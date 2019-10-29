Экономика
Lenta.ruРоссиянам разъяснили новую пенсионную систему
В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Законопроект презентовали первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).РИА Новостивчера в 04:59
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Финансовые власти представили очередной вариант самостоятельных накоплений на старость
Коммерсантъвчера в 15:37
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Здоровье
Сахалинцы смогут консультироваться с врачами по видеосвязи
Сахалин станет первым регионом в РФ, где гражданам с 1 ноября станут доступны консультации с врачами по видеосвязи, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 28 октября в 03:41
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru 28 октября в 11:03
Шоу-бизнес
Юлия Барановская заявила, что Андрей Аршавин болен
Барановская отмечает, что человек, который не общается со своими детьми, ментально болен.
Bimru.ru вчера в 11:14
Происшествия
После прорыва дамб уровень меди в красноярской реке вырос в 206 раз
После прорыва дамб в Красноярском крае река Сисим оказалась серьезно загрязнена тяжелыми металлами, зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) меди более чем в 200 раз, сообщает Росгидромет.
АМИТЕЛ вчера в 23:01
Гаджеты
Samsung представил концепцию нового складного смартфона
Компания Samsung представила концепцию нового складного смартфона, пишет The Verge. Дисплей нового телефона можно сложить пополам.
Полит.ру вчера в 23:27
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 28 октября в 12:38
Кино
Телеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов»
По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященному правлению династии королей Таргариен до событий оригинального сериала.
РБК вчера в 20:33
Происшествия
Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его
Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.
Газета.Ru вчера в 12:51
Армия и оружие
Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»
Новейший стратегический ракетоносец "Князь Владимир" - подводная лодка проекта 955А - впервые запустила баллистическую ракету морского базирования "Булава".
Российская газета вчера в 22:47
Общество
Грудинин заявил об отсутствии денег на выплату по иску акционеров
Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин прокомментировал решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей.
РИА Новости вчера в 15:58
Общество
В ВШЭ прокомментировали слова преподавателя об «убогом» русском языке
Ранее преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иностранной прессы в московских киосках и назвал русский язык "убогим" и "клоачным".
РИА Новости вчера в 18:15
Происшествия
В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины
РБК вчера в 04:10
Гаджеты
Pocophone F1 получил глобальную версию MIUI 11
Некогда популярный из-за своих характеристик Pocophone F1 получил глобальную версию MIUI 11.
The GEEK 28 октября в 15:37
Технологии
Передвижной дом для исследователей Антарктики и Луны создали в Японии
Дом предназначен для исследователей Антарктики и Луны. Об этом сообщил сайт «Политика Сегодня».
Телеканал 360° вчера в 12:05
Шоу-бизнес
Александр Градский перенес экстренную операцию
Народный артист Александр Градский перенес срочную операцию, сообщает сайт Teleprogramma.pro.
Пятый канал вчера в 01:51
Происшествия
В Тулуне ветер сорвал кровлю с пятиэтажного дома
ТАСС вчера в 22:44
Наука
Прародину всего человечества нашли в Южной Африке
В ходе морфологических исследований британские антропологи выяснили, что родиной первых людей современного вида является Южная Африка.
МедиаПоток вчера в 03:03
Политика
Путин открыл памятник Примакову в Москве
Российская газета вчера в 08:41
Общество
Медведев хочет повысить доверие бизнеса к судам
Российский премьер Дмитрий Медведев потребовал, чтобы ряд ведомств проработал идеи по повышению доверия бизнеса к правоохранительным органам и судебной системе.
Газета.Ru вчера в 11:13
Технологии
Российские ученые создали одноразовую посуду из крахмала
В России ученые разработали биоразлагаемый уникальный пластик, и этот материал не навредит природе при его утилизации.
Качканарское время вчера в 17:21
Происшествия
Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП
Газета.Ru вчера в 11:29
Общество
В Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.
Газета.Ru 28 октября в 11:29
Авто
Автомобилисты встревожились ростом расходов на вождение
Как сообщает ToDay News Ufa, автоэксперт Майк Резерфорд и эксперты RAC сходятся во мнении, что «стоимость владения» автомобилем неизменно растет.
ToDay News Ufa вчера в 03:15
Армия и оружие
В Турции прокомментировали сообщения о планах закупки российских Су-35
Министр обороны Турции Хулуси Акар опроверг сообщения СМИ о планах закупки у России истребителей Су-35. Об этом сообщает портал Haberler.
РИА Новости вчера в 21:01
Общество
Первая группа японских туристов прибыла на южные Курилы
Сегодня утром теплоход "Этопирика" с первой группой туристов из Японии - 44 человек - прибыл в порт Южно-Курильска на острове Кунашир.
Российская газета вчера в 22:22
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 28 октября в 07:37
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости 28 октября в 08:45
Хоккей
Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Торонто»
Александр Овечкин забил две шайбы и сделал две голевые передачи за «Вашингтон» в матче Национальной хоккейной лиги против «Торонто», который завершился со счетом 4:3 в пользу столичной команды.
РБК вчера в 22:52
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили протестами
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Мариуполь на инвестиционный форум, его встретили протестующие, пишут СМИ.
Взгляд.ру вчера в 08:21
Шоу-бизнес
Фадеев перенес сердечный приступ
Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Рамблер 28 октября в 05:34