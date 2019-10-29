Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам разъяснили новую пенсионную систему

В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Законопроект презентовали первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новостивчера в 04:59

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Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок

Lenta.ru01:59

Гарантированный пенсионный план. Как будет работать новая система накопительной пенсии

ТАССвчера в 09:45

Финансовые власти представили очередной вариант самостоятельных накоплений на старость

Коммерсантъвчера в 15:37

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RT на русскомвчера в 10:14

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РБКвчера в 09:59

Виды на пенсию

Российская газета00:22

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

РИА Новостивчера в 04:59
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Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол

Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.
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Названы российские регионы с самыми качественными дорогами

Росстат рассказал, дороги в каких регионах России больше всего соответствуют нормативным требованиям на конец 2018 года.
Lenta.ru 02:30
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Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:08
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Футболист «Млады Болеслав» Татаев рассказал об отношении чехов к Комличенко

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Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Lenta.ru вчера в 16:05
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Подлодка «Князь Владимир» впервые осуществила пуск ракеты «Булава»

Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава».
RT на русском вчера в 22:05
Экономика

Аналитики оценили объем инвестиций в коммерческую недвижимость России

По итогам 2019 года объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость достигнет $2 млрд.
РБК вчера в 06:56
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Барановская отмечает, что человек, который не общается со своими детьми, ментально болен.
Bimru.ru вчера в 11:14
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Samsung представил концепт нового складного смартфона

Samsung на внутренней конференции представил разработчикам концепцию нового складного смартфона.
РБК вчера в 21:24
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Андреевский флаг в Мировом океане демонстрирует державную мощь

Красная звезда вчера в 17:03
Политика

МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Газета.Ru вчера в 20:56
Наука

Прародину человечества нашли в Южной Африке

Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
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Шоу-бизнес

Лолита потребует признать свой брак фиктивным

Взгляд.ру 28 октября в 12:31
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»

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Врачи дали рекомендации по снижению риска инсульта

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Авто

Lada Kalina поехала на водороде

На прошедшем в Москве международном форуме "Открытые инновации" представили прототип водородного автомобиля, построенный на базе Lada Kalina.
Российская газета вчера в 02:15
Футбол

Дубль Месси принес «Барселоне» победу над «Вальядолидом»

"Барселона" разгромила "Реал Вальядолид" в матче 11-го тура чемпионата Испании.
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Политика

Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

Лавров отметил, что после заявления США о выводе всех вооруженных сил из Сирии они стали возвращаться "под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ"*.
РИА Новости вчера в 16:43
Гаджеты

Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп

Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, который будет оснащен камерой с главным модулем на 108 Мп и четырьмя вспомогательными датчиками.
Astera вчера в 09:58
Происшествия

Перед Лефортовским тоннелем на юго-востоке Москвы загорелся автобус

РИА Новости 02:26
Армия и оружие

На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС «Подсолнух»

Характеристики засекречены, однако, согласно данным на сайте НИИДАР, загоризонтная РЛС поверхностной волны "Подсолнух-Э" (экспортный вариант) предназначена для "освещения воздушной и надводной обстановки в целях обеспечения национальной безопасности прибрежного государства".
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Пиар-директор Бузовой прокомментировал ее участие в Евровидении

Пиар-директор артистки поделился своей информацией. Антон Богословский прокомментировал 5-tv.ru, что все это слухи.
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Технологии

Сбербанк запустил приложение для бронирования столиков в ресторанах

Сбербанк совместно с компанией FoodPlex запустил мобильное приложение для похода в рестораны SberFood.
Коммерсантъ 28 октября в 00:43
Происшествия

В ярославском детском саду воспитанники избили девочку

Известия вчера в 11:54
Шоу-бизнес

Моника Беллуччи шокировала фанатов внешним видом

Внешний вид 55-летней итальянской актрисы Моники Беллуччи поразил ее поклонников.
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Политика

Сотрудник СНБ намерен обвинить Трампа в подрыве нацбезопасности США

Сотрудник американского Совета национальной безопасности (СНБ) высокого ранга Александер Виндман, который принимал участие в прослушивании июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, собирается на слушаниях в Конгрессе обвинить главу Белого дома в подрыве национальной безопасности.
ФАН вчера в 02:48
Хоккей

Радулов сделал хет-трик в ворота «Миннесоты»

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Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов»

«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.
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Армия и оружие

Турция отказалась от покупки российских Су-35

Акар подчеркнул, что Турция останется партнером США по программе истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, а утверждения о приобретении российских самолетов не соответствуют действительности.
Lenta.ru вчера в 15:54
Политика

Националисты проводят в Киеве митинг против разведения сил в Донбассе

По данным телеканала NewsOne, около 500 человек пришли к офису украинского президента в Киеве, протестуя против разведения сил в районе населенного пункта Золотое в Донбассе.
Московский Комсомолец вчера в 16:12
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