с чего всё началось

В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Законопроект презентовали первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщает РИА Новости.

Здоровье Сахалинцы смогут консультироваться с врачами по видеосвязи Сахалин станет первым регионом в РФ, где гражданам с 1 ноября станут доступны консультации с врачами по видеосвязи, передает корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.

Происшествия После прорыва дамб уровень меди в красноярской реке вырос в 206 раз После прорыва дамб в Красноярском крае река Сисим оказалась серьезно загрязнена тяжелыми металлами, зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) меди более чем в 200 раз, сообщает Росгидромет.

Гаджеты Samsung представил концепцию нового складного смартфона Компания Samsung представила концепцию нового складного смартфона, пишет The Verge. Дисплей нового телефона можно сложить пополам.

Политика Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.

Кино Телеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов» По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященному правлению династии королей Таргариен до событий оригинального сериала.

Происшествия Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.

Армия и оружие Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы» Новейший стратегический ракетоносец "Князь Владимир" - подводная лодка проекта 955А - впервые запустила баллистическую ракету морского базирования "Булава".

Общество Грудинин заявил об отсутствии денег на выплату по иску акционеров Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин прокомментировал решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей.

Общество В ВШЭ прокомментировали слова преподавателя об «убогом» русском языке Ранее преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иностранной прессы в московских киосках и назвал русский язык "убогим" и "клоачным".

Гаджеты Pocophone F1 получил глобальную версию MIUI 11 Некогда популярный из-за своих характеристик Pocophone F1 получил глобальную версию MIUI 11.

Технологии Передвижной дом для исследователей Антарктики и Луны создали в Японии Дом предназначен для исследователей Антарктики и Луны. Об этом сообщил сайт «Политика Сегодня».

Шоу-бизнес Александр Градский перенес экстренную операцию Народный артист Александр Градский перенес срочную операцию, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Наука Прародину всего человечества нашли в Южной Африке В ходе морфологических исследований британские антропологи выяснили, что родиной первых людей современного вида является Южная Африка.

Общество Медведев хочет повысить доверие бизнеса к судам Российский премьер Дмитрий Медведев потребовал, чтобы ряд ведомств проработал идеи по повышению доверия бизнеса к правоохранительным органам и судебной системе.

Технологии Российские ученые создали одноразовую посуду из крахмала В России ученые разработали биоразлагаемый уникальный пластик, и этот материал не навредит природе при его утилизации.

Общество В Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.

Авто Автомобилисты встревожились ростом расходов на вождение Как сообщает ToDay News Ufa, автоэксперт Майк Резерфорд и эксперты RAC сходятся во мнении, что «стоимость владения» автомобилем неизменно растет.

Армия и оружие В Турции прокомментировали сообщения о планах закупки российских Су-35 Министр обороны Турции Хулуси Акар опроверг сообщения СМИ о планах закупки у России истребителей Су-35. Об этом сообщает портал Haberler.

Общество Первая группа японских туристов прибыла на южные Курилы Сегодня утром теплоход "Этопирика" с первой группой туристов из Японии - 44 человек - прибыл в порт Южно-Курильска на острове Кунашир.

Кино Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех» Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.

Шоу-бизнес Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.

Хоккей Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Торонто» Александр Овечкин забил две шайбы и сделал две голевые передачи за «Вашингтон» в матче Национальной хоккейной лиги против «Торонто», который завершился со счетом 4:3 в пользу столичной команды.

Политика Зеленского в Мариуполе встретили протестами Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Мариуполь на инвестиционный форум, его встретили протестующие, пишут СМИ.