Экономика
Lenta.ruРоссиянам разъяснили новую пенсионную систему
В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Законопроект презентовали первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщает РИА Новости.
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Законопроект презентовали в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" первый зампред ЦБ Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев. ГПП позволит россиянам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке со стороны государства.РИА Новостивчера в 04:59
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Финансовые власти представили очередной вариант самостоятельных накоплений на старость
Коммерсантъвчера в 15:37
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