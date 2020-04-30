Коронавирус
Lenta.ruРоссиянам разъяснили право на двойные кредитные каникулы
Гражданам России разъяснили право получить кредитные каникулы дважды. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Верховный суд (ВС) РФ.
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Политика
Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года
Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:32
Общество
ВОЗ констатировала неизбежность второй волны коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович считает, что миру неизбежно придется столкнуться со второй волной коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 09:05
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Общество
Путин потребовал от правительства включиться в новую реальность
Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы правительство включилось в новую реальность и учитывало связанную с пандемией коронавируса обстановку при подготовке плана действий по восстановлению экономики страны.
Lenta.ru 11:10
Общество
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru 09:29
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
Энергетика
Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%
По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
RT на русском вчера в 09:34
Политика
Путин пошутил про изношенные на самоизоляции матрасы
По словам Путина, матрасы «поизносятся за время вынужденной самоизоляции».
Росбалт 09:56
Армия и оружие
Европейские истребители сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
RT на русском 28 апреля в 22:15
Культура
Скончался Народный артист России Альберт Панков
ИА Красная Весна 11:24
Авто
Кроссовер Chery Tiggo 8 получил в РФ новые комплектации
Автоновости дня 06:11
Здоровье
Доказана эффективность лекарства от Эболы для борьбы с коронавирусом
Испытания препарата от Эболы под названием ремдесивир показали, что он помогает при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:54
Кино
Умер индийский актер Риши Капур
30 апреля в клинике в индийском Мумбаи на 68 году жизни умер болливудский актер Риши Капур, передает телеканал NDTV.
Полит.ру 04:14
Экономика
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.
ТАСС 08:38
Общество
Нижегородцам ужесточили правила поездки на дачу
Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру».
Известия 07:56
Происшествия
Мамаев выразил готовность лично возместить ущерб телеведущей Ушаковой
Ушакова требует от Мамаева и Кокорина 300 тыс. рублей за повреждения, нанесённые её автомобилю во время драки футболистов с её личным водителем Виталием Соловчуком, которая произошла в октябре 2018 года.
RT на русском 07:30
Общество
Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе
Всего диагноз "коронавирус" в Севастополе подтвержден у 84 человек.
Интерфакс - Россия 09:44
Здоровье
Коронавирусом заразились более 20 сотрудников больницы в Коммунарке
По словам главврача, всего с начала пандемии заболели более 20 сотрудников больницы в Коммунарке.
НТВ 11:13
Общество
Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу
Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
Вести.Ru 10:08
Общество
Воробьев: Подмосковье готовится ввести «масочный» режим
В Подмосковье планируется ввести режим обязательного ношения медицинских масок в общественных местах.
Российская газета 10:11
Футбол
ФНЛ завершили досрочно: «Ротор» переходит в Премьер-лигу
Три клуба «Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимиком» предложили продлить срок завершения сезона 2019-2020 командами ФНЛ.
КП - Волгоград 09:07
Политика
Лавров прокомментировал сообщения чешских СМИ об отравлении политиков
В понедельник пражский еженедельник Respekt со ссылкой на источник в местных спецслужбах заявил, что якобы три недели назад в Прагу прилетел некий мужчина с российским диппаспортом, который имел в своем чемодане смертельный яд рицин.
РИА Новости 09:46
Игры
Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
Российская газета 04:35
Общество
В Оренбуржье режим самоизоляции продлен до 11 мая
30 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал указ о продлении режима самоизоляции на территории региона.
АиФ Оренбург 10:44
Экономика
ВТБ привлек стратегических инвесторов в свой зерновой бизнес
Как сообщил ВТБ, стратегическими инвесторами холдинга стали АО "Агронова" и Marathon Group, получившие по итогам сделки 25% и 24,999% "Деметры" соответственно.
Интерфакс 10:51
Футбол
Ракитич: «Я хочу играть и готов рискнуть. Я за возобновление футбола»
Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии по футболу Иван Ракитич с нетерпением ждет возобновления текущего сезона Ла Лиги, даже несмотря на все риске связанные с коронавирусом.
Tips 08:28
Футбол
«Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» хотят доиграть сезон
Если будет принято решение завершить чемпионат России досрочно, то «Зенит» будет объявлен чемпионом, а идущее на шестом месте «Динамо» получит путевку в Лигу Европы.
ODDS.ru 10:23
Шоу-бизнес
Солистка Little Big похудела на 30 килограммов
Солистка Little Big похудела на 30 килограммов Певица Софья Таюрская удивила поклонников своими старыми фотографиями до похудения.
Экспресс газета 01:34
Общество
Путин поддержал идею спеть с балкона «День Победы» 9 мая
Президент России Владимир Путин поддержал идею волонтеров, которые предложили россиянам 9 мая спеть с балкона песню "День Победы".
Газета.Ru 07:46