с чего всё началось

Общество Небензя прокомментировал избиение российского дипломата в Косово Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.

Общество Налог для самозанятых введут еще в 19 регионах Напомним, что с 1 января 2019 года специальный налоговый режим для самозанятых лиц начал действовать на территории четырех субъектов РФ - в Москве, Московской области, Республике Татарстан и Калужской области.

Политика Асад назвал Трампа лучшим президентом США Президент США Дональд Трамп является лучшим лидером в истории страны, потому что откровенно заявляет о своих планах - например, захватить нефтяные месторождения в Сирии, заявил сирийский президент Башар Асад.

Происшествия В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК. Подозреваемого сразу же задержали.

Политика США могут ввести санкции против Испании за поддержку Мадуро Ранее News.ru писал, что власти Соединённых Штатов проводят подготовку к принятию новых санкций, направленных против Кубы, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Футбол «Андерлехт» — «Гент»: букмекеры определили фаворита встречи Опираясь на статистику личных встреч, согласно которой «Гент» выигрывает чуть чаще, аналитики БК «Лига Ставок» отдают лидерство в предстоящей игре именно этой команде.

Религия Церковь Польши отказалась признать автокефалию ПЦУ на Украине В решении собора архиепископов ПАПЦ говорится: "Польская автокефальная православная церковь не против предоставления автокефалии церкви в Украине, которая будет опираться на догматически-канонические нормы всей Церкви, а не на группу раскольников".

Экономика Гуцериев выкупит у «Траста» одного из крупнейших девелоперов Москвы Основатель группы «Сафмар», миллиардер Михаил Гуцериев выкупит 49% девелопера «А101» с баланса банка непрофильных активов «Траст», рассказал РБК источник, знакомый с переговорами «Траста» и «Сафмара», и подтвердил собеседник, осведомленный об условиях сделки.

Политика В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете» 1 ноября вступила в силу большая часть поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», получивших неофициальное название закон о «суверенном Рунете».

Шоу-бизнес Ольга Бузова перевоплотилась в Джокера Накануне празднования самого жуткого события октября – Хэллоуина – популярная телеведущая и певица Ольга Бузова примерила на себя оригинальный образ.

Общество МФО запретили выдавать займы под залог жилья Частным микрофинансовым организациям (МФО) с 1 ноября запрещено заключать договоры потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения или доли в нем.

Политика Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа Палата представителей конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа.