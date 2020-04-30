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Киберспорт Summer Game Fest: Джефф Кейли анонсировал новое игровое событие Вашингтон, 2 мая 2020, 11:17 — REGNUM Ведущий Джефф Кейли на своей странице в Twitter анонсировал новое игровое мероприятие под названием Summer Game Fest.

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