Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ и Минфин представили систему добровольных пенсионных накоплений

Банк России и Минфин разработали систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП), сообщили замминистр финансов РФ Алексей Моисеев и первый зампред ЦБ Сергей Швецов, представившие соответствующий законопроект.
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с чего всё началось
Минфин и ЦБ определились и опубликовали
 для общественного обсуждения финальный проект новой системы накопительный пенсии, над которым работали еще с 2016 года.
ТАСС29 октября в 09:45

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Медведев не справляется: Зюганов предрек премьер-министру «политический дефолт»

Веквчера в 01:59

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Новая версия пенсионной системы затронет репетиторов и таксистов

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Новая система пенсионных накоплений коснется самозанятых

Телеканал 360°30 октября в 03:01

Новая система пенсионных накоплений охватит самозанятых

РБК29 октября в 17:00

Гарантированный пенсионный план. Как будет работать новая система накопительной пенсии

ТАСС29 октября в 09:45

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

РИА Новости29 октября в 04:59
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Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
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Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселёвска

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Как сообщают РИА Новости, с 1 ноября в стране вводятся новые ГОСТы для хлебобулочных изделий, изготовленных из пшеничной и ржаной муки.
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