с чего всё началось

В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Законопроект презентовали первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщает РИА Новости.

Общество Эксперты оценили высокое качество приёма в тюменские вузы В нашем регионе эксперты оценивали качество приема в 11 вузах. Лучший результат у Тюменского государственного университета.

Армия и оружие Пентагон заявил, что личность аль-Багдади подтверждена анализом ДНК Анализ ДНК подтвердил уничтожение лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади в ходе операции американских военных в Сирии, заявил журналистам глава Центрального командования США (CENCOTM) Кеннет Маккензи.

Наука Врачи выяснили, как сердце предупреждает о развитии рака Американские исследователи рассказали, каким образом человеческое сердце предупреждает о развитии рака.

Политика Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.

Происшествия Более 60 человек погибли в Пакистане в результате пожара в поезде По меньшей мере 65 человек стали жертвами пожара в пассажирском поезде, следовавшем из Карачи в город Равалпинди на севере Пакистана, десятки пострадали.

Политика Богдан рассказал об усталости Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава государства Владимир Зеленский устал от негатива.

Футбол Тренерский штаб ФК «Чайка» отправили в отставку Тренерский штаб футбольного клуба «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области был отправлен в отставку, сообщает пресс-служба команды.

Экономика «Газпром» установил рекорд стоимости своих акций Стоимость акций российской компании «Газпром» 30 октября 2019 года достигла максимума с 2008 года и в ходе торгов на Московской бирже пробивала отметку в 260 рублей за бумагу.

Политика Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.

Гаджеты Apple купила бренд у компании из Зеленограда Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.

Политика Палата представителей США признала геноцид армян Палата представителей конгресса США большинством голосов признала массовые убийства армян в Османской империи геноцидом.

Здоровье В 54 регионах России сократилось число врачей Минздрав обнаружил сокращение врачей в 54 регионах России в 2018 году.

Происшествия В «Мемориале» сообщили об обысках в Пермском отделении В офис пермского отделения организации «Мемориал» пришли с обысками, сообщил в своем Telegram-канале глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Происшествия Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.

Транспорт Опубликовано расписание поездов через Крымский мост "Крымская железная дорога" в своем аккаунте "Вконтакте" опубликовала официальное расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.

Армия и оружие В Госдуме прокомментировали американский сценарий сдерживания России Нападение на Крым, которое подразумевает сценарий США по сдерживанию России, не принесет им ощутимого результата, эта военная теория неприменима, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Наука Прародину человечества нашли в Южной Африке Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.

Технологии Неудаляемый вирус заразил более 45 тысяч Android-устройств Появился новый вид вредоносного программного обеспечения (ПО) для Android, который уже успел заразить более 45 тысяч устройств.

Происшествия СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.

Происшествия На Сахалине проверят данные о кулачных боях подростков Городская прокуратура Охи Сахалинской области начала проверку информации об уличных боях подростков.

Общество Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.

Политика Киев стремится усилить сотрудничество с НАТО в Черном море – Зеленский Официальный Киев хотел бы усилить сотрудничество с НАТО в Черном море для «возобновления стабильности и безопасности».