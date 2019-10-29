с чего всё началось

В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Законопроект презентовали первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщает РИА Новости.

Хоккей Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.

Общество Названы российские регионы с самыми качественными дорогами Росстат рассказал, дороги в каких регионах России больше всего соответствуют нормативным требованиям на конец 2018 года.

Общество Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".

Футбол Футболист «Млады Болеслав» Татаев рассказал об отношении чехов к Комличенко Российский защитник «Млады Болеслав» Алексей Татаев заявил, что его одноклубник Николай Комличенко стал в Чехии народным героем.

Экономика Аналитики оценили объем инвестиций в коммерческую недвижимость России По итогам 2019 года объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость достигнет $2 млрд.

Гаджеты Samsung представил концепт нового складного смартфона Samsung на внутренней конференции представил разработчикам концепцию нового складного смартфона.

Политика МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.

Наука Прародину человечества нашли в Южной Африке Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.

Авто Lada Kalina поехала на водороде На прошедшем в Москве международном форуме "Открытые инновации" представили прототип водородного автомобиля, построенный на базе Lada Kalina.

Политика Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии Лавров отметил, что после заявления США о выводе всех вооруженных сил из Сирии они стали возвращаться "под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ"*.

Гаджеты Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, который будет оснащен камерой с главным модулем на 108 Мп и четырьмя вспомогательными датчиками.

Армия и оружие На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС «Подсолнух» Характеристики засекречены, однако, согласно данным на сайте НИИДАР, загоризонтная РЛС поверхностной волны "Подсолнух-Э" (экспортный вариант) предназначена для "освещения воздушной и надводной обстановки в целях обеспечения национальной безопасности прибрежного государства".

Культура Пиар-директор Бузовой прокомментировал ее участие в Евровидении Пиар-директор артистки поделился своей информацией. Антон Богословский прокомментировал 5-tv.ru, что все это слухи.

Технологии Сбербанк запустил приложение для бронирования столиков в ресторанах Сбербанк совместно с компанией FoodPlex запустил мобильное приложение для похода в рестораны SberFood.

Шоу-бизнес Моника Беллуччи шокировала фанатов внешним видом Внешний вид 55-летней итальянской актрисы Моники Беллуччи поразил ее поклонников.

Политика Сотрудник СНБ намерен обвинить Трампа в подрыве нацбезопасности США Сотрудник американского Совета национальной безопасности (СНБ) высокого ранга Александер Виндман, который принимал участие в прослушивании июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, собирается на слушаниях в Конгрессе обвинить главу Белого дома в подрыве национальной безопасности.

Кино Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов» «HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.

Армия и оружие Турция отказалась от покупки российских Су-35 Акар подчеркнул, что Турция останется партнером США по программе истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, а утверждения о приобретении российских самолетов не соответствуют действительности.