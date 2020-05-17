Нарушители режима самоизоляции могут быть привлечены по статье КоАП РФ, предусматривающей ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации (ЧС) или угрозе ее возникновения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД, отвечая на запрос агентства.

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МВД разъяснило россиянам, на каком основании они могут быть оштрафованы за нарушение самоизоляции. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

Россиянам разъяснили основание для штрафа за нарушение самоизоляции

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