Экономика
Lenta.ruРоссиянам разъяснили новую пенсионную систему
В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Законопроект презентовали первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщает РИА Новости.
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Законопроект презентовали в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" первый зампред ЦБ Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев. ГПП позволит россиянам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке со стороны государства.РИА Новостивчера в 04:59
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Общество
Дания согласилась на строительство «Северного потока -2»
"Датское энергетическое агентство предоставило компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода Nord Stream 2 на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море", — отмечается в официальном сообщении Энергетического агентства страны (DEA).
Газета.Ru 10:01
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
RT на русском 07:58
Хоккей
Свечников забил исторический гол в НХЛ
Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
Sport-place 03:16
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения девочки в детсаду Ярославля
RT на русском 09:13
Общество
Поддержавшим аспиранта МГУ Мифтахова студенткам грозит отчисление
Студентки 4 курса МГУ Фариза Дударова и Марина Ким, собиравшие поручительства в поддержку обвиненного в хулиганстве аспиранта МГУ Азата Мифтахова, уличены в попытке оформить академический отпуск по фальшивым медицинским справкам.
Газета.Ru 09:27
Политика
Зеленский призвал к безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский выступил за разработку государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.
RT на русском 05:31
Политика
Генсек НАТО поддержал усилия сторон по разведению сил в Донбассе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс приветствует усилия украинских силовиков и ополченцев по разведению сил в Донбассе.
Известия 08:40
Политика
Лукашенко выступил против декоммунизации Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии заявил, что в стране не будет декоммунизации, так как белорусы уважают свое историческое прошлое, в том числе и советское.
РЕН ТВ 06:26
Армия и оружие
Подлодки РФ проводят операцию по прорыву обороны НАТО, узнали СМИ
Десять российских подводных лодок проводят в Северной Атлантике операцию.
Газета.Ru 09:17
Экономика
ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года
В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%.
RT на русском 06:31
Общество
В Германии запретили название «донер-кебаб»
Название «донер-кебаб» запретили в закусочных немецкого города Веймар.
News.ru 10:00
Армия и оружие
Эрдоган заявил о праве Турции возобновить операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может возобновить операцию в Сирии, если курдские вооруженные группировки снова приблизятся к сирийско-турецкой границе на 30 км. Об этом сообщает Anadolu.
РБК 08:46
Политика
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
РИА Новости вчера в 06:03
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru 07:36
Общество
Роскомнадзор запросил данные о сборе отпечатков пальцев у школьников
Ранее газета "Коммерсант" опубликовала информацию о том, что сотрудники корпоративного университета "Синергия" без разрешения родителей снимают отпечатки пальцев у учащихся подмосковных школ.
РИА Новости 07:38
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Газета.Ru 07:22
Происшествия
В Томске число пострадавших в ДТП с пожарной машиной достигло 12
Российская газета 05:44
Армия и оружие
Россия ответит НАТО новыми авиадивизиями в Крыму и Калининграде
Известия вчера в 18:14
Происшествия
СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году
Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Российская газета 07:28
Происшествия
При пожаре в Ленобласти погибли четыре человека, в том числе дети
«Устанавливаются все обстоятельства чрезвычайного происшествия, в том числе личности и точное количество погибших», — добавили в СУ СКР по Ленобласти.
REGNUM 06:32
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия вчера в 05:59
Экономика
Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года
На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
РБК 06:13
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости вчера в 12:35
Политика
Путин прибыл в Венгрию с официальным визитом
Президент России Владимир Путин прибыл для однодневных переговоров в Будапешт.
Газета.Ru 09:42
Политика
Посольство Израиля в России отказалось работать из-за нехватки денег
Израильское посольство в Москве временно прекратит работу из-за финансовых проблем, следует из сообщения диппредставительства в Facebook.
РБК 03:32
Происшествия
Подросток устроил стрельбу в московской школе
Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.
Газета.Ru 07:22