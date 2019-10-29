Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам разъяснили новую пенсионную систему

В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Законопроект презентовали первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать1706
с чего всё началось
Минфин и ЦБ определились и опубликовали
 для общественного обсуждения финальный проект новой системы накопительный пенсии, над которым работали еще с 2016 года.
ТАССвчера в 09:45

Подробнее о событии

Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений

RT на русскомвчера в 10:14

Новая версия пенсионной системы затронет репетиторов и таксистов

URA.Ru02:47

Новая система пенсионных накоплений охватит самозанятых

РБКвчера в 17:00

Финансовые власти представили очередной вариант самостоятельных накоплений на старость

Коммерсантъвчера в 15:37

Новая система пенсионных накоплений коснется самозанятых

Телеканал 360°03:01

Гарантированный пенсионный план. Как будет работать новая система накопительной пенсии

ТАССвчера в 09:45

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

РИА Новостивчера в 04:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 21:21, Ашберн
Гаджеты

TNAA опубликовала полные характеристики Xiaomi Mi CC9 Pro

Считается, что это будет Xiaomi Mi CC9 Pro, который должен быть представлен уже 5 ноября.
3DNews вчера в 02:29
Общество

Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.
RT на русском 11:23
Армия и оружие

Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике

Газета.Ru 09:55
Политика

Захарова предложила помочь Киеву в разведении сил в Донбассе

7 октября боевики батальона «Азов» захватили населенный пункт Золотое в Донбассе, где планировалось разведение сил ВСУ и ополченцев.
Известия 19:47
Космос

Иран объявил по планах создать уникальный исследовательский спутник

Глава Иранского космического агентства Мортеза Барари объявил в среду о планах Исламской Республики Иран (ИРИ) создать уникальный спутник дистанционного зондирования Земли с разрешающей способностью аппаратуры слежения до 1 м.
ТАСС 11:13
Происшествия

На Камчатке завели уголовное дело после смерти младенца в самолете

На Камчатке следователи завели уголовное дело после гибели трехмесячного ребенка на борту самолета, направлявшегося из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск.
РБК 19:37
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета 10:17
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Общество

Глава РЖД назвал сроки строительства моста на остров Сахалин

По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование проекта железнодорожного моста на остров Сахалин подготовят в течение трех недель — месяца.
REGNUM 12:05
Политика

СМИ показали характеристику КГБ на Путина

Газета.Ru 20:31
Хоккей

Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол

Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.
RT на русском 02:08
Политика

Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Глава России сомневается в силах главы Украины Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог президента Украины Владимира Зеленского с националистами.
SM News 14:43
Политика

Пушков о «Северном потоке-2»: «В Варшаве и Киеве могут отдыхать»

Дания дала добро на прокладку Сев.потока-2 в своих водах. Теперь в Варшаве и Киеве могут отдыхать.
Украина.ру 11:10
Кино

В HBO решили снять другой приквел к «Игре престолов»

Американская телекомпания HBO отказалась от съемок приквела к сериалу "Игра престолов" британского режиссера С. Дж. Кларксон, о создании которого было объявлено в январе этого года.
Коммерсантъ вчера в 22:27
Футбол

ЦСКА — Уфа 1:0

«Уфа» объявила состав на матч 1/8 финала Кубка России с ЦСКА. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 мск.
Sport24.ru 11:04
Здоровье

Назван самый опасный возраст для мужчин и женщин

Исследование показало, что самый опасный возраст у сильной половины человечества начинается после 40 лет.
Московский Комсомолец 11:28
Экономика

Россиянам объяснили причины возможного дефицита красной икры

Стоимость красной рыбы и икры может вырасти к Новому году из-за искусственного дефицита.
Lenta.ru 21:00
Политика

Болтон не явится на слушания по импичменту Трампа в Конгрессе

Ранее в газете "Политико" сообщили о решении демократов вызвать на слушания в рамках импичмента Трампа Болтона и двух других сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме, Джона Айзенберга и Майкла Эллиса.
РЕН ТВ 20:22
Наука

Прародину человечества нашли в Южной Африке

Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa 28 октября в 13:27
Политика

Министра финансов Забайкалья исключили из состава вице-премьеров правительства

Руководитель администрации губернатора Забайкальского края Сергей Нехаев подписал постановление, которое исключает министра финансов региона из списка вице-премьеров краевого правительства, документ опубликован на официальном портале Забайкалья.
Чита.Ру 19:22
Происшествия

В Японии загорелся замок из списка ЮНЕСКО

Огонь вспыхнул в древнем замке Сюри в префектуре Окинава — здание включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает NHK.
Коммерсантъ 17:40
Происшествия

В Бурятии загорелось двухэтажное административное здание

Двухэтажное административное здание загорелось на площади две тысячи квадратных метров в Тарбагатайском районе Бурятии, сообщили РИА в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 19:46
Культура

На ТНТ показали пародию на Соловьева

Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.
URA.Ru вчера в 07:19
Авто

Первые изображения новой Kia Optima появились в Сети

Kia опубликовала в Сети первые изображения нового K5, также известного как Optima.
Дни24 вчера в 06:26
Армия и оружие

Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы

Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия вчера в 05:59
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли воссоединилась с детьми на Канарах

Анджелина Джоли даже по пути в супермаркет выглядит так же роскошно, как и на красной дорожке.
Sunmag.me 11:45
Авто

Стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения в России

Сегодня, 30 октября, в России стартовали продажи нового Toyota RAV4.
Автоновости дня 07:38
Шоу-бизнес

Рики Мартин в четвертый раз стал отцом

Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Bimru.ru 03:07
Кино

Компания «Netflix» представила трейлер второго сезона драматического сериала «Конец ***го мира»

Премьера продолжения сериала «Конец ***го мира» состоится 4 ноября 2019 года.
ГЛАС.RU 14:49
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Газета.Ru 07:36
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное