Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам разъяснили новую пенсионную систему

В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Законопроект презентовали первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщает РИА Новости.
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Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Законопроект презентовали в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" первый зампред ЦБ Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев. ГПП позволит россиянам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке со стороны государства.
РИА Новости29 октября в 04:59

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Новая система пенсионных накоплений коснется самозанятых

Телеканал 360°вчера в 03:01

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РИА Новости29 октября в 04:59

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RT на русском29 октября в 10:14

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ТАСС29 октября в 06:01

Новая версия пенсионной системы затронет репетиторов и таксистов

URA.Ruвчера в 02:47
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Общество

Больше половины бюджетных мест в российских вузах заняли отличники

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Пьяный волгоградец убил жену и тещу

38-летний подозреваемый жил с супругой и ее матерью в квартире на улице Розы Люксембург.
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Мойка78 вчера в 21:00
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В матче 1/8 финала Кубка Украины киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтёр» со счётом 2:1 и вышло в четвертьфинал.
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Общество

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РЕН ТВ 06:30
Политика

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Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Политика

Лавров назвал решение Дании по газопроводу ответственным подходом

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разрешение Дании на прокладку газопровода «Северный поток — 2» является ответственным подходом и что данное решение продиктовано интересами Европы.
News.ru 07:09
Общество

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Lenta.ru вчера в 16:50
Политика

Зеленский анонсировал начало разведения сил в Петровском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил в Петровском в Донбассе.
РИА Новости 05:50
Общество

Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Газета.Ru 01:22
Политика

Путин прибыл в Будапешт на переговоры с Орбаном

Вести.Ru вчера в 10:20
Наука

Наркозависимость страны диагностировали по канализационным стокам

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Уралинформбюро 28 октября в 00:48
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали американский сценарий сдерживания России

Ранее издание Foreign Policy написало, что в правительстве США рассматривают новые стратегии "сдерживания" России и Китая, одна из которых предусматривает нападение на Крым, а другая — на российский Дальний Восток.
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Парламентская газета 04:29
Гаджеты

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Общество

Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией

Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Политика

Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей

Президент Владимир Путин не исключил ужесточения наказания для медиков за допускаемые ими ошибки.
BFM.ru 06:11
Общество

Россияне выбрали самый желанный город для переезда

Санкт-Петербург почти вдвое обогнал Москву в рейтинге наиболее желанных городов для переезда.
Профиль вчера в 16:56
Общество

Россияне назвали самые счастливые сферы работы

Самые счастливые люди трудятся на госслужбе, в сфере медицины и фармацевтики, говорится в исследовании специалистов Headhunter, передает ТАСС.
РБК вчера в 23:51
Политика

Экс-сенатор от Хабаровского края Виктор Озеров ушёл в «Росполитику»

Бывший сенатор от Хабаровского края Виктор Озеров, оставив Совет Федерации, перешёл на работу в фонд «Росполитика», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 02:15
Баскетбол

Карри сломал руку в матче против «Финикса»

Защитник клуба НБА "Голден Стэйт" Стефен Карри получил перелом левой руки в матче регулярного чемпионата с "Финиксом", сообщается на официальном сайте "Уорриорз".
РИА Новости 02:22
Футбол

«Зенит» вышел в четвертьфинал Кубка России, обыграв «Томь»

Футболисты петербургского клуба «Зенит» всухую обыграли «Томь». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу "Зенита".
Национальная служба новостей вчера в 15:26
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

В состав экспертных советов 2017–2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru 29 октября в 16:05
Происшествия

В Волгограде женщина бросила грудную дочь у поликлиники

Женщина оставила свою грудную дочь в коляске возле поликлиники в Волгограде, в отношении матери возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 05:06
Экономика

Минтранс подготовил расчеты по компенсациям авиакомпаниям по Грузии

Минтранс РФ подготовил расчеты по компенсациям авиакомпаниям из-за приостановки полетов в Грузию и готов доложить в правительство, окончательного решения по выплатам пока нет, сообщил журналистам замминистра транспорта Александр Юрчик в кулуарах международного авиационного форума "Крылья будущего".
РИА Новости 05:36
Армия и оружие

В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

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Транспорт

Опубликовано расписание поездов через Крымский мост

В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
Российская газета 04:24
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
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