Коронавирус
Lenta.ruРоссиянам разъяснили право на двойные кредитные каникулы
Гражданам России разъяснили право получить кредитные каникулы дважды. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Верховный суд (ВС) РФ.
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Россиянам могут дать кредитные каникулы дважды. За это выступает Верховный суд
URA.Ru30 апреля в 05:41
Верховный суд заявил о праве заемщика дважды использовать кредитные каникулы
Интерфакс30 апреля в 05:30
Кто из волгоградцев имеет право на кредитные каникулы по новому закону
Московский Комсомолец30 апреля в 00:45
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 22:37, Ашберн
Общество
На руке Ким Чен Ына обнаружили загадочный след
Lenta.ru 21:37
Наука
Стало известно о еще одном возможном способе передачи коронавируса
Сотрудники Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского университета провели исследование, в ходе которого изучалось воздействие коронавируса на клетки человеческого кишечника и их реакция.
Вести.Ru 12:02
Политика
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе
Ссылаясь на 15-страничное досье, подготовленное западными спецслужбами, газета пишет, что Китай скрывал любые новости о коронавирусе, заставляя высказывающихся врачей замолчать или "исчезнуть" .
Вести.Ru 21:46
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали у берегов Камчатки
Газета.Ru вчера в 21:01
Политика
В Госдуме прокомментировали прекращение полномочий Назарбаевой
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что нужно следить за дальнейшим развитием ситуации с прекращением полномочий депутата сената Казахстана Дариги Назарбаевой, "это как гром среди ясного неба".
РИА Новости 13:39
Политика
Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину
Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК 06:32
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 13:15
Путешествия
Россиян призвали не рассчитывать на отпуск за границей в этом году
Россиянам не следует рассчитывать на отпуск за границей до конца 2020 года.
9111.ru 10:07
Происшествия
В Боливии разбился самолет с испанцами на борту
РИА Новости 21:24
Политика
Зеленский высказался о трагедии 2 мая в Одессе
Кроме того, украинский лидер заявил, что государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года, а также выразил соболезнования семьям всех погибших.
NewInform 14:03
Общество
В Москве умерли еще 34 пациента с коронавирусом
За последние сутки в Москве скончались еще 34 инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
Московский Комсомолец 15:25
Общество
Джонсон рассказал о плане на случай своей смерти от коронавируса
COVER Images / Globallookpress Правительство Великобритании разработало резервный план на случай, если скончается премьер-министр Борис Джонсон в тот момент, когда политик боролся за жизнь после заражения коронавирусом.
РЕН ТВ 20:26
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
Эксперты оценили влияние очередей в метро в Москве на рост случаев вируса
Очереди в метро в Москве, которые образовались в первый день после ввода цифровых пропусков 15 апреля, и рост заболеваемости COVID-19 могут быть связаны, однако в первую очередь прирост подтвержденных случаев вызван расширением тестирования, сообщил в беседе с РБК доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
РБК 14:41
Авто
Bollinger рассказала о платформе для электрических грузовиков
Компания Bollinger презентовала полностью электрическую платформу грузовика категории 3, которая может использовать широкий спектр различных кузовов как закрытого, так и открытого типа.
Автоновости дня 30 апреля в 14:43
Общество
Академик РАН назвал способы избежать заражения COVID-19 через продукты
Температурная обработка продуктов питания и воды сведет к минимуму риск заразиться коронавирусом через них.
РБК 19:55
Армия и оружие
Войска химзащиты проводят дезинфекцию на кубанских предприятиях ОПК
Войска радиационной, химической и биологической защиты подразделений ЮВО проводят полную специальную обрабоку шести предприятий, сообщает пресс-служба администрации Кубани.
ЮГ Times 10:17
Политика
Трамп определился с кандидатурой посла США на Украине
Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла на Украине.
Известия 02:11
Общество
Собянин назвал число зараженных коронавирусом медиков в Москве
Около 2 тыс. медицинских работников в Москве уже перенесли коронавирусную инфекцию, что подтвердили анализы на антитела к этой инфекции, взятые у 25 тыс. работников городской системы здравоохранения.
Известия 08:52
Наука
У тяжелобольных коронавирусом нашли смертельную патологию
Ученые из Ирландии нашли смертельно опасную патологию организма зараженных коронавирусом.
Комсомольская правда вчера в 09:31
Политика
Трамп не исключил введение дополнительных пошлин на товары из КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассматривает вариант введения дополнительных пошлин на китайские товары.
RT на русском вчера в 19:24
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Киберспорт
Summer Game Fest: Джефф Кейли анонсировал новое игровое событие
Вашингтон, 2 мая 2020, 11:17 — REGNUM Ведущий Джефф Кейли на своей странице в Twitter анонсировал новое игровое мероприятие под названием Summer Game Fest.
REGNUM 04:17
Космос
Источник рассказал, когда устранят брак на ракете «Протон-М»
Позже генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что брак был допущен в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области, и подтвердил, что запуск "Экспрессов" отложен с марта на июль.
РИА Новости 20:07
Общество
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17
Кино
На год перенесли премьеру «Джона Уика 4»
Премьера картины с Крисом Роком в главной роли ожидалась 14 мая текущего года. Однако теперь выход фильма состоится 21 мая 2021-го.
Цензуры.Нет 05:51
Футбол
Анатолий Тимощук: после разгрома «Баварии» разыграли Погребняка
Капитан и один из лидеров "Зенита", выигравшего Кубок УЕФА, Анатолий Тимощук рассказал РИА Новости о своих воспоминаниях о разгроме "Баварии", который случился на "Петровском" ровно 12 лет назад.
РИА Новости вчера в 12:30
Общество
Раскрыты занятия россиян в период самоизоляции
Россияне рассказали, чем занимаются в период самоизоляции из-за коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 22:00