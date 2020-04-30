Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам разъяснили право на двойные кредитные каникулы

Гражданам России разъяснили право получить кредитные каникулы дважды. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Верховный суд (ВС) РФ.
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ВС: заемщик может дважды получить кредитные каникулы

РИА Новости09:17

Верховный суд разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии

Газета.Ru08:04

Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

News.ru05:47

ВС указал, что заемщики по ипотеке могут дважды воспользоваться каникулами по выплатам

ТАСС07:17

Россиянам могут дать кредитные каникулы дважды. За это выступает Верховный суд

URA.Ru05:41

Верховный суд заявил о праве заемщика дважды использовать кредитные каникулы

Интерфакс05:30

Верховный суд РФ разрешил заемщикам дважды получать кредитные каникулы

Народные новости05:14
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:45, Ашберн
Политика

Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года

Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:32
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Общество

ВОЗ констатировала неизбежность второй волны коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович считает, что миру неизбежно придется столкнуться со второй волной коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 09:05
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Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru 06:04
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
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Общество

Путин потребовал от правительства включиться в новую реальность

Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы правительство включилось в новую реальность и учитывало связанную с пандемией коронавируса обстановку при подготовке плана действий по восстановлению экономики страны.
Lenta.ru 11:10
54
Общество

Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru 09:29
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Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
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Энергетика

Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%

По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
RT на русском вчера в 09:34
Политика

Путин пошутил про изношенные на самоизоляции матрасы

По словам Путина, матрасы «поизносятся за время вынужденной самоизоляции».
Росбалт 09:56
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Армия и оружие

Европейские истребители сопроводили российские Ту-160 над Балтикой

RT на русском 28 апреля в 22:15
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Культура

Скончался Народный артист России Альберт Панков

ИА Красная Весна 11:24
Авто

Кроссовер Chery Tiggo 8 получил в РФ новые комплектации

Автоновости дня 06:11
Здоровье

Доказана эффективность лекарства от Эболы для борьбы с коронавирусом

Испытания препарата от Эболы под названием ремдесивир показали, что он помогает при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:54
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Кино

Умер индийский актер Риши Капур

30 апреля в клинике в индийском Мумбаи на 68 году жизни умер болливудский актер Риши Капур, передает телеканал NDTV.
Полит.ру 04:14
10
Экономика

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.
ТАСС 08:38
Общество

Нижегородцам ужесточили правила поездки на дачу

Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру».
Известия 07:56
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Происшествия

Мамаев выразил готовность лично возместить ущерб телеведущей Ушаковой

Ушакова требует от Мамаева и Кокорина 300 тыс. рублей за повреждения, нанесённые её автомобилю во время драки футболистов с её личным водителем Виталием Соловчуком, которая произошла в октябре 2018 года.
RT на русском 07:30
341
Общество

Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе

Всего диагноз "коронавирус" в Севастополе подтвержден у 84 человек.
Интерфакс - Россия 09:44
22
Здоровье

Коронавирусом заразились более 20 сотрудников больницы в Коммунарке

По словам главврача, всего с начала пандемии заболели более 20 сотрудников больницы в Коммунарке.
НТВ 11:13
3
Общество

Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу

Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
Вести.Ru 10:08
165
Общество

Воробьев: Подмосковье готовится ввести «масочный» режим

В Подмосковье планируется ввести режим обязательного ношения медицинских масок в общественных местах.
Российская газета 10:11
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Футбол

ФНЛ завершили досрочно: «Ротор» переходит в Премьер-лигу

Три клуба «Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимиком» предложили продлить срок завершения сезона 2019-2020 командами ФНЛ.
КП - Волгоград 09:07
Политика

Лавров прокомментировал сообщения чешских СМИ об отравлении политиков

В понедельник пражский еженедельник Respekt со ссылкой на источник в местных спецслужбах заявил, что якобы три недели назад в Прагу прилетел некий мужчина с российским диппаспортом, который имел в своем чемодане смертельный яд рицин.
РИА Новости 09:46
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Игры

Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed

Российская газета 04:35
19
Общество

В Оренбуржье режим самоизоляции продлен до 11 мая

30 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал указ о продлении режима самоизоляции на территории региона.
АиФ Оренбург 10:44
Экономика

ВТБ привлек стратегических инвесторов в свой зерновой бизнес

Как сообщил ВТБ, стратегическими инвесторами холдинга стали АО "Агронова" и Marathon Group, получившие по итогам сделки 25% и 24,999% "Деметры" соответственно.
Интерфакс 10:51
4
Футбол

Ракитич: «Я хочу играть и готов рискнуть. Я за возобновление футбола»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии по футболу Иван Ракитич с нетерпением ждет возобновления текущего сезона Ла Лиги, даже несмотря на все риске связанные с коронавирусом.
Tips 08:28
Футбол

«Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» хотят доиграть сезон

Если будет принято решение завершить чемпионат России досрочно, то «Зенит» будет объявлен чемпионом, а идущее на шестом месте «Динамо» получит путевку в Лигу Европы.
ODDS.ru 10:23
Шоу-бизнес

Солистка Little Big похудела на 30 килограммов

Солистка Little Big похудела на 30 килограммов Певица Софья Таюрская удивила поклонников своими старыми фотографиями до похудения.
Экспресс газета 01:34
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Общество

Путин поддержал идею спеть с балкона «День Победы» 9 мая

Президент России Владимир Путин поддержал идею волонтеров, которые предложили россиянам 9 мая спеть с балкона песню "День Победы".
Газета.Ru 07:46
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