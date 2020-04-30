Коронавирус
Газета.RuВерховный суд разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии
Верховный суд России разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии коронавируса.
Читать в источнике
Оценить119
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:29, Ашберн
Футбол
«Пари Сен-Жермен» объявлен чемпионом Франции
"Пари Сен-Жермен" признан чемпионом Франции по футболу после того, как сезон не был завершен из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).
РИА Новости 11:59
Общество
Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев
Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 02:24
Общество
Саратовский министр ушла в отставку после скандала с закупкой масок
Министр и руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку на фоне скандала с закупкой медицинских масок.
РИА Новости 11:19
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Общество
Меркель сообщила об открытии школ в Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ФРГ откроются школы и детские сады.
Московский Комсомолец 11:46
Авто
Названы лучшие бюджетные кроссоверы на 2020 год
Эксперт добавляет, что стоит обратить внимание на Skoda Karoq с учетом появления на рынке России полноприводной версии, цена которой стартует от 1,5 млн рублей.
RuNews24.ru 04:29
Шоу-бизнес
Лолита развелась с пятым мужем, он написал на нее заявление
56-летняя г-жа Милявская только что развелась со своим молодым, пятым по счету мужем, немаловажным (в масштабах страны) тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, передает KP.RU.
Российская газета 08:24
Общество
В Ростовской области введут обязательный масочный режим
Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев.
REGNUM 10:30
Здоровье
Врачи РКБ в Уфе обратились к Владимиру Путину
Сотрудники РКБ имени Куватова, которая стала очагом коронавируса в Башкирии, записали видеообращение к Владимиру Путину.
News102.ru 04:36
Происшествия
Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева
Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
Происшествия
В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину
В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
Известия 06:44
Политика
Лукашевич рассказал о причастных к сносу памятника Коневу в Праге
Лукашевич добавил, что зачинщики сноса памятника воспользовались эпидемией коронавируса для проведения демонтажа.
RT на русском 12:12
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал
Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia 28 апреля в 06:29
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 мая снизит процентные ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка.
РИА Новости 10:44
Общество
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru 09:29
Политика
Зеленский нашел для Саакашвили «другой формат работы»
Саакашвили несколько последних дней вел длительные переговоры с президентом, и они наши другой формат, в котором они будут работать.
Комсомольская правда 09:11
Происшествия
В Подмосковье ограбили склад с медицинскими масками
Полиция ведет проверку по факту ограбления склада с медицинскими масками в Подмосковье, всего украдено 600 коробок с масками и электронными градусниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Московской области.
РИА Новости 10:53
Шоу-бизнес
В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной
В больнице возмутились новостями о выписке народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает StarHit в четверг, 30 апреля.
Lenta.ru 08:24
Общество
Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
Российская газета 06:36
Политика
Глава МИД Германии призвал улучшить гуманитарную ситуацию в Донбассе
Для реализации договоренностей, достигнутых в «нормандском формате», необходимо обеспечить доступ наблюдателей ОБСЕ ко всей территории Украины, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Взгляд.ру 04:15
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
Общество
В Подмосковье введут обязательное ношение масок при выходе из дома
В Подмосковье власти готовятся ввести обязательное ношение масок при выходе из дома. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 09:45
Здоровье
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в РФ
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович объяснила низкую смертность от коронавируса в РФ.
News.ru 10:44
Политика
Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно
Коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.
ТАСС 11:25
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники. Выходные дни в России продлили до 12 мая.
АиФ-Верхняя Волга 08:19
Авто
УАЗ показал дом на колёсах на базе УАЗ «Буханки»
УАЗ и московская компания «Люкс Форм» представили автодом «Байкал» на базе «Буханки», изначально созданный для европейских клиентов.
Автоновости дня вчера в 05:07
Здоровье
«Ъ» разбирался, как студентов-медиков будут отправлять на практику в больницы для пациентов с COVID
Мэр Москвы Сергей Собянин 24 апреля попросил премьер-министра Михаила Мишустина поручить Минздраву и Минобрнауки подготовить приказ о направлении студентов-медиков 4–5-х курсов в больницы, где лечат пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ 07:57