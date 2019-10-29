Экономика
Lenta.ruРоссиянам разъяснили новую пенсионную систему
В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Законопроект презентовали первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить1008
с чего всё началось
Законопроект презентовали в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" первый зампред ЦБ Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев. ГПП позволит россиянам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке со стороны государства.РИА Новостивчера в 04:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 17:57, Ашберн
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году
Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
РИА Новости 10:30
Авто
Топ-5 привычек, которые помогут продлить жизнь мотора
Двигатель является «сердцем» автомобиля, и от того, как к нему относится водитель, зависит степень износа мотора и срок его службы.
Тарантас Ньюс 28 октября в 04:28
Хоккей
СКА обыграл на выезде «Витязь» в серии буллитов
Невские Новости 15:36
Общество
Эксперты назвали вузы с самыми качественными абитуриентами
В России в 2019 году выросло количество вузов с высоким (средний балл ЕГЭ — 70+) и очень высоким (80+) качеством приема: более чем на половину бюджетных мест зачислены абитуриенты со средним баллом ЕГЭ выше 70.
РБК 05:25
Происшествия
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
Известия 12:20
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 15:12
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
Уралинформбюро 08:41
Космос
Орбиту МКС скорректируют в начале ноября
Следующую корректировку орбиты Международной космической станции (МКС) планируется осуществить 8 ноября, сообщило НАСА.
РИА Новости 28 октября в 20:07
Кино
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК 17:00
Политика
Путин рассказал, как снизить цену на газ для Украины
Украина может получать газ по ценам, которые значительно ниже тех, по которым его получают украинские потребители, заявил 30 октября в Будапеште президент РФ Владимир Путин.
REGNUM 15:14
Армия и оружие
К сирийской армии могут присоединиться отряды курдов
После турецкой операции на севере Сирии правительство в Дамаске задумалось о включении в состав армии курдских отрядов из коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС).
Росбалт 12:53
Экономика
ФРС США в третий раз за год понизила ставку
Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле.
ТАСС 14:48
Политика
В США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2»
Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить.
РБК 13:16
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru вчера в 05:58
Политика
Президент Чили отменил саммит АТЭС и климатический форум
Президент Чили Себастьян Пиньера отменил саммит АТЭС и климатический форум COP25.
Вести.Ru 10:31
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости 28 октября в 20:02
Космос
Отечественный спутник «МиР» в шесть раз превысил расчётный срок службы
Стало известно о том, что срок службы малого российского спутника «МиР», который был назван в честь академика РАН Михаила Решетнёва, подошёл к концу.
3DNews 09:06
Общество
Медведев поручил представить идеи по повышению доверия бизнеса к судам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение к 16 декабря представить предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной системе и судам.
News.ru вчера в 10:35
Футбол
Маркизио прокомментировал разбойное нападение на его дом
РИА Новости 15:06
Политика
Все посольства Израиля в мире закрылись
Все посольства и консульства Израиля в мире закрыты на неопределенный срок с 1:00 30 октября по израильскому времени.
Lenta.ru 05:17
Наука
Чрезмерное употребление соли ведёт к слабоумию, выяснили учёные
Учёные делают вывод, что значительное снижение потребления соли снижает риск развития когнитивных расстройств.
Говорит Москва 28 октября в 08:45
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол
RT на русском 02:08
Спорт
Путин пообещал работать над улучшением бизнес-климата в России
"Россия сделала несколько шагов в рейтинге Всемирного банка Doing Business, поднявшись на 28 место, но это не предел, будем работать дальше", - пообещал российский лидер.
Московский Комсомолец 16:39
Общество
Раскрыта характеристика КГБ на Путина
Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга обнародовал характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 17:46
Общество
Моряки Балтфлота нашли затонувшую подлодку у берегов Калининграда
Необычную находку обнаружили члены экипажа тральщика Балтийского флота "Александр Обухов" во время учений по поиску мин. Это затонувший объект, предположительно, подводная лодка.
Российская газета 06:02
Армия и оружие
В США отобрали три способа уничтожения супероружия России
Существуют три способа, при помощи которых США могли бы нивелировать исходящую от крылатых ракет Китая и России угрозу, пишут в Defense News военные аналитики Брэдли Боумен и Эндрю Габель.
Lenta.ru 17:17
Футбол
Акинфеев может вернуться в сборную России
Бывший голкипер сборной России Игорь Акинфеев может вновь начать выступать за национальную команду.
Свободная Пресса 15:24
Авто
Суперкару De Tomaso P72 подобран исторически верный мотор
Доработкой займётся ателье Roush Performance, которое, кроме прочего, участвовало в работе над моторами суперкара Ford GT двух последних поколений.
Драйв 09:55