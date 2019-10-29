Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам разъяснили новую пенсионную систему

В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Законопроект презентовали первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщает РИА Новости.
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Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Законопроект презентовали в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" первый зампред ЦБ Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев. ГПП позволит россиянам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке со стороны государства.
РИА Новостивчера в 04:59

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Новая система пенсионных накоплений коснется самозанятых

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URA.Ru02:47
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В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

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В России пройдут испытания новой межконтинентальной ядерной ракеты

Минобороны России проведет в начале будущего года летно-конструкторские испытания новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».
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Акции «Газпрома» обновили исторический максимум

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Армия и оружие

Военные США показали видео штурма дома аль-Багдади

Военные США опубликовали видео начала штурма дома лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Известия 17:45
Происшествия

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
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В Steam началась распродажа игр Electronic Arts

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Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга обнародовал характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 17:46
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Apple заявила о рекордно высокой выручке за квартал

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Twitter решил запретить всю политическую рекламу на своей платформе, заявил основатель социальной сети Джек Дорси.
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Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн»

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Политика

В Великобритании состоятся досрочные выборы в парламент

Палата общин Великобритании согласилась с предложением премьер-министра страны Бориса Джонсона провести досрочные парламентские выборы 12 декабря.
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Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу

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Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
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Экономика

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Астрономы открыли новый тип ураганов на Сатурне

Испанские планетологи открыли новый тип ураганов, наблюдая за северным полюсом Сатурна.
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Армия и оружие

Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
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