:21
Армия и оружие
Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Газета.Ru 09:55
Шоу-бизнес
Муж Лолиты ответил на обвинения в изменах
Напомним, Лолита подала на развод со своим пятым мужем, с которым состояла в браке с 2009 года.
Взгляд.ру 11:11
Армия и оружие
К сирийской армии могут присоединиться отряды курдов
После турецкой операции на севере Сирии правительство в Дамаске задумалось о включении в состав армии курдских отрядов из коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС).
Росбалт 12:53
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 15:12
Происшествия
Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова
Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 14:05
Здоровье
Рыбу из зараженного гаффской болезнью озера поставляли в Тобольск
Новости Тюмени 72.ru вчера в 12:18
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
Уралинформбюро 08:41
Общество
ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян
Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК 04:42
Кино
Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн»
Новый сериал во вселенной Звездных войн "Мандалорец" обзавелся вторым трейлером.
Российская газета вчера в 04:50
Армия и оружие
РЖД решили привлечь военных к расширению БАМа и Транссиба
К работам по расширению Байкало-Амурской магистрали и Транссибирской магистрали собираются привлечь военных строителей, заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров.
Взгляд.ру 15:17
Политика
Назначение послом в Россию в Сенате США сравнили с высылкой в Сибирь
Сенатор Тед Круз пошутил про возможное назначения первого заместителя госсекретаря Джона Салливана послом США в России, сравнив такой шаг с отправкой в ссылку в Сибирь.
РБК 16:20
Происшествия
Пять человек погибли в аварии в Подмосковье
Пять человек погибли в результате ДТП в Шаховском районе Московской области, сообщила «РИА Новости» пресс-служба регионального ГУМВД.
Коммерсантъ 11:54
Шоу-бизнес
Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости 10:24
Происшествия
В Коми ребенок умер во время тихого часа в детском саду
Трагедия произошла во время тихого часа около 15:00.
REGNUM 15:43
Баскетбол
ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА уступил греческому «Олимпиакосу» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
RT на русском 15:33
Экономика
ФРС США снизила ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
РБК 14:01