Экономика
РИА НовостиЦентробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
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с чего всё началось
Основные положения представленного Минфином законопроекта о «гарантированном пенсионном плане» (ГПП) повторяют положения «индивидуального пенсионного капитала» (ИПК), анонсированного еще в 2016 году.РБК08:16
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Гарантированный пенсионный план. Как будет работать новая система накопительной пенсии
ТАСС29 октября в 09:45
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