Экономика
КоммерсантъЦБ и Минфин представили систему добровольных пенсионных накоплений
Банк России и Минфин разработали систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП), сообщили замминистр финансов РФ Алексей Моисеев и первый зампред ЦБ Сергей Швецов, представившие соответствующий законопроект.
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с чего всё началось
Минфин и ЦБ определились и опубликовали для общественного обсуждения финальный проект новой системы накопительный пенсии, над которым работали еще с 2016 года.ТАСС29 октября в 09:45
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Гарантированный пенсионный план. Как будет работать новая система накопительной пенсии
ТАСС29 октября в 09:45
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