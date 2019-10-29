Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам разъяснили новую пенсионную систему

В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Законопроект презентовали первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. Администрировать взносы и вести реестр участников ГПП будет Национальный расчетный депозитарий.
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Газета.Ru 01:22
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Зеленскому посоветовали не тратить время на «реинтеграцию» Крыма

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Известия вчера в 19:26
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Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Metaratings вчера в 03:31
Политика

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

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Lenta.ru вчера в 16:50
Происшествия

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РИА Новости вчера в 10:56
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Число погибших в результате пожара в поезде в Пакистане возросло до 46, сообщает ANI.
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Общество

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Почти 70% россиян считают, что отмечать День народного единства важно, при этом половина из них уверена, что этот праздник способствует сплочению.
Известия 00:20
Армия и оружие

Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади

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Пятеро подростков пострадали при стрельбе в Торонто

В результате стрельбы пострадали пятеро подростков возрастом от 16 до 18 лет. Пострадавших госпитализировали с серьезными ранениями.
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Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

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Twitter запретит всю политическую рекламу с 22 ноября. Об этом написал генеральный директор компании Джек Дорси.
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Политика

Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7

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РБК вчера в 23:24
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