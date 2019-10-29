Законопроект презентовали в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" первый зампред ЦБ Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев. ГПП позволит россиянам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке со стороны государства.

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