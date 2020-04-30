Гражданам России разъяснили право получить кредитные каникулы дважды. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Верховный суд (ВС) РФ.

Политика Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. 1

Общество ВОЗ констатировала неизбежность второй волны коронавируса Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович считает, что миру неизбежно придется столкнуться со второй волной коронавирусной инфекции. 152

Общество Путин потребовал от правительства включиться в новую реальность Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы правительство включилось в новую реальность и учитывало связанную с пандемией коронавируса обстановку при подготовке плана действий по восстановлению экономики страны. 54

Общество Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США. 79

Энергетика Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25% По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.

Кино Умер индийский актер Риши Капур 30 апреля в клинике в индийском Мумбаи на 68 году жизни умер болливудский актер Риши Капур, передает телеканал NDTV. 10

Экономика ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.

Общество Нижегородцам ужесточили правила поездки на дачу Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру». 398

Происшествия Мамаев выразил готовность лично возместить ущерб телеведущей Ушаковой Ушакова требует от Мамаева и Кокорина 300 тыс. рублей за повреждения, нанесённые её автомобилю во время драки футболистов с её личным водителем Виталием Соловчуком, которая произошла в октябре 2018 года. 341

Политика Лавров прокомментировал сообщения чешских СМИ об отравлении политиков В понедельник пражский еженедельник Respekt со ссылкой на источник в местных спецслужбах заявил, что якобы три недели назад в Прагу прилетел некий мужчина с российским диппаспортом, который имел в своем чемодане смертельный яд рицин. 6

Общество В Оренбуржье режим самоизоляции продлен до 11 мая 30 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал указ о продлении режима самоизоляции на территории региона.

Футбол Ракитич: «Я хочу играть и готов рискнуть. Я за возобновление футбола» Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии по футболу Иван Ракитич с нетерпением ждет возобновления текущего сезона Ла Лиги, даже несмотря на все риске связанные с коронавирусом.

Футбол «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» хотят доиграть сезон Если будет принято решение завершить чемпионат России досрочно, то «Зенит» будет объявлен чемпионом, а идущее на шестом месте «Динамо» получит путевку в Лигу Европы.